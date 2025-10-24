Plzeň s koučem Hyským ukázali svaly celé Evropě: Silný jako Herkules!
Latinské přísloví praví: Celý Řím nebyl postaven za jeden den. Ale stačilo 90 minut fotbalu AS Řím – Plzeň (1:2), aby ho Martin Hyský (50) na lavičce Viktorie coby bájný silák zničil.
Kouč Hyský se s tím nepáral! Teprve minulý týden si sbalil kufry tam v Karviné a převzal tým Plzně po Miroslavu Koubkovi. Nové angažmá začal ligovou výhrou v Ďolíčku nad Bohemians (1:0) a ve čtvrtek na Olympijském stadionu v Římě s Viktorií senzačně triumfoval v Evropské lize.
Věčné město se klanělo Herkulovi z Česka a on se klaněl svým svěřencům. Při děkovačce se svlékl do půl těla, aby vynikla jeho vypracovaná figura, a hlavně aby ukázal, jak žije s mužstvem. „Pro mě bylo automatický, že sundám tričko. Byla to spontánní oslava, kterou do smrti nezapomeneme,“ usmíval se spokojený trenér Plzně po své evropské premiéře.
Nové móresy
»Herkules« Hyský si okamžitě získal srdce fanoušků. Má se totiž stát symbolem nové éry s majitelem Jaroslavem Strnadem (53), zbrojařem s odhadovaným majetkem 379 miliard kaček! Nevadí ani nové morésy, ba naopak – cizincům pomáhají. „Komunikujeme víc v angličtině. Snažím se tak mluvit s celým týmem najednou. Je to lepší než sedět v klubíčku a poslouchat, jak někdo překládá,“ prozradil Hyský, jenž kariéru nakopl jako hrající kouč Sokola Královice v říjnu 2013. Na podzim roku 2025 mohou sílu trenérského hrdiny závidět i ve Slavii, která musela transfer na západ Čech posvětit, protože si na něj myslela do budoucna taky. Jak tenhle příběh skončí?
Trenér má doma i »hysterku«: Díky, holky!
Herkules podle pověsti zemřel poté, co mu jeho žárlivá manželka Déianeira otrávila košili. To by se Martinu Hyskému stát nemohlo! Uctívaný kouč Plzně má choť Lucii. „Zázemí a její podpora je pro mě důležitá,“ pochvaloval si táta dvou dcer.
Tereza (24) studuje v Brně a na Instagramu používá vtipně přezdívku »hys. terka«. Mladší Karolína bifluje v Praze medicínu. „Musím jim poděkovat, že se vždycky kvůli mně rodina obětovala. Pro moje dcery to nebylo jednoduché,“ prohlásil fotbalový dobyvatel Říma.
Češi děkují Gibraltaru
Stejně jako předchozí dvě sezony táhne Plzeň český prapor v boji o 10. místo koeficientu, které zaručuje Ligu mistrů mistrovi ligy. Letos se bojuje o sezonu 2026/27 a Češi zatím drží daleko za sebou nejvážnějšího rivala – Poláky. I protože pomohli poloamatéři z Gibraltaru. Tamní Lincoln, jehož »čutálisti« chodí i do civilních prací, totiž ve čtvrtek porazil polskou Poznaň.
„Největší šok sezony,“ komentoval tento výsledek statistický portál Football Meets Data. Z českého pohledu je příjemným překvapením počínání sedmibodové Plzně, které může k postupu v EL stačit i jediná výhra ze zbylých pěti bitev. Pokud se ale bude dařit jako doteď a udrží postavení v elitní osmičce, půjde rovnou do druhého kola play off a získá další bonusové body!