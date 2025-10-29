Šulcův večer v Paříži! Dva góly, výstavní oblouček i pachuť ze ztracených bodů
Divoký večer ve středečním ligovém duelu prožili fotbalisté Lyonu v utkání proti Paris FC. Na hřišti ligového nováčka remizoval francouzský celek i se dvěma českými reprezentanty v základní sestavě 3:3, přitom ztratil třígólový náskok. Jednu z hlavních rolí zápasu uzmul Pavel Šulc – explzeňský ofenzivní hráč vstřelil v krátkém sledu na začátku druhého poločasu dvě branky a ještě zařídil vyloučení Thibaulta De Smeta. Šulc skóroval v novém klubu v lize už pětkrát a je nejlepším střelcem týmu v Ligue 1.
Lyon vedl od páté minuty po zásahu kapitána Corentina Tolissa. Hostující celek nastoupil opět se dvěma českými reprezentanty v základu – Adam Karabec odehrál 68 minut, obdržel žlutou kartu. Hlavní hvězdou středeční noci v Paříži byl ale jeho kolega, který přišel v létě z Plzně a vydržel na hřišti 85 minut.
Šulcovy gólové momenty přišly zkraje druhého poločasu. V 51. minutě zakončil rychlý a přesný brejk po přihrávce Alfonsa Daniela, o sedm minut později slavil znovu. Tentokrát nasadil k úprku ještě na vlastní polovině, nenechal se odstavit od balonu a akci vyřešil nádherným obloučkem. Šulc slavil svým nachystaným gestem, v rozjeté ligové sezoně se trefil už pětkrát, aktuálně je nejlepším střelcem týmu.
V posledních zápasech, při značné personální nouzi Lyonu, nastupuje na úplném hrotu, Karabec ho doplňuje zprava. Domácí obránci měli problémy se Šulcovou hbitostí, po jeho dvou brankách se na něm druhou žlutou vyfauloval belgický obránce De Smet.
Lyon v tu dobu vedl 3:0, na hřišti se srovnal počet hráčů – před De Smetem dostal červenou brazilský obránce hostů Abner Vinicius. Mužstvo s českými reprezentanty směřovalo ke třem bodům, výborně rozjetý zápas ale nedotáhlo – v 77. a 84. minutě domácí dvakrát skórovali a zajímavý duel skončil remízou 3:3.
Lyon je ve vyrovnané tabulce Ligue 1 po deseti odehraných kolech na pátém místě pouze s dvoubodovou ztrátou na vedoucí PSG.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|10
|6
|3
|1
|20:9
|21
|2
Monaco
|10
|6
|2
|2
|23:16
|20
|3
Marseille
|10
|6
|1
|3
|24:11
|19
|4
Štrasburk
|10
|6
|1
|3
|21:12
|19
|5
Lyon
|10
|6
|1
|3
|16:12
|19
|6
Lens
|10
|6
|1
|3
|14:10
|19
|7
Lille
|10
|5
|2
|3
|22:13
|17
|8
Nice
|10
|5
|2
|3
|16:15
|17
|9
Toulouse
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10
Rennais
|10
|2
|6
|2
|14:16
|12
|11
Le Havre
|10
|3
|3
|4
|12:16
|12
|12
Paris FC
|10
|3
|2
|5
|17:20
|11
|13
Angers
|10
|2
|4
|4
|8:14
|10
|14
Stade Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15
Nantes
|10
|2
|3
|5
|10:15
|9
|16
Lorient
|10
|2
|3
|5
|13:22
|9
|17
Auxerre
|10
|2
|1
|7
|7:16
|7
|18
Metz
|10
|1
|2
|7
|8:26
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup