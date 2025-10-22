Rijeka - Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Předplatné

Konferenční liga
Fotbalisty Sparty čeká v rámci Konferenční ligy utkání v Chorvatsku, kde se jim postaví domácí Rijeka. Ta v úvodním duelu podlehla Noahu 0:1. Letenští naopak deklasovali Shamrock 4:1. Zápas začíná ve čtvrtek od 18:45 na Stadionu HNK Rijeka. Kde sledovat Rijeka vs. Sparta živě?

Vše o utkání Rijeka vs. Sparta Praha

Datum a čas: čtvrtek 23. října, 18:45

Místo konání: Stadion HNK Rijeka

Ligová fáze: Konferenční ligy

Rozhodčí: Robert Jones (Anglie)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Rijeka vs. Sparta Praha živě v TV?

Jak si povedou sparťané v prvním duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Rijeka vs. Sparta začíná 23. října ve 18:45.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

350 Kč

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští zvládli postoupit do Konferenční ligy. Los jim přidělil shůdné zápasy, po kterých vede cesta do jarní fáze soutěže. V úvodním duelu porazili Shamrock Rovers 4:1. Nyní jí čeká chorvatská Rijeka.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři kluby si hrají v evropských pohárech. Slavia hraje Ligu mistrů, Plzeň bojuje v Evropské lize. Sparta a Olomouc usilují o postup v Konferenční lize. Nakročeno měl i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45

5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

Ligová fáze

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2

 

Konferenční liga

Ligová fáze

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków, 23. 10., 21:00

3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje 0:2 

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta 0:1

 

 

Ligová fáze

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta, 23. 10., 18:45

3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

