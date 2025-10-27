Šílená smrt fotbalisty (†20): Najel do stáda krav!
Dýchal pro fotbal a těšil se z každého úspěchu, kterého se mu v něm povedlo docílit. Žádného dalšího už se ale brazilský fotbalista Antony Ylano nedočká. Jeho život za tragických okolností vyhasl cestou z oslavy narozenin...
Nehoda se přihodila minulý týden, když se mladík vracel z narozeninové oslavy svého tatínka. Antony nad ránem naskočil na motorku, ale domů už nedorazil. Cestou totiž ve vysoké rychlosti najel do přecházejícího stáda krav. Karambol, který se odehrál ve městě Altos kolem půl čtvrté ráno zachytila kamera.
Na záběrech je zřejmé, že ke střetu došlo ve vysoké rychlosti. Zatímco zraněné zvíře se z místa odkulhalo pryč, fotbalista zůstal bezvládně ležet na cestě. Podle policie zemřel Brazilec na místě a tamní média informovala o tom, že k Antonyho pohřbu mělo dojít ještě téhož dne večer.
Klub Piaui Esporte, za který Brazilec hrával, vydalo k tragédii zdrcené prohlášení. „Prožíváme hlubokou bolest po ztrátě 20letého útočníka Antonyho Ylana, který se stal obětí nehody v časných ranních hodinách ve městě Altos,“ píše se v textu. „Ylano nosil barvy Piauizão Vibrante od roku 2024 a účastnil se s námi turnajů Piauiense U20, Copa São Paulo Jr. a Copa do Nordeste U20,“ připomněl klub, který v den nehody zrušil všechny své aktivity, aby se mohl s celou tragédií vypořádat.