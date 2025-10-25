Stezka má s konkurentem v bráně perfektní vztah. Koukáme na Love Island, směje se
Skoro zapomněl, kdy naposledy zvedal ruce nad hlavu. Aleš Stezka zapsal poslední výhru 23. září, kdy Kometa srazila doma Plzeň 4:2. Následovalo pět prohraných duelů, a byť v nich nezřídka čapal bezvadně, radoval se soupeř. Až přišlo páteční vysvobození proti Vítkovicím a skalp 4:1. K čistému kontu scházelo tři a půl minuty. „Stalo se, tři body jsou důležitější. Mezi výhrou 4:0 nebo 4:1 nevidím rozdíl,“ reagoval brněnský gólman.
Šlo vidět, jak expresní gól Jakuba Fleka v šestnácté sekundě nakopl Kometu k velmi dobrému výkonu, co říkáte?
„Určitě. Chtěli jsme do zápasu výborně vstoupit, okamžitě se tlačit do brány, vyprodukovat co nejvíc střel, zkusit je zavařit. Kluci parádně reagovali na odražené kotouče, to bylo super. Dodalo nám to klid na hokejky, i když celých 60 minut bylo náročných. Jsem moc rád, jak jsme to zvládli. Předvedli jsme skvělý hokej. Sice jsme nevyužili přesilovku pět na tři, ale nikoho to nesemlelo, vynahradili jsme si to dvěma góly z přesilovek ve třetí třetině. Kluci perfektně zareagovali.“
Umanul jste si, že po delší době chcete už konečně vyhrát?
„Člověk se snaží nekoukat moc dozadu, co bylo, ale dívat se spíš dopředu, brát to den po dni a mít v hlavě jen další zápas. Co nejlíp se na něj nachystat. Nic jiného jsme v hlavách ani neřešili. Kluci přede mnou zblokovali spoustu šancí. A když třeba jeden nemohl, zastoupil ho druhý. Snažíme se hrát týmově, obětavě, jeden pro druhého. To je náš klíč k úspěchu, platil i teď.“
Vítkovičtí hráči dost času strávili s kotoučem na holi, ale až tolik vyložených šancí neměli. Jak těžké bylo držet si neustále koncentraci?
„Člověk se nadře vždycky, ať je střel víc nebo méně. Každý zápas je fyzicky i psychicky náročný. Stejně jako se kluci snaží dělat maximum vepředu, já se jim snažím dodat klid vzadu, aby se na mě mohli spolehnout a měli možnost prezentovat se vepředu. Díky opoře v bráně.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Po parádním vstupu Komety do soutěže, k němuž jste výrazně přispěl, výsledky trochu spadly, nevyhrávalo se. Bylo náročné udržet si čistou mysl?
„Nebudu lhát, tyhle momenty jsou trošku náročnější. To je ale součást hokeje. Na nás brankářích je vypořádat se s tím co nejlépe, zůstat klukům podporou v jakékoli situaci. Vždycky se snažíme zůstat pozitivní, odvádět maximální práci, včetně tréninků.“
Prostor v bráně začal víc dostávat Jan Kavan, o osm let mladší parťák. Jaké spolu vůbec máte vztahy třeba i vzhledem k věkovému rozdílu?
„Kluci nám říkají, že jsme jako dvojčata, spíš to vypadá, že jsme se hledali, až jsme se našli. Máme spolu spoustu společně stráveného času, za což jsem moc rád. Za to, že můžu mít takového parťáka. Na ledě, v šatně i mimo hokej. Honza je skvělý kluk, šikovný gólman a moc mě těší, že mám možnost být tu s ním.“
Co vás spojuje mimo hokej?
„Koukáme na Love Island… (směje se) Ale nejen to. Honza kolikrát přijede na trénink našich dětí, prostě se přijede podívat. Toho si hrozně moc vážím. Ne každý by vyrazil podívat se na v uvozovkách cizí dítě. Jak říkám, společně stráveného času máme spoustu. Jsem rád, že to takhle je a že to mezi námi funguje. Doufám, že to takhle zůstane napořád. Všichni v kabině jsou to hrozně fajn.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž