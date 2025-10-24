Footcast: Podještědské derby bez favorita! Budou v neděli favorité stoprocentní?
Před 13.kolem usedli do studia Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a expert Fortuny Roman Kovařík. Řeč byla o všech víkendových zápasech, ale také o utkání Slavie s Atalantou v Lize mistrů a nebo potvrzeném bridge koučovi České reprezentace Jaroslavu Köstlovi.
„Pro Slavii bude remíza z Itálie velkou injekcí a myslím si, že v neděli v Olomouci z toho může těžit. Z tribuny mi přišlo, že zápas s Atalantou dohrával přes bolest Tomáš Chorý a proto bych se nedivil, kdyby na Hané nastoupil od úvodní minuty Erik Prekop. Sigma nedostává góly ze standardek, takže sešívaní budou muset udeřit ze hry. Očekávám opatrný 1.poločas a celkově zápas s menším počtem branek. Narazí na sebe dvě nejlepší defenzivy v soutěži,“ řekl k souboji Sigmy se Slavií Jakub Podaný.
Expert Fortuny Roman Kovařík věří, že Sparta porazí v pražském derby Bohemku v tzv. multiskóre 1:0, 2:0 a 3:0. „Sparta má oproti minulé sezoně o dost širší kádr a těží z toho. Když se zraní Haraslín, Priske má kam sáhnout. Navíc se rozehrál strůjce dvou mistrovských titulů Kaan Kairinen. Bohemka bude hrozit hlavně přes Sinyavského stranu a z protiútoků. Sparta si to ale v domácím prostředí pohlídá.“
„Martin Hyský se představí poprvé doma s jeho Plzní. Zatímco jemu premiéra vyšla, jeho víkendovému protějšku Tomášovi Galáskovi ne. Plzeň bude zřejmě bez Matěje Vydry, ale i tak nezaváhá. Být trenérem Baníku, vsadil bych v ofenzivě na Owusua. V květnu v plzeňské Doosan aréně zařídil výhru ostravanů jedním gólem a asistencí. Ani jeho výkon však nebude stačit Baníku na body a Hyský si připíše další ligovou výhru,“ predikuje utkání mezi Plzní a Baníkem David Sobišek.
Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 19.35. Reprízy jsou v programu v sobotu ve 12.30 a v neděli od 12.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu