Bizarní tour United, zoufalství nekončí ani po sezoně: fiasko v Malajsii, bučení a koloběžky

Tragická sezona anglického giganta sice už oficiálně skončila, ale Manchester United i dál připisuje trapné momenty, které obletují sociální sítě. V Malajsii „rudí ďáblové“ podlehli výběru jihovýchodní Asie 0:1 a sedmdesátitisícový stadion je vypískal. „Od prvního zápasu tu cítím zodpovědnost za výkony týmu. Bučení fanoušků? Možná to teď potřebujeme,“ kroutil hlavou trenér Ruben Amorim.

Jizvy po prohraném finále Evropské ligy proti Tottenhamu (0:1) se ještě nezahojily a místo vymodlené dovolené zamířil Manchester United na krátké asijské turné. A to hned při první zastávce proměnil v další fiasko.

Výběr neznámých hráčů složených v mužstvu s názvem ASEAN All Stars slavil senzační výhru, když jedinou branku vstřelil kapitán Myanmaru Maung Maung Lwin. Výsledek samozřejmě není žádným velkým průšvihem a ani případné vítězství v soutěži zvané Maybank Challenge Cup by nikoho příliš nezajímalo.

Navíc když se hraje jen pár dní po konci vyčerpávající sezony, po čtrnáctihodinovém letu přes celou zeměkouli a ve 36stupňovém horku. Přesto jde o další střípek do příšerné sezony Angličanů. „Hlavní je, že se nikdo nezranil. Přijeli jsme sem až v den zápasu a počasí bylo extrémně náročné. Nechci se ale vymlouvat, určitě jsme měli hrát líp,“ podotknul portugalský kouč.

Další porážka by navíc sama o sobě nebyla tak strašná, jako další trapné okamžiky, které Manchester United při komerční tour na východě provází.

Bizár mimo hřiště

Velký poprask na sociálních sítích vzbudila především jízda městem v otevřeném autobuse. Takové momenty většinou vídáme při oslavách trofejí, zde však rozpačití hráči United nemají žádný důvod k radosti a s kyselými výrazy nuceně mávají ne příliš početnému davu přihlížejícím.

A aby bizarních momentů nebylo málo, další se odehrál během večerního výletu hráčů do města. Několik hvězd United využilo noc v Kuala Lumpur k projížďce po malajské metropoli a další virální video zachycuje, jak se mladíci Amad Diallo, Alejandro Garnacho a Ayden Heaven, obklopení místními fanoušky, snaží zprovoznit elektrické koloběžky při večerní toulce městem.

Fanoušci se tak na sociálních sítích už předbíhají v tom, kdo napíše výstižnější reakci ke směšným okamžikům. „Tohle je už zkrátka neuvěřitelně bizarní. Vypadá to jako naprostá parodie, ani to nedokážu popsat,“ vyťukal jeden ze sledujících. „No do pr**le. Tahle ponižující tour je každým dnem lepší a lepší,“ píše pobaveně další.

Drobnou útěchou pro příznivce jednoho z nejúspěšnějších anglických celků může být fakt, že trapné momenty současné sezony už budou opravdu velice brzy u konce. K úplně poslednímu zápasu nastoupí „rudí ďáblové“ zítra proti reprezentaci Hong Kongu. Pak už bude na řadě vedení, které na letním přestupovém trhu čeká opravdu pořádná fuška.