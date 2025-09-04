10 nejdražších přestupů léta: nadvláda megalomanského Liverpoolu, hitem střelci
Přestupové šílenství v Česku sice ještě neskončilo a kluby nyní na poslední chvíli stále dolaďují soupisky pro sezonu, ale v nejprestižnějších zahraničních ligách už je po uzávěrce. Nákupní závody jako obvykle totálně ovládli nejbohatší anglické kluby a překonaly řadu rekordů. Hned osm z deseti nejdražších transferů má na svědomí právě Premier League. Tři nejdražší hráči pak zamířili všichni do jednoho klubu.
Alexander Isak
25 let, Švédsko
z Newcastlu do Liverpoolu
145 milionů eur
Nejdražší hráč v historii Premier League si přestup musel vytrucovat. Newcastle z něj byl nešťastný prakticky celé léto a v samém závěru nakonec uvolnil největší hvězdu k odchodu. Už pár let patřil mezi nejlepší útočníky světa, nyní bude chtít své schopnosti předvést na nejvyšší úrovni.
Florian Wirtz
22 let, Německo
z Leverkusenu do Liverpoolu
125 milionů eur
Anglický rekord Liverpool překonal hned dvakrát během jednoho léta. Ještě před Isakem totiž na úvod přestupového období podepsal kreativního tvůrce hry z Leverkusenu a německý hračička s výjimečnou technikou i přehledem by se měl stát novým mozkem zálohy Reds.
Hugo Ekitiké
23 let, Francie
z Frankfurtu do Liverpoolu
95 milionů eur
Po výborné sezoně ve Frankfurtu se o něj zajímala řada klubů a i tento závod nakonec vyhrál Arne Slot a jeho Liverpool. Reds jednali rychle a přivedl vysokého útočníka za další obrovskou sumu. Francouz přináší rychlost, dravost a variabilitu, což předvedl i dvěma góly v prvních dvou kolech.
Nick Woltemade
23 let, Německo
ze Stuttgartu do Newcastlu
85 milionů eur
Newcastle se po útočníkovi pídil celé léto, i vzhledem k obavám ze ztráty Isaka. Řada hráčů „straky“ odmítla a nakonec movití arabští majitelé vysázeli rekordní klubovou částku za obrovitého Němce. Woltemade zářil ve Stuttgartu i na EURO jednadvacítek. Nyní musí nahradit nejlepšího střelce týmu.
Benjamin Šeško
22 let, Slovinsko
z Lipska do Manchesteru United
76,5 milionu eur
Další mladý střelec s obrovským potenciálem a jedna z komet Evropy. Šeško v Salcburku a později v Lipsku ukázal kombinaci rychlosti, síly a instinktu zabijáka, což zaujalo Manchester United, který z něj chce udělat budoucí jedničku na hrot útoku. Prosadí se v náročné konkurenci anglické ligy?
Victor Osimhen
26 let, Nigérie
z Neapole do Galatasaray
75 milionů eur
Opět klasická silová devítka, ale nigerijský zabiják na rozdíl od ostatních kolegů nemíří do Anglie, ale naopak druhým směrem. Několik let se o něm spekulovalo ve spojitosti se všemi giganty evropské kopané, ale Osimhen se po velmi úspěšném ročním hostování v Turecku rozhodl pro pokračování.
Bryan Mbeumo
25 let, Kamerun
z Brentfordu do Manchesteru United
75 milionů eur
Kamerunský rychlík dlouhé roky táhl ofenzivu Brentfordu a po minulé 20gólové sezoně za něj gigant z Manchesteru neváhal zaplatit obří částku. Dokáže hrát na křídle, pod hrotem i jako devítka a perfektně se tak hodí do systému kouče Rúbena Amorima, jenž na něj bude sázet.
Matheus Cunha
26 let, Brazílie
z Wolverhamptonu do Manchesteru United
74,2 milionu eur
Třetí doplnění ofenzivního trojlístku „rudých ďáblů“. Díky skvělému zakončení zaznamenal dvakrát po sobě dvojciferný počet branek v Premier League a 15 zásahů v minulém ročníku ho posunulo do velkoklubu. Měl by nastupovat hlavně pod hrotem, ale umí zaskočit i na špici útoku.
Martín Zubimendi
26 let, Španělsko
z Realu Sociedad do Arsenalu
70 milionů eur
Jediný defenzivní hráč na seznamu nákladných posil. Elegantní defenzivní záložník se po letech v San Sebastiánu vydal do Premier League a jeho rozehrávka, klid a přehled mají dodat týmu další rozměr a přiblížit Arsenal k vytouženému titulu, na který Gunners čekají už roky.
Luis Díaz
28 let, Kolumbie
z Liverpoolu do Bayernu Mnichov
70 milionů eur
Kolumbijský šikula se stal obětí přestavby Liverpoolu a po několika úspěšných letech odešel do Bayernu. Mnichovský gigant dlouho sháněl zvučné jméno a nakonec se spokojil s technickým křídelníkem, který má obhájci německého titulu dodat novou ofenzivní jiskru.