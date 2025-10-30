Priske junior za 400 milionů k tátovi Brianovi? Byl by nejdražší na Letné

Autor: nem
Priske junior za 400 milionů k tátovi Brianovi?
Mladý Priske z Djurgardenu rozjásaný po jednom z osmnácti gólů v sezoně.
August s mámou Tabittou a s tátou Brianem.
Nyní válí za Djurgårdens IF
Nyní válí za Djurgårdens IF
Nyní válí za Djurgårdens IF
Nyní válí za Djurgårdens IF
Nyní válí za Djurgårdens IF
Minulý rok hrál za FC Eindhoven
Minulý rok hrál za FC Eindhoven
Minulý rok hrál za FC Eindhoven
Minulý rok hrál za FC Eindhoven
Minulý rok hrál za FC Eindhoven
Minulý rok hrál za FC Eindhoven
K podpisu s akademií PSV Eindhoven ho doprovodili rodiče

„Roso, jednej! Na co čekáš? Kup ho!“ Fans Sparty se na sítích sesypali na sportovního direktora Rosického. Mermomocí chtějí mít v týmu Augusta Priskeho (21).

Synáror kouče Letenských Briana dal v sezoně za Djurgarden v 26 zápasech 18 branek a přidal 2 asistence. Je tuze žhavé zboží a taky sakra drahé. Švédský klub za něj chce víc, než dostal od Tottenhamu za Bergvalla, což je za v přepočtu 389 milionů korun dosavadní rekordní prodej.

Tedy minimálně nějakých 400 »míčů«! S touhle cenovkou by se útočník Priske junior stal suverénně nejdražším plejerem v kádru Sparty, která takový balík nikdy za žádného hráče nedala. A nedá…

Top 5 cenovek ve Spartě

hráčposttržní hodnota
Rrahmaniútočník194 mil. Kč
Haraslínútočník170 mil. Kč
Kairinenzáložník129 mil. Kč
Birmančevičútočník122 mil. Kč
Uchennastoper110 mil. Kč

 

(zdroj transfermarkt.com)

 

 

Mladý Priske z Djurgardenu rozjásaný po jednom z osmnácti gólů v sezoně.
Mladý Priske z Djurgardenu rozjásaný po jednom z osmnácti gólů v sezoně.

 

Témata:  Sparta PrahablesksportAC Sparta PrahaLukáš HaraslínBrian PriskeKaan KairinenVeljko BirmančevičEmannuel Uchenna AririerisimAlbion RrahmaniAugust PriskeLetná

Související články



Články odjinud