Sparta vládla v Ostravě, dvěma góly přispěl Shore. Dělá náš tým silnějším, chválil Řepík
Po příchodu trenéra Jaroslava Nedvěda se Sparta možná konečně nadechuje. Na nedělní skalp posledního Litvínova navázala ve Vítkovicích, kde předvedla suverénní výkon. Od přečkání brzkého oslabení v utkání 19. kola vládla, po třech týdnech se navíc mohla opřít o uzdraveného centra Devina Shorea. „Troufnu si říct, že po vstřeleném gólu jsme zápas měli pod kontrolou,“ hodnotil výhru 4:1 Nedvědův asistent Patrik Martinec.
Jen týden po bláznivém utkání v O2 areně, kde Sparta proti Vítkovicím prohospodařila čtyřbrankový náskok a nakonec zvítězila až v prodloužení, se letití rivalové potkali znovu. Tentokrát tvrdili muziku Pražané, kteří se do svižného tempa dostali hned po ubráněném oslabení.
Ostravany několikrát zmáčkli, chvílemi tlačili až drtivě. Zaslouženě se dostali i do vedení, které jim šikovnou tečí Irvingovy rány zajistil Devin Shore. „Aaron tam odvedl skvělou práci,“ smekl vysoký útočník před kanadským krajanem v přestávkovém rozhovoru pro Oneplay.
V prostřední části se Shore zaskvěl znovu. Tentokrát v přesilovce, v níž z pravého kruhu, i s přispěním teče beka Joa Leahyho, dostal puk do sítě podruhé. Prima návrat po zranění. Bývalý útočník Dallasu či Edmontonu kvůli potížím v horní části těla naposledy naskočil před třemi týdny v Kladně.
„Pomohl nám, dal dva góly. Zase nám vyplnil nějakou pětku, takže hráče můžeme rozložit do více formací. Myslím si, že nám pomáhá a dělá náš tým silnějším,“ chválil Shorea spoluhráč Michal Řepík. „Sami vidíte, že je znát, když nastoupí nejen Devin, ale i Jani Lajunen, který taky dlouho nehrál. Když se vám dva centři takhle vrátí, mužstvo získává úplně jinou kvalitu. Je to pak jiné mužstvo,“ navázal Patrik Martinec.
Ještě před druhým gólem však Sparta přečkala možná klíčový moment zápasu. Ve 23. minutě totiž Petr Hauser pádil sám na Jakuba Kováře, jenže puk se po odrazu od obou tyčí za čáru nedostal. „Prostřelil jsem gólmana, ale ještě tam stála tyčka. Byla to škoda, naštvalo mě to, protože průběh zápasu mohl být úplně jiný,“ mrzelo vítkovického útočníka.
Ani v závěrečné periodě zlepšení domácích nepřišlo. Vítkovice inkasovaly i potřetí, tentokrát z hole tečujícího Řepíka. Po Lednického brance na 1:3 utnul ostravský vzdor Filip Chlapík. „Na to, v jaké jsme situaci, si myslím, že jsme to zvládli velmi dobře,“ těšilo Řepíka. „My nejsme v pozici, že bychom měli nějaký tým podceňovat.“
Pod vedením nového trenérského štábu Sparta vyhrála páté utkání z osmi. „Nerad bych hodnotil. Pořád je to jeden zápas, v pátek nás čeká další v Olomouci. Budeme doufat, že to celkově bude mít vzrůstající tendenci,“ mírnil nadšení Martinec.
„Myslím si, že zápas ve Vítkovicích byl z naší strany určitě lepší než s Litvínovem, který měl spoustu šancí a Kovy (Jakub Kovář) to krásně pochytal. Teď tam sice zase něco měl, ale nebylo toho tolik. Od toho tam ale brankáře máme. Zároveň víme, že je máme dobré a pomáhají nám. My jsme mu však taky pomohli,“ kvitoval Řepík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Sparta
|20
|8
|2
|1
|9
|57:52
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
Vítkovice
|19
|7
|3
|2
|7
|54:52
|29
|11
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž