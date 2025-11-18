Nedvěd o trenérovi reprezentace: Zatím nejsme v souladu, je to složitější proces

Předplatné

Video placeholder
Dominance ale i arogance, Češi odmítli děkovačku s kotlem. Co se dělo po zápase? | První dojem • Zdroj: iSport.tv
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Češi po zápase s Gibraltarem nešli na děkovačku ke kotli, zamířili jen k ostatním tribunám
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Kryštof Daněk naskočil ve druhém poločase
Česká jedenáctka pro zápas s Gibraltarem
Choreografie českých fanoušků
Kvalifikace MS fotbal 2026
Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd potvrdil, že ohledně výběru nového trenéra národního týmu nepanuje ve vedení FAČR soulad. Hledání bude ještě nějaký čas trvat, uvedl třiapadesátiletý bývalý kapitán reprezentace v rozhovoru s ČT sport po výhře 6:0 nad Gibraltarem. Po odvolání Ivana Haška mužstvo vede dočasný trenér Jaroslav Köstl.

Vedení asociace po porážce na Faerských ostrovech v kvalifikaci mistrovství světa odvolalo Ivana Haška. Jeho asistent Köstl se posunul do role dočasného trenéra, mužstvo vedl ve čtvrteční přípravě se San Marinem (1:0) a proti Gibraltaru. Národní tým měl už před utkáním jistotu druhého místa ve skupině a tím účasti v březnovém play off o postup na šampionát.

Kdo reprezentaci v baráži povede, zatím není jasné. „Co se týká trenéra, je to trošku složitější proces, protože musíme zohlednit prakticky ekonomickou i sportovní stránku. A to není úplně jednoduché,“ řekl Nedvěd.

Video placeholder
Místo děkovačky pískot od fanoušků. Pod kotel přišli pouze Souček s Coufalem • iSport

Vedení asociace nejprve vyhlásilo, že trenéra bude hledat v zahraničí, později připustilo i jiné varianty. „Zatím nejsme, jak bych to řekl, v maximálním souladu. Bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci a musíme se k tomu postavit čelem,“ uvedl manažer.

Podle médií má na seznamu potenciálních Haškových zástupců i dva cizince Fatiha Terima a Jürgena Klinsmanna. Sám údajně doporučil Turka Terima, s nímž spolupracoval v saúdskoarabském aš-Šababu, ale na výkonném výboru ho neprosadil.

Po vítězství a dalších výsledcích je jasné, že reprezentace bude při losu ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a semifinále baráže odehraje doma. Play off se losuje ve čtvrtek. „Pojedeme na los v silném složení, tak doufám, že budeme šťastnějším týmem,“ řekl Nedvěd.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko871026:422
2Česko851218:816
3Faerské ostrovy840411:912
4Černá Hora83058:179
5Gibraltar80083:280

