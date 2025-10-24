Předplatné

Footcast: Podještědské derby bez favorita! Budou v neděli favorité stoprocentní?

Video placeholder
Footcast: Preview podještědského derby • Zdroj: isport.tv
Hráč Plzně Matěj Vydra
Šimon Gabriel už Liberci v této sezoně pravděpodobně na hřišti nepomůže
Erik Prekop v utkání proti Zlínu
Slávistický David Zima v akci v utkání proti Zlínu
Matěj Polidar v dresu Jablonce
Mladoboleslavský trenér Aleš Majer nese prohru v Pardubicích velmi těžce
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
23
Fotogalerie
David Sobišek
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Před 13.kolem usedli do studia Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a expert Fortuny Roman Kovařík. Řeč byla o všech víkendových zápasech, ale také o utkání Slavie s Atalantou v Lize mistrů a nebo potvrzeném bridge koučovi České reprezentace Jaroslavu Köstlovi.

„Pro Slavii bude remíza z Itálie velkou injekcí a myslím si, že v neděli v Olomouci z toho může těžit. Z tribuny mi přišlo, že zápas s Atalantou dohrával přes bolest Tomáš Chorý a proto bych se nedivil, kdyby na Hané nastoupil od úvodní minuty Erik Prekop. Sigma nedostává góly ze standardek, takže sešívaní budou muset udeřit ze hry. Očekávám opatrný 1.poločas a celkově zápas s menším počtem branek. Narazí na sebe dvě nejlepší defenzivy v soutěži,“ řekl k souboji Sigmy se Slavií Jakub Podaný.

Expert Fortuny Roman Kovařík věří, že Sparta porazí v pražském derby Bohemku v tzv. multiskóre 1:0, 2:0 a 3:0. „Sparta má oproti minulé sezoně o dost širší kádr a těží z toho. Když se zraní Haraslín, Priske má kam sáhnout. Navíc se rozehrál strůjce dvou mistrovských titulů Kaan Kairinen. Bohemka bude hrozit hlavně přes Sinyavského stranu a z protiútoků. Sparta si to ale v domácím prostředí pohlídá.“

„Martin Hyský se představí poprvé doma s jeho Plzní. Zatímco jemu premiéra vyšla, jeho víkendovému protějšku Tomášovi Galáskovi ne. Plzeň bude zřejmě bez Matěje Vydry, ale i tak nezaváhá. Být trenérem Baníku, vsadil bych v ofenzivě na Owusua. V květnu v plzeňské Doosan aréně zařídil výhru ostravanů jedním gólem a asistencí. Ani jeho výkon však nebude stačit Baníku na body a Hyský si připíše další ligovou výhru,“ predikuje utkání mezi Plzní a Baníkem David Sobišek.

Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 19.35. Reprízy jsou v programu v sobotu ve 12.30 a v neděli od 12.00.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů