Rozhodčí u videa totálně zprznili ligovou dohrávku Sparta – Bohemians: Kazisvěti! A bude hůř...

Autor: nem
Ve fotbalové krajině pod Řípem je VAR věčné téma. Asi jako na Sicílii mafie. Sudí u videa Jiří Adam s Daliborem Černým totálně zkazili úterní ligový mač Sparta – Bohemians (2:1). A bude hůř!

Adam jako šéf VAR dostal za zprzněný zápas svazovou odměnu 17 tisíc Kč, Černý, coby jeho asistent, 5000 korun. Měli by je vrátit a příště si pouštět na obrazovce tak maximálně telenovelu Esmeralda. Sami mají v pravidlech hokej a tendenci do všeho kecat.

Hnali z videocentrály na Brumlovce hlavního Nehasila k monitoru na Letné, aniž by na to podle regulí měli právo. Nakukali mu, aby neuznal branky Siňavského z Bohemky a sparťana Martince, které tutově platit měly a viděla to celá republika. Komise rozhodčích jim to včera omlátila o hlavy vyjádřením: „Chybné intervence. VAR neměl ani v jednom případě intervenovat.“

Hrozí další maglajz

Kouč mužstva od Botiče Jaroslav Veselý (48) okomentoval příšerné výkony arbitrů u videa s notnou dávkou ironie takto: „V naší lize obecně hledáme, až najdeme.“ To ještě netušil, co chystají fotbaloví zákonodárci z pravidlové asociace IFBA.

Už testují, že by obsluha VAR rozhodovala o vyloučení po druhé žluté kartě, zatímco dnes má v gesci jen přímo udělenou červenou bez žlutého varování. Mohlo by to platit již od příští sezony a umíte si představit, co z toho ti tuzemští dovedové udělají za maglajz? My taky ne…

