Arsenal se rozjel, ale hraje proti domácí nemesis. Diouf? Jeden z objevů ligy
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Týmu Mikela Artety šlape momentálně všechno. Ofenziva nabírá na pestrosti díky dlouho nepoznané lehkosti a produktivitě. Vyladěná defenziva stojí na nejpevnějších možných základech. Jakkoliv by si měli kanonýři papírově smlsnout na West Hamu, nedávná historie varovně zvedá ukazováček.
Hráči Arsenalu o víkendu stáhli lídra z Liverpoolu na pouhé dva body. A nebyla to jen tak ledajaká výhra. Ke třem bodům se Artetovi muži prokousali otočkou v posledních minutách na půdě Newcastlu, kde jim fotbal tradičně „nechutná” a většinou odjíždí ukřivděně s prázdnou. Gunners v sobě probudili vnitřní Liverpool, touhu získat tři body za každou cenu, vůli přehrát houževnatého soupeře a vědomí, že nic není pro současnou partu nemožné. Těžko hledat lepší definici anglického termínu „statement win” = Arsenal doručil výkon a výsledek hodný mistra.
Na Premier League je dle mého ze všeho nejpůvabnější její nepředvídatelnost. Za příklad si můžeme probrat konfrontaci Arsenalu s West Hamem. Jakkoliv absurdně to může znít, Hammers přicestují na Emirates s vědomím, že do zápasu vyběhnou se dvěmi výhrami v řadě na tomto trávníku. Obě se zrodily po zcela odlišném průběhu, obě se postaraly o zcela zásadní trhliny v mistrovských ambicích kanonýrů a obě měli na svědomí odlišní trenéři - David Moyes v prosinci 2023 (0:2), Graham Potter v únoru 2025 (0:1).
Osud tomu chtěl, že další pokus dostane nový kouč v barvách Hammers. Nuno Espírito Santo převzal kabinu kladivářů teprve minulý týden a v domácí lize zatím stihl zaknihovat remízu 1:1 proti Evertonu, současnému domovu Davida Moyese.
Diouf druhým NEJ nahrávačem ligy
Bývalý kouč Nottinghamu má plné ruce práce, jak sám přiznal na předzápasové tiskovce. „Nemám prosto koukat se do daleké budoucnosti. Arsenal je to jediné, co teď řeším. Jsou nejlepší v zemi v tolika ohledech. Namátkou jejich standardní situace. Když si vybavím, jaké potíže máme s jejich bráněním, čeká nás těžká šichta,” uvědomuje si bývalý kouč Wolves či Tottenhamu. „Samozřejmě, že je příjemné, že máme na hřišti Arsenalu šňůru vítězství. Klukům to může dodat potřebné sebevědomí. Pravda ale je taková, že čelíme rozjetému soupeři, který bude mít i díky zmíněné bilanci o extra motivaci postaráno,” dodává portugalský manažer.
Ten se bude moct opřít o služby senegalského beka Malicka Dioufa, který se stal instantně po svém přestupu z pražské Slavie jedním z objevů celé soutěže. Ať už jde o fanoušky, novináře či samotné aktéry Premier League, stále teprve 20letý levonohý wingback poutá pozornost nejen díky přihrávkové produktivitě. Průběžně (a děleně) druhý nejlepší nahrávač ligy už nyní bezesporu patří do užších seznamů nejvěhlasnějších klubů.
V moderní éře Premier League se hattrick výher na hřišti Arsenalu podařil jen Manchesteru City. Hammers se v sobotu pokusí o vyrovnání rekordu týmu Pepa Guardioly. Jakkoliv absurdně to zní při pohledu na tabulku a rozpoložení obou táborů, anglická elitní liga umí naservírovat prakticky cokoliv. Jak by řekl španělský stratég, „we will be there”.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|6
|5
|0
|1
|12:7
|15
|2
Arsenal
|6
|4
|1
|1
|12:3
|13
|3
Crystal Palace
|6
|3
|3
|0
|8:3
|12
|4
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|11:4
|11
|5
Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7:4
|11
|6
Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8:7
|11
|7
Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14:6
|10
|8
Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11:8
|8
|9
Everton
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Brighton
|6
|2
|2
|2
|9:9
|8
|11
Fulham
|6
|2
|2
|2
|7:8
|8
|12
Leeds
|6
|2
|2
|2
|6:9
|8
|13
Brentford
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|14
Manchester Utd.
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|15
Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4:5
|6
|16
Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4:6
|6
|17
Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:10
|5
|18
Burnley
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|19
West Ham
|6
|1
|1
|4
|6:14
|4
|20
Wolves
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup