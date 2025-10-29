Kinský chytal podruhé v sezoně: pozdě vyběhl, Spurs v poháru končí. Krejčí u přestřelky
Fotbalisté Tottenhamu v bráně s Antonínem Kinským prohráli 0:2 na hřišti obhájců trofeje Newcastlu a v anglickém Ligovém poháru skončili v osmifinále. Dál neprošel ani Wolverhampton, v jehož dresu odehrál druhý poločas obránce Ladislav Krejčí. „Vlci“ podlehli doma v přestřelce 3:4 Chelsea.
Kinský si připsal druhý soutěžní start v sezoně, šanci dostal už v minulém kole proti Doncasteru. Ve středu ho překonal po rohovém kopu Schär a ve druhé půli rovněž hlavou Woltemade. U druhé branky český gólman zaváhal, když byl pozdě u centrovaného míče a útočník Newcastlu zakončil do odkryté sítě.
Bláznivý zápas byl k vidění ve Wolverhamptonu, kde domácí prohrávali s Chelsea po prvním poločase 0:3. Po změně stran přišel do hry Krejčí a poslední tým Premier League začal dotahovat. V 73. minutě snížil Wolfe na 2:3 a stejný hráč dal „Vlkům“ naději ještě v první minutě nastavení, skóre 3:4 už ale zůstalo.
Arsenal zdolal doma 2:0 Brighton a Manchester City zvítězil 3:1 na hřišti Swansea. Ze hry je finalista minulého ročníku Liverpool, který doma v kombinované sestavě s několika mladíky nestačil 0:3 na Crystal Palace. „Reds“ prohráli šestý z posledních sedmi soutěžních duelů.