Nosková si v Tokiu zahraje o druhý titul na WTA. Přes semifinále prošla bez boje
Tenistka Linda Nosková si zahraje na turnaji v Tokiu o druhý titul na okruhu WTA. Do finále postoupila bez boje, její soupeřka Jelena Rybakinová z Kazachstánu odstoupila před semifinále kvůli zranění zad. Dvacetiletá Češka se o titul utká v neděli s turnajovou pětkou Belindou Bencicovou ze Švýcarska, která porazila Američanku Sofii Keninovou 7:6, 3:6, 6:2.
Sedmnáctá hráčka světa Nosková, jež zakončí sezonu jako česká jednička, postoupila do šestého finále v kariéře a třetího v tomto roce. Letos neuspěla v Praze proti Marii Bouzkové a na začátku října prohrála v Pekingu s Američankou Amandou Anisimovovou. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala dosud jediný titul vloni v mexickém Monterrey.
Nosková postoupila po odstoupení soupeřky podruhé za sebou. Ve čtvrtfinále jí kvůli zranění zad vzdala Ruska Anna Kalinská, nad kterou česká tenistka vedla 6:0, 1:0.
S nasazenou dvojkou Rybakinovou měla hrát Nosková počtvrté. Zatím proti ní nikdy neuspěla a nezískala ani set. Wimbledonská vítězka z roku 2022, která si postupem do semifinále zajistila na poslední chvíli účast na Turnaji mistryň, ale k duelu nenastoupila.
„Moc mě mrzí, že dnes nemohu hrát. Tento týden mám problémy se zády a nemohu hrát na sto procent. Jsem zklamaná, že mě fanoušci dnes neuvidí, ale doufám, že se uvidíme příští rok,“ citovala organizace WTA Rybakinovou.
Se světovou třináctkou Bencicovou se Nosková utká poprvé. Olympijská vítězka z Tokia 2021 vyřadila loňskou finalistku Keninovou po více než dvou hodinách a třech setech. Navázala na čtvrtfinálové vítězství nad Karolínou Muchovou, proti níž odvrátila mečbol a zvítězila 3:6, 7:5, 7:5.
Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Nosková (6-ČR) - Rybakinová (2-Kaz.) bez boje,
Bencicová (5-Švýc.) - Keninová (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.