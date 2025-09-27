Veselý o nové smlouvě: Chtěl jsem skončit, citové argumenty mě přesvědčily
Nálada v Ďolíčku je v posledních týdnech velmi dobrá. Bohemians aktuálně neprohráli už sedm soutěžních zápasů za sebou a v tabulce jim patří solidní devátá příčka. Před pár dny navíc přišla další dobrá zpráva pro fanoušky. Oblíbený trenér Jaroslav Veselý prodloužil smlouvu a upsal se klubu do června 2028. „Myslel jsem, že tahle sezona bude můj last dance. Je to ale těžké, protože jsem tady nechal kus srdce. Teď si nedokážu představit, že bych sem přijel jako soupeř,“ líčil důvody, proč se rozhodl pro další pokračování.
V zimě už to budou čtyři roky od jeho prvních chvil na lavičce v Ďolíčku. Tehdy začínal jako asistent trenéra Luďka Klusáčka, ale po špatných výsledcích se za pár měsíců dostal do pozice hlavního trenéra.
Těžkou situaci v závěru ročníku 2021/22 zvládl, „klokani“ se zachránili v barážovém dvojzápase s Opavou a od té doby je Veselého pozice hodně pevná. Hned v první kompletní sezoně se mu navíc podařil majstrštyk v podobě čtvrtého místa v lize a kvalifikace do předkola Konferenční ligy.
Od té doby je v Ďolíčku rodák z Hradce Králové velmi populární postavou. Přesto původně plánoval, že po vypršení předešlého kontraktu v klubu na konci sezony skončí.
Prodloužení Veselého přakvapilo
„Byl jsem připravený, že si dám na nějakou dobu od všeho oraz. Překvapilo mě, když mě Darek Jakubowicz a Miroslav Držmíšek začali atakovat a dostávali mě pod tlak, abych prodloužil. Měli i citové argumenty, že bude stadion a tak,“ rozpovídal se s úsměvem na dotaz iSportu ohledně nové smlouvy po remíze 2:2 proti Olomouci.
Veselý se tak možná trochu nenápadně zapisuje do historických tabulek klubu. Nyní má na kontě už 122 utkání v nejvyšší soutěži a nedávno poskočil na čtvrté místo v počtu odkoučovaných ligových zápasů za Bohemians. Ještě před koncem aktuálního ročníku by se pak mohl vyhoupnout ještě o příčku výš.
Zároveň je holohlavý stratég v současné chvíli druhým nejdéle sloužícím koučem u jednoho klubu v Chance lize po Jindřichu Trpišovském.
Vedle emocionálního spojení s klubem vyzdvihl jako další důvod prodloužení kontraktu i letní okysličení týmu a motivaci pracovat s novými hráči. „Zatím mě to tady baví a naplňuje. Cítím, že mužstvo má sílu, podařili se nám přestupy a celá přestavba kádru, takže by mi bylo líto teď odcházet,“ pokračoval.
Na druhou stranu připustil, že nová smlouva ještě nemusí znamenat, že zeleno-bílé skutečně povede až do června 2028.
„Jsem připravený i na to, že to může skončit dřív a nemám s tím problém. Kdyby mě chtěli ukončit, tak se určitě dohodneme. Nejsem ten, kdo by chtěl parazitovat na Bohemce. Kdybych sám cítil, že už to nedává smysl, tak bych tady být nechtěl,“ doplnil.
Jak dlouho ještě „klokany“ povede, ukážou až následující sezony.
Jaroslav Veselý s Bohemians v lize
- 122 zápasů
- 40 výher
- 36 remíz
- 46 proher