Češi odmítli jít pod kotel! Souček vysvětlil rozhodnutí, přilétl na něj i kelímek
Vítězný závěr kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru (6:0) zastínil konflikt mezi hráči a fanoušky. Čeští fotbalisté se po závěrečném hvizdu ani nepřiblížili ke kotli za brankou a odmítli tradiční děkovačku. To vyvolalo na Andrově stadionu v Olomouci hlasitý pískot, na který později zareagovali kapitán Tomáš Souček a zkušený obránce Vladimír Coufal.
„Tohle je složitá situace, která se stala mezi námi a fanoušky,“ líčil Souček před novináři. „Musíme je pochválit za to, že před rokem a půl vznikl kotel, který nám začal fandit. Máme k nim respekt, ale dneska jsme necítili jednotu, necítili jsme, že se chceme dostat na mistrovství světa všichni společně. A tohle byla naše odpověď,“ pokračoval.
Češi v čele se Součkem vyrazili po drtivé výhře nad Gibraltarem, díky níž si zajistili místo ve druhém výkonnostním koši, poděkovat víc než šesti a půl tisícům diváků, kteří usedli na tribuny olomouckého stadionu. Kolem hlavní fanouškovské skupiny Fanatismus Česko prošli akorát na hranici pokutového území, ignorovali je.
Bylo to velmi nečekané. „Přijďte ke kotli!“ ozývalo se ze sektoru za brankou. „Co je? Co je? Co je?“ opakovalo se neustále. A to i ve chvíli, kdy se hráči vyskládali do řady a vítězně zvedali ruce před lidmi na podélné tribuně u obou laviček. Přitom většina z nich už opustila svá místa.
Zatímco někteří reprezentanti už opustili hrací plochu a odešli do kabiny, před kterou později postávali šéf asociace David Trunda a jeho místopředseda Zdeněk Grygera, Souček s Coufalem se osamoceně vydali přes polovinu hřiště za naštvanými fanoušky do kotle. Kapitán mužstva si dokonce vzal do ruky mikrofon a promlouval k nim. Co jim vzkázal, nebylo slyšet.
Přitom bylo patrné, že debata se odehrála ve velmi emotivní rovině. Na opory reprezentace dokonce přilétl i kelímek s pivem. „Šli jsme za nimi já a Cuf jako nejstarší z týmu a ukázali jsme jim respekt. Chtěli jsme jim vyhovět a odpovědět. Chceme je mít na své straně a být v březnu při baráži jednotní. Věřím, že co se stalo, nám pomůže do dalších měsíců,“ zmínil Souček.
Dali jsme gól a fanoušci se neradovali
Fanatismus Česko už po čtvrteční přípravě proti San Marinu (1:0) v Karviné vyhlásil na sociálních sítích následující: „Přetekl pohár trpělivosti! Přátelé, všichni cítíme to samé. Výkony nároďáku nás se*ou, protože nevidíme bojovnost, hrdost ani chuť jezdit po pr*eli za Českou republiku! Takhle se za Českou republiku prostě nehraje!“ Zkrátka nebyli spokojení s výsledkem ani herním projevem. A proti Gibraltaru se už před výkopem zápasu skandovalo: „Bojujte za Česko!“
„Cítili jsme ten pokřik. A taky, že jsme dali gól a fanoušci se neradovali. Chtěli jsme jim ukázat, že nás to mrzí a víme o tom, co se stane na tribunách. Ukázali jsme jim, jak jsou pro nás důležití a že cítíme, jestli fandí, nebo ne,“ zakončil Souček. Na další dotazy ohledně fanoušků už neodpověděl.
Ze strany fanoušků šlo o reakci na reprezentační výkony v posledních měsících. Vše pravděpodobně odstartovalo prohrou 1:2 na Faerských ostrovech, po které následoval vyhazov trenér Ivana Haška. Byť ještě před tím přišla rozpačitá remíza v přípravě se Saúdskou Arábií (1:1) v Hradci Králové.
„Nejít na děkovačku k fanouškům bylo zbytečné. Fanoušci si to fakt hezké utkání jinak užili. Chtěl bych jim poděkovat, že nás podpořili. A vždycky dělají maximum. Trošku mě to mrzí, za sebe se jim omlouvám. Uděláme pro ně to nejlepší, co budeme moct,“ řekl do kamery České televize Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací.
