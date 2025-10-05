Bohemians kandidáty do TOP 6? Veselý: Poslední zápasy byly test. Smrž se omluvil týmu
Nenápadně vykukují pod hladinou skupiny o titul. Nadále platí, že když Bohemians vyhrají zápas k dobru, který je čeká s Mladou Boleslaví, mají garantované místo v elitní společnosti. Pomáhá tomu šestizápasová série bez porážky, kterou završili „klokani“ remízou 0:0 v Liberci. „Čeká nás hodně práce, abychom v boji o šestku mohli vzdorovat,“ vyhlíží trenér Jaroslav Veselý. K dispozici má už i Erika Ramíreze a „dopingového“ hříšníka Vojtěcha Smrže.
Při pohledu na minulou sezonu Baníku či desítky milionů, které lítají vzduchem v Olomouci či Liberci, by ani skromný klub z Vršovic do hry o top šestku před sezonou netipoval. Ale pozor, deset zápasů za námi a Bohemians o sobě dávají vědět. Žádný z výše zmíněných celků nedokázal zelenobílou družinu zatím porazit, Sigma v Ďolíčku naposledy remizovala 2:2, Liberec 0:0.
„Náš ideální scénář do těchto zápasů, kde se hrálo o šestku, bylo bodovat v obou, nebo jeden vyhrát. S jídlem roste chuť a člověk začne být neskromný, musíme uznat kvalitu soupeře. Teď i minulý týden jsme to brali jako takový testovací zápas. A nepropadli jsme. Máme ale na čem pracovat, abychom si mohli myslet na příčky kolem šestého místa,“ vyřkl Jaroslav Veselý nahlas ambice.
Remízou na stadionu U Nisy vyrovnali „klokani“ šestizápasovou sérii neporazitelnosti z jara a po reprezentační pauze budou atakovat vyrovnání sedmizápasové šňůry ze sezony 2022/23. „Pro nás cenný bod,“ usmíval se po utkání kapitán Lukáš Hůlka.
Hosté se rozjetým Severočechům vyrovnali a sami nakonec možná měli tu největší gólovku – Aleš Čermák z blízka ale hlavičkoval jen do brankáře Tomáše Koubka. „To už by bylo pro domácí kruté,“ uznal Veselý.
Posila a navrátilec
Nyní kouč odjede na klíčový reprezentační sraz a jeho asistenti budou mít příjemné starosti. V půlce podzimu totiž týmu přibyly dvě „posily“, které potřebují dotrénovat. Do zápasu schopného stavu se dostal Venezuelan Eric Ramírez, v Liberci odehrál čtvrthodinu.
„Přišel docela dobře připravený, nezahálel. Ale dlouho nehrál, byl risk ho nasadit na delší dobu. Třeba bude na Plzeň připravený i od začátku,“ vyhlíží kouč ofenzivní eso.
Druhý přírůstek? Po dlouhém distancu kvůli dopingovému nálezu je zpět i Vojtěch Smrž. Záložníkovi, který od prosince nemohl hrát soutěžní zápas ani trénovat s týmem, snížil Národní rozhodčí soud původní dvouletý trest. Podle něj nedošlo k požití zakázané látky v souvislosti se sportovním výkonem a navíc 24 hodin před inkriminovaným prosincovým zápasem.
„Tehdy potrestal i sebe i nás, klub do něj přeci něco investoval. Musí si to uvědomit a odpracovat to, ale měl už dobrý proslov k týmu, kdy se omluvil. Nebylo to tak, že vědomě dopoval, byla to hloupost. Ruku na srdce, kdo ji někdy neudělal. Rád dávám druhé šance. Devět měsíců někde trénoval sám, je na zamyšlenou, zda je takový trest u kolektivních sportů správný. Pak se těžko vrátíte do profesionálního fotbalu.“
Naštěstí pro Smrže nemusel čekat dva roky. Hříšníka vzal Veselý už na lavičku v Liberci, jako formu motivace. Stejně jako Ramíreze, i jeho brzy čeká větší šance ukázat, co v něm je. Teoreticky by tak mohla být Bohemka po reprezentační pauze ještě silnější.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|6
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|7
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu