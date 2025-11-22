Starosti Dukly v boji o záchranu s mizernou ofenzivou: 6 útočníků a jen 2 góly
Před sezonou na Julisce počítali s tím, že budou okupovat spíš pozice ve spodní části tabulky. Jako cíl vyhlásil trenér David Holoubek záchranu a pokud možno by se rád vyhnul i baráži. Přesně na hraně 14. místa se Dukla pohybuje i teď, a pokud se má udržet v bezpečném pásmu, potřebuje především najít spolehlivého střelce. „Máme velký problém s pozicí hrotového útočníka, tak to prostě je,“ přiznává kouč.
Na pozici číslo devět už se vystřídalo šest hráčů, kteří dohromady zapsali jen dvě branky. Nejlepšími střelci Dukly tak zůstávají záložník Marcel Čermák a levý bek Zlatan Šehovič se dvěma zásahy.
Asi dosud největší zmar vepředu přišel v posledním utkání proti Mladé Boleslavi, kdy se přes nejhorší defenzivu Chance Ligy žluto-červený celek neprosadil ani k jediné střele na branku. „Nebylo to příliš pohledné utkání a mě rozhodně nebavilo. Spousta chyb a nepřesností. Takhle se prezentovat určitě nechceme a nebudeme,“ káral Holoubek špatný výkon.
Po polovině základní části tak má Dukla na kontě jen deset vstřelených gólů, hůř jsou na tom pouze poslední Slovácko (6) a předposlední Baník (8). „Není to jen o útočníkovi, ale jde o problém celého týmu a kvality v útočné fázi. Hodně se tomu v tréninku věnujeme, ale není to úplně vidět,“ uvědomuje si kouč. „Trápí nás to,“ přikyvuje stoper Dominik Hašek.
Co je možná ještě horší? Že v dalších ofenzivních metrikách na tom jeho tým není o nic lépe. V úvodních patnácti kolech si Dukla podle statistické společnosti Wyscout vytvořila šance s hodnotou 13,83 očekávaného gólu – nejméně ze všech ligových celků. Poslední je pak i v počtu střel (112), centrů (146) nebo doteků ve vápně soupeře (156).
„V tréninku vypadají kluci v poslední třetině hřiště dobře, ale nedaří se nám to přenést do zápasů. Když mají čistou hlavu, jsou schopní předvádět hodně zajímavé výkony, ale rozdíl mezi tréninky a zápasy je velký,“ mrzí někdejšího kouče Sparty.
Největší očekávání se objeví asi až na jaře
Hlavní vina za špatnou produktivitu pak logicky padá na hlavy vysunutých útočníků. Před sezonou byl jedničkou na této pozici Kevin-Prince Milla, jenže nabušený Kamerunec se po dvou kolech stěhoval do Sparty a žádný z náhradníků dosud nepřesvědčil.
Největší očekávání vzbuzovalo jméno Chinonso Emeka, jenže ten kvůli zranění ještě nenastoupil ani na minutu a na trávníku se pravděpodobně objeví až na jaře.
Skok do nejvyšší soutěže zatím příliš nesedl dvojici Tomáš Jedlička a Jacques Fokam, kteří častěji operují spíš na pozici číslo 10 nebo na křídle, ale Jedličkova bilance 0+0 je určitě zklamáním. Jen o něco málo lépe na tom pak je jednogólový Fokam.
A ani další zahraniční posily zatím nepřesvědčily. Namory Cissé zapsal v devíti zápasech jednu branku, Boubou Diallo pak na první zásah v Česku pořád čeká. U obou se sluší dodat, že v poslední době vynechali řadu zápasů kvůli zdravotním problémům.
Jako nejlepší volba na hrotu útoku se tak aktuálně jeví 18letý Michal Kroupa, jenž naskočil už do čtyř ligových utkání a ukázal vysoký potenciál. Proti Slovácku pomohl k důležité výhře asistencí u jediného gólu Dukly, předtím dokonce sám rozhodl pohárový zápas v Jihlavě. Vzhledem k jeho věku se však nedá očekávat, že by realizační tým svalil zodpovědnost na mladého benjamínka.
Nyní však trenéři budou muset před závěrečným blokem podzimní části sezony najít recept, jak ofenzivu nastartovat. „Musíme být dravější, víc se rvát a ukázat větší kvalitu a ono to prostě přijde,“ věří Holoubek.
Dukla v této sezoně Chance Ligy
- xG: 13,83 (nejmíň ze všech týmů v lize)
- Góly: 10 (14.)
- Střely: 112 (16.)
- Na branku: 36,6 % (7.)
- Centrů: 146 (16.)
- Přesnost centrů: 20,5 % (16.)
- Driblinky: 189 (14.)
- Úspěšnost: 57,1 % (4.)
- Doteky ve vápně: 156 (16.)
- Rohy: 52 (16.)
Zdroj: Wyscout
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu