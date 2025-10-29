Předplatné

Šulcův večer v Paříži! Dva góly, výstavní oblouček i pachuť ze ztracených bodů

Jonáš Bartoš
Francie - Ligue 1
Divoký večer ve středečním ligovém duelu prožili fotbalisté Lyonu v utkání proti Paris FC. Na hřišti ligového nováčka remizoval francouzský celek i se dvěma českými reprezentanty v základní sestavě 3:3, přitom ztratil třígólový náskok. Jednu z hlavních rolí zápasu uzmul Pavel Šulc – explzeňský ofenzivní hráč vstřelil v krátkém sledu na začátku druhého poločasu dvě branky a ještě zařídil vyloučení Thibaulta De Smeta. Šulc skóroval v novém klubu v lize už pětkrát a je nejlepším střelcem týmu v Ligue 1.

Lyon vedl od páté minuty po zásahu kapitána Corentina Tolissa. Hostující celek nastoupil opět se dvěma českými reprezentanty v základu – Adam Karabec odehrál 68 minut, obdržel žlutou kartu. Hlavní hvězdou středeční noci v Paříži byl ale jeho kolega, který přišel v létě z Plzně a vydržel na hřišti 85 minut.

Šulcovy gólové momenty přišly zkraje druhého poločasu. V 51. minutě zakončil rychlý a přesný brejk po přihrávce Alfonsa Daniela, o sedm minut později slavil znovu. Tentokrát nasadil k úprku ještě na vlastní polovině, nenechal se odstavit od balonu a akci vyřešil nádherným obloučkem. Šulc slavil svým nachystaným gestem, v rozjeté ligové sezoně se trefil už pětkrát, aktuálně je nejlepším střelcem týmu.

V posledních zápasech, při značné personální nouzi Lyonu, nastupuje na úplném hrotu, Karabec ho doplňuje zprava. Domácí obránci měli problémy se Šulcovou hbitostí, po jeho dvou brankách se na něm druhou žlutou vyfauloval belgický obránce De Smet.

Lyon v tu dobu vedl 3:0, na hřišti se srovnal počet hráčů – před De Smetem dostal červenou brazilský obránce hostů Abner Vinicius. Mužstvo s českými reprezentanty směřovalo ke třem bodům, výborně rozjetý zápas ale nedotáhlo – v 77. a 84. minutě domácí dvakrát skórovali a zajímavý duel skončil remízou 3:3.

Lyon je ve vyrovnané tabulce Ligue 1 po deseti odehraných kolech na pátém místě pouze s dvoubodovou ztrátou na vedoucí PSG.

33

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1063120:921
2Monaco 1062223:1620
3Marseille1061324:1119
4Štrasburk1061321:1219
5Lyon1061316:1219
6Lens1061314:1019
7Lille1052322:1317
8Nice1052316:1517
9Toulouse1042417:1514
10Rennais1026214:1612
11Le Havre1033412:1612
12Paris FC1032517:2011
13Angers102448:1410
14Stade Brest1023514:189
15Nantes1023510:159
16Lorient1023513:229
17Auxerre102177:167
18Metz101278:265
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

