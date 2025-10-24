Italský tisk o výhře Plzně: Katastrofa v Římě, poločas hrůzy. Pískot z tribun mluvil za vše
Italský tisk označil čtvrteční prohru fotbalistů AS Řím v Evropské lize s Plzní (1:2) za katastrofu. Slavný velkoklub utrpěl v této sezoně už čtvrtou domácí porážku ve všech soutěžích. Podle novinářů je na vině především slabá forma a produktivita ofenzivních hráčů.
Viktoria dala obě branky už v první půli, ve 20. a 22. minutě se trefili Prince Adu a Cheick Souaré. V 54. minutě snížil z penalty Paulo Dybala.
„Katastrofa v Římě. Domácí odehráli poločas hrůzy,“ napsal deník Corriere dello Sport. „Pískot z tribun na konci první půle mluvil za vše. Diváci byli překvapení výkonem hostů, kteří byli navíc velmi efektivní,“ přidala Gazzetta dello Sport.
AS Řím prohrál tři z posledních čtyř soutěžních duelů, všechny na Olympijském stadionu. V Serii A je sice na čtvrtém místě, v Evropské lize ale má po třech kolech jen tři body. Plzeň je na tom o čtyři body lépe.
„Řím má dva hlavní problémy, nevyhrává doma a nestřílí góly. Výkony útočníků jsou žalostné. Není to krize, ale rozhodně je to varování,“ napsal Corriere dello Sport. „Řím se doma nadále trápí a v Evropské lize tam prohrál i druhý zápas. Tým trenéra Gasperiniho se po přestávce snažil s výsledkem něco udělat, ale bylo to zkrátka málo, hlavně směrem dopředu,“ podotkl Tuttosport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|4
Záhřeb
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|5
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|9
Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|10
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|11
Lille
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|12
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|13
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|14
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|15
FC Porto
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|16
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|17
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|18
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|19
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|20
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|21
Celtic
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|23
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|24
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|27
Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|28
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|29
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Malmö
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|32
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|33
Nice
|3
|0
|0
|3
|3:6
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off