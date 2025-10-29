Tajemství poslední sezony rychlobruslařky Sáblíkové: Martino, co to skrýváš?!
Z toho, že po sezoně pověsí brusle s dlouhým nožem na hřebík, má osypky. Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková (38) se po 25 letech rozloučí s milovaným sportem, ale jedna věc jí zůstane navždy.
Držitelka 21 zlatých medailí z mistrovství světa dopředu vyhlásila, že nadcházející olympijská sezona bude poslední v její úchvatné kariéře. „Bojuju s tím. Tahle zima pro mě bude hlavně o psychice, ne o fyzické připravenosti,“ řekla Sáblíková, trojnásobná šampionka z Her. Byť na oválu jezdí v kombinéze a na veřejnosti taky často nosí dlouhý rukáv, fanoušci si všimli, že její levou ruku už nějaký ten pátek zdobí tetování.
Malůvky na tělo už ve starověké Číně sloužily jako ochrana před zlými duchy a jako forma amuletu. Že by to byl i Martinin případ? „Tetování mám už čtyři roky, ale nechci se o něm bavit,“ vzkázala Blesku. Z fotek na sociálních sítích však lze rozpoznat anglický nápis »forever« (v překladu navždy) a jakési klubíčko nitky zamotané do tvaru srdce.
Trenér jako talisman
Možná patří její reprezentační kolegyni Nikole Zdráhalové (29). Lásku z oválu Sáblíková taky roky tajila, ale po dotazech Blesku letos v dubnu šla s pravdou ven: „Já a Niky tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let. Mějte se rádi!“
A žádný jiný talisman pro štěstí, klid a sílu nemačká? „Říkám celou dobu, že největší talisman je můj trenér (Petr Novák). To stále platí. I lidi z týmu m i dodávají tu nejlepší pohodu před závodem,“ odpověděla s úsměvem Sáblíková.
Tetování »čičiny« Nikoly: M jako...
Potetovaná je rovněž Zdráhalová, týmová i životní parťačka Sáblíkové. Na její levačce jsou patrné květinové motivy a písmeno M zdobené motýlem. Nemůže tohle být další důkaz jejich šťastného vztahu? M jako Martina? „Čičina,“ ocenila nedávno slavná rychlobruslařka, jak to Nikče sluší na fotce. „Tvoje,“ ubezpečila Zdráhalová.