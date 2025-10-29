Hvězda F1 Antonelli po závodě v Mexiku: Zachraňovala ho čeká přítelkyně!
Italský závodník Andrea Kimi Antonelli (19) o uplynulém víkendu rozhodně zimou netrpěl. Formule 1 měla na programu zastávku v Mexiku, kde panovalo slunce a příjemné teploty. Jenže pak Antonelli naskočil na letadlo a letěl za svou českou láskou Eliškou Bábíčkovou, která čekala v o poznání chladnější destinaci.
Eliška se netají naprostou zamilovaností do Londýna. Jenže kromě toho, že Mexiko dělí s Anglií velký časový rozdíl, podobně je tomu také s teplotami i počasím. Na to mladý pilot tak trochu »dojel«.
Bábíčková se pochlubila společnou fotkou a práskla, že Kimimu chyběla v kufru zásadní věc. Naštěstí jej ale jeho partnerka zachránila. „Hádejte, kdo přiletěl z Mexika bez teplého oblečení a musí nosit mou chlupatou bundu,“ chichotala se Češka, která později přidala také fotografii z luxusní restaurace, kde usedla u stolu spolu se svým miláčkem. A jak se zdá, měli k tomu speciální příležitost.
Partnerka jezdce Mercedesu vyfotila dezert, na kterém byl nápis:Šťastné výročí! Eliška to ale trochu poupravila. „Opožděné výročí,“ napsala. Ačkoliv Kimi sice zapomněl bundu, elegantní oblek mu nescházel. Ostatně, možná právě drobnost s oblečením nejlépe ukázala, že Eliška své italské lásce umí skvěle krýt záda. A v tomto případě navíc doslova...
Pořádné dusno
Kromě toho, že v Mexiku měli závodníci teplo, zároveň tam bylo i trochu dusno. Tedy minimálně u Kimiho německé stáje. Jeho kolega George Russell (27) během závodu doslova pěnil a vynutil si u týmu výměnu pozic. Byl totiž přesvědčen, že se svými podmínkami dokáže útočit na jezdce před sebou lépe, než Antonelli.
Tenhle dojem britského pilota se sice nakonec nepotvrdil a Russell musel svému parťákovi pozici vrátit, ale ve vysílačce při debatách s týmem sršel sarkasmem a zlobou...