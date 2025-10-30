Priske junior za 400 milionů k tátovi Brianovi? Byl by nejdražší na Letné
„Roso, jednej! Na co čekáš? Kup ho!“ Fans Sparty se na sítích sesypali na sportovního direktora Rosického. Mermomocí chtějí mít v týmu Augusta Priskeho (21).
Synáror kouče Letenských Briana dal v sezoně za Djurgarden v 26 zápasech 18 branek a přidal 2 asistence. Je tuze žhavé zboží a taky sakra drahé. Švédský klub za něj chce víc, než dostal od Tottenhamu za Bergvalla, což je za v přepočtu 389 milionů korun dosavadní rekordní prodej.
Tedy minimálně nějakých 400 »míčů«! S touhle cenovkou by se útočník Priske junior stal suverénně nejdražším plejerem v kádru Sparty, která takový balík nikdy za žádného hráče nedala. A nedá…
Top 5 cenovek ve Spartě
|hráč
|post
|tržní hodnota
|Rrahmani
|útočník
|194 mil. Kč
|Haraslín
|útočník
|170 mil. Kč
|Kairinen
|záložník
|129 mil. Kč
|Birmančevič
|útočník
|122 mil. Kč
|Uchenna
|stoper
|110 mil. Kč
(zdroj transfermarkt.com)