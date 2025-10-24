Hyský zdědil od Koubka nachystanou Plzeň. Oživil Afričany, nastartoval fanoušky
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Vydolovat tři body na Stadio Olimpico proti pyšnému AS Řím v evropské premiéře znamená opravdový trenérský majstrštyk. Martin Hyský přinesl na plzeňskou lavičku novou, tolik potřebnou energii. Velmi rychle fungují prvky, které týmu ordinuje. Odvaha, presink, aktivita, jistá míra rizika. Západočeský kolektiv by pokyny v těžkém duelu ale nedokázal plnit, pokud by nebyl dlouhodobě správně vedený – za to může celý klub děkovat Miroslavu Koubkovi, který v předchozím období mužstvo zejména po taktické stránce na evropské bitvy skvěle vypiplal.
Předávání české vlády mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem drhne, provází ho spousty komplikací, uražených eg, házení klacků pod nohy. Předání „moci“ v Plzni vypadá mnohem snadněji – Miroslav Koubek za sebou rozhodně nezanechal „spálenou zemi“, ale Martinu Hyskému předal dobře vedený, připravený kolektiv.
Vztah mezi Plzní a Koubkem se po více než dvou letech vyčerpal, tým na startu sezony herně a zejména výsledkově v lize strádal. Přicházel v posledních vteřinách lacině o body, vypadal křehce, zranitelně, často bez šťávy. Změna a řez na trenérské lavičce znamenala logické vyústění, Adolf Šádek na krizi zareagovat musel.
Po složitých jednáních přivedl z Karviné Martina Hyského. Ambiciózního, pracovitého, energického odborníka s jasnou představou, co a jak s týmem provést. Nový kouč ve dvou zápasech slavil dvě vítězství, zejména to na římském svatostánku patří k jedněm z nejcennějších v plzeňské fotbalové historii.