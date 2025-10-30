Na Kinského se v Anglii po návratu valí kritika: Byl úplně mimo!
Fotbalisté Tottenhamu v bráně s Antonínem Kinským prohráli 0:2 na hřišti obhájců trofeje Newcastlu a v anglickém Ligovém poháru skončili v osmifinále. Po duelu se na hlavu českého gólmana vznesla pořádná kritika.
Kinský si připsal druhý soutěžní start v sezoně, šanci dostal už v minulém kole proti Doncasteru. Ve středu ho překonal po rohovém kopu Schär a ve druhé půli rovněž hlavou Woltemade. U druhé branky český brankář zaváhal, když byl pozdě u centrovaného míče a útočník Newcastlu zakončil do odkryté sítě.
„Bohužel jasná chyba Tonyho,“ přiznal Thomas Frank. Mnohem drsněji se ale do Kinského pustil web BBC: „U druhého gólu byl Kinský úplně mimo. Zbytečné vyběhnutí.“
Servítky si ovšem nebrali ani někteří z fanoušků Tottenhamu. „Jeden z nejhoších brankářů, které jsem kdy v našem klubu viděl hrát,“ vychrlil zlobu jeden z nich. „Kinský potřebuje pár zápasů, aby se dostal do formy. Chyby se stávají, ale podle mě je lepším brankářem než Vicario,“ zastával se českého gólmana jiný z diskutujících.
Frank ale také v duelu zuřil kvůli chování rozhodčího. Kinského spoluhráč Djed Spence měl totiž problém s kopačkou, kterou si potřeboval upravit. Sudí na to ale nedbal. „Na záznamu je jasně vidět, že má celou botu sundanou, takže to musel udělat. Je to 23. minuta, není to tak, že bychom zdržovali hru o minutu a vedli o jeden gól. Je logické, že mu dáme čas, aby se obul. Jakmile si botu obul, rozhodčí hru nechal pokračovat,“ popsal kouč, podle kterého rozhodčí nedal Spencovi dostatek času na návrat do hry.
„Aby to bylo dokonalé, Djed měl bránit Schära, který dal gól,“ povzdychl si dánský kouč. „Proto jsme byli tak rozrušení,“ vysvětloval.