Jemelka se bál červené karty. A Veselý se zlobil na VAR: Není konzistentní

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:1. Debut Hyského dopadl vítězně, rozhodl Durosinmi • Zdroj: iSport.cz
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Aleš Čermák se snaží prosadit přes Sampsona Dweha
Eric Ramírez byl ve druhé půli vyloučen
Nelson Okeke v souboji s Lukášem Červem
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Eric Ramirez, posila Bohemians, v zápase proti Plzni
Choreografie plzeňských fanoušků v Ďolíčku
Pavel Šťastný
Chance Liga
Bohemians dohrávali sobotní utkání s Plzní (0:1) v oslabení. Útočník Eric Ramírez dostal ve druhé půli červenou kartu, a to až po zásahu asistentů u videa. „Byla hodně přísná,“ komentoval situaci trenér Jaroslav Veselý. A i když odmítl hodit prohru na výkon rozhodčích, nechápal, že stoper hostujícího celku Václav Jemelka unikl možnému vyloučení.

Šlo o sporný moment ze 75. minuty. Jemelka v blízkosti střídaček nebezpečně fauloval záložníka Aleše Čermáka, který byl u vypadnutého balonu o něco dřív a špičkou po něm sáhnul. V tom dostal nakopáno, reprezentační obránce ho nebezpečně fauloval do oblasti kolena.

Čermák se svíjel v bolestech, přesto pokračoval v utkání a střídal až 82. minutě. „Běžte se podívat do kabiny, Aleš má tržnou ránu na noze. Kdyby tam byla ještě větší intenzita, odnesly to zkřížené vazy,“ líčil na tiskové konferenci trenér Veselý.

A když se k incidentu vyjádřil Jemelka, možná až překvapil svou upřímností. „Bál jsem se,“ přiznal zkušený hráč. „Bohužel to byla taková blbá situace, snažil jsem se nohu stáhnout. Byl jsem rád, že rozhodčí to nevyhodnotili na červenou, ale musím upřímně říct, že mohla být,“ pokračoval.

Rozhodnutí nejsou konzistentní, hodnotil Veselý

Hlavní sudí Jakub Wulkan ukázal Jemelkovi žlutou kartu. A videoasistenti Miroslav Zelinka a Jan Všetečka do toho nezasáhli, byli s tím v pohodě. Jinak se však rozhodli v případě venezuelského útočníka Ramíreze, který při své premiéře v základní sestavě Bohemians dohrál v 71. minutě. „Vidím, že rozhodnutí nejsou konzistentní. Buď měla být dvě vyloučení, nebo žádné,“ prohodil Veselý, který odpověděl na dotaz novinářů. Sám o tom nezačal hovořit.

Ramírez se dostal po přihrávce Čermáka do souboje se stoperem Sampsonem Dwehem. Nechal se v něm předskočit a nataženou nohou zasáhl protihráče na achillovku, což ve zpomalených záběrech v televizním přenosu vypadalo opravdu nebezpečně.

Wulkan okamžitě přerušil hru a vyzval k ošetření faulovaného, ale žlutou kartu prozatím nechal v kapse. Verdikt změnil až po zhlédnutí situace u obrazovky. „Byla hodně přísná. Pochopil bych, kdyby to rozhodčí viděl a udělil ji přímo v zápase, ale když se budeme vracet na VAR ke každému kontaktu…“ líčil Veselý. „Ke kontaktu tam došlo, ale za mě je to žlutá. Zákrok na Čermáka byl víc červený,“ zakončil Veselý.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
