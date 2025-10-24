Předplatné

Italský tisk o výhře Plzně: Katastrofa v Římě, poločas hrůzy. Pískot z tribun mluvil za vše

Plzeňský útočník Prince Adu překonává gólmana AS Řím
Plzeňský útočník Prince Adu překonává gólmana AS ŘímZdroj: ČTK / AP / Alfredo Falcone
Plzeňský kouč Martin Hyský oslavuje snový vstup na evropskou scénu do půli těla svlečený
Plzeňští fotbalisté bujaře oslavují triumf nad AS Řím
Boss Plzně Adolf Šádek zdraví fanoušky v Římě poté, co si svlékl košili při oslavách
Plzeňský trenér Martin Hyský neodolal a rovněž slaví triumf nad AS Řím do půli těla svlečený
Trenér Martin Hyský do půli těla slaví senzační vítězství Plzně nad AS Řím
Plzeňský brankář Martin Jedlička na hřišti AS Řím
Trenér Plzně Martin Hyský při své premiéře na evropské scéně
ČTK, iSport.cz
Italský tisk označil čtvrteční prohru fotbalistů AS Řím v Evropské lize s Plzní (1:2) za katastrofu. Slavný velkoklub utrpěl v této sezoně už čtvrtou domácí porážku ve všech soutěžích. Podle novinářů je na vině především slabá forma a produktivita ofenzivních hráčů.

Viktoria dala obě branky už v první půli, ve 20. a 22. minutě se trefili Prince Adu a Cheick Souaré. V 54. minutě snížil z penalty Paulo Dybala.

„Katastrofa v Římě. Domácí odehráli poločas hrůzy,“ napsal deník Corriere dello Sport. „Pískot z tribun na konci první půle mluvil za vše. Diváci byli překvapení výkonem hostů, kteří byli navíc velmi efektivní,“ přidala Gazzetta dello Sport.

AS Řím prohrál tři z posledních čtyř soutěžních duelů, všechny na Olympijském stadionu. V Serii A je sice na čtvrtém místě, v Evropské lize ale má po třech kolech jen tři body. Plzeň je na tom o čtyři body lépe.

„Řím má dva hlavní problémy, nevyhrává doma a nestřílí góly. Výkony útočníků jsou žalostné. Není to krize, ale rozhodně je to varování,“ napsal Corriere dello Sport. „Řím se doma nadále trápí a v Evropské lize tam prohrál i druhý zápas. Tým trenéra Gasperiniho se po přestávce snažil s výsledkem něco udělat, ale bylo to zkrátka málo, hlavně směrem dopředu,“ podotkl Tuttosport.

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland33008:29
2Braga33005:09
3Lyon33005:09
4Záhřeb32107:37
5Plzeň32106:27
6Freiburg32105:27
7Ferencváros32105:37
8Brann32015:26
9Celta Vigo32016:46
10Aston Villa32014:26
11Lille32016:56
12GA Eagles32014:36
13Young Boys32016:66
14Fenerbahce32014:46
15FC Porto32013:36
16Real Betis31204:25
17Nottingham Forest31116:54
18Boloňa31113:34
19Genk31111:14
20PAOK31115:64
21Celtic31113:44
22Panathinaikos31026:63
23AS Řím31023:43
24Basilej31023:43
25Feyenoord31023:43
26Ludogorets31024:63
27Sturm Graz31023:53
28FCSB31022:43
29Stuttgart31022:43
30CZ Bělehrad30122:51
31Malmö30122:61
32M. Tel-Aviv30121:61
33Nice30033:60
34Salcburk30032:60
35Utrecht30030:40
36Rangers30031:60
  • Osmifinále
  • Play-off

