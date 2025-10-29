Tajemství poslední sezony rychlobruslařky Sáblíkové: Martino, co to skrýváš?!

Martino, co to skrýváš?!
Společná fotografie Martiny Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové, k níž připojila olympijská šampionka oznámení o společné lásce
Po boku Martiny září Zdráhalová štěstím.
Martinu čeká poslední sezóna
Rozesmátá Sáblíková svoje malůvky na těle obvykle moc nevystavuje
Stylová kérka Nikoly. Komu je asi věnována?
Martiny tetování s motivem srdce.
Martina Sáblíková, Eliška Dřímalová a Nikola Zdráhalová
Petr Novák v obležení reprezentantek
Martina a Nikola jen zářily.
Při společné vášni - cyklistice
Dovolená či příprava? Kolo je jasná volba!
Zamilovaný pár
První pravidlo hlavně u toho dobře vypadat
Peking 2022
Rychlobruslařská dvojice
Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková při odletu na olympiádu v Pchjončchangu
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová při odletu na olympiádu v Pchjončchangu
Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková spolu vyrazily na hokej během olympiády v Pchjončchangu v roce 2018

Z toho, že po sezoně pověsí brusle s dlouhým nožem na hřebík, má osypky. Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková (38) se po 25 letech rozloučí s milovaným sportem, ale jedna věc jí zůstane navždy.

Držitelka 21 zlatých medailí z mistrovství světa dopředu vyhlásila, že nadcházející olympijská sezona bude poslední v její úchvatné kariéře. „Bojuju s tím. Tahle zima pro mě bude hlavně o psychice, ne o fyzické připravenosti,“ řekla Sáblíková, trojnásobná šampionka z Her. Byť na oválu jezdí v kombinéze a na veřejnosti taky často nosí dlouhý rukáv, fanoušci si všimli, že její levou ruku už nějaký ten pátek zdobí tetování.

Malůvky na tělo už ve starověké Číně sloužily jako ochrana před zlými duchy a jako forma amuletu. Že by to byl i Martinin případ? „Tetování mám už čtyři roky, ale nechci se o něm bavit,“ vzkázala Blesku. Z fotek na sociálních sítích však lze rozpoznat anglický nápis »forever« (v překladu navždy) a jakési klubíčko nitky zamotané do tvaru srdce.

Trenér jako talisman

Možná patří její reprezentační kolegyni Nikole Zdráhalové (29). Lásku z oválu Sáblíková taky roky tajila, ale po dotazech Blesku letos v dubnu šla s pravdou ven: „Já a Niky tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let. Mějte se rádi!“

A žádný jiný talisman pro štěstí, klid a sílu nemačká? „Říkám celou dobu, že největší talisman je můj trenér (Petr Novák). To stále platí. I lidi z týmu m i dodávají tu nejlepší pohodu před závodem,“ odpověděla s úsměvem Sáblíková.

Tetování »čičiny« Nikoly: M jako...

Potetovaná je rovněž Zdráhalová, týmová i životní parťačka Sáblíkové. Na její levačce jsou patrné květinové motivy a písmeno M zdobené motýlem. Nemůže tohle být další důkaz jejich šťastného vztahu? M jako Martina? „Čičina,“ ocenila nedávno slavná rychlobruslařka, jak to Nikče sluší na fotce. „Tvoje,“ ubezpečila Zdráhalová.

