Halloween hokejistů a jejich lásek (nejen) v extralize: Oceláři už zase děsí!

Pěti tituly v řadě naháněli soupeřům v české nejvyšší soutěži hrůzu. Minulou sezonu hokejoví Oceláři přenechali trůn Brnu, ale teď už se jich zase ostatní mančafty bojí. A to i mimo led!
Zlatá familia
»Zlatá familia«, jak si mužstvo Třince přezdívá kvůli soudružnosti a rodinné atmosféře, se opět sešla na Halloween. Původně keltský lidový svátek, který ctí 31. října (tedy v předvečer křesťanského svátku Všech svatých) hlavně anglosaské země, si i v našich končinách získává své příznivce. A tak se to i pod Beskydami hemžilo dýněmi, duchy a jinými děsuplnými převleky či sladkostmi pro koledující děti.
Znovu nahání strach
Oceláři vládnou extralize se »strašidelným« náskokem 11 bodů, přičemž rozdíl mezi druhou Plzní a jedenáctými Karlovými Vary činí jen 4 body! „Je to pěkné, ale pořád musíme táhnout za jeden provaz,“ kochal se pohledem na tabulku třinecký útočník Libor Hudáček (35). Jestli to takhle půjde na Dušičky i pak dál, tak v soupeřích bude v bojích o Masarykův pohár zase malá dušička!
Smutek a úzkost
Kostýmy kostlivců se můžou jít zahrabat! Oštěpařka Nikola Ogrodníková (35), která žije s jedním z lídrů Ocelářů Petrem Vránou (40), se oblékla za postavičku Smutek z animovaného filmu V hlavě. Její milý zase ztělesňoval Úzkost. Jenže tahle rodinka vypadá spíš jako reklama na Radost: Bronzová medailistka z loňské olympiády v Paříži přijala za svého Vránova syna Lea (10), jehož máma Lindsey (†35) tragicky zahynula, a ještě v květnu porodila Jáchyma.
To jsou dýně!
Musilovi si na tři roky odskočili do Pardubic, ale jako doma se cítí hlavně v Třinci. A možná proto, že partnerka obránce Davida (32) a maminka dvou dětí Kristýna (28) byla v roce 2021 hvězdou kulinářské soutěže MasterChef Česko, šli na halloweenskou párty převlečení za dýně.
Pekelná krása
Taky mistr světa z Prahy 2024 Tomáš Kundrátek (35) i přes pauzu v dresu Komety patří srdcem pod vrchol Javorový. Jeho kanadská manželka Alannah (35) si rovněž Česko zamilovala a jelikož není žádná čarodějnice, tak má mnoho fanoušků. Paní Kundrátková zaujala i v rudých šatech, kde jí to až pekelně slušelo!
Nestrašil nestrašil
Přišel pozdě? Nebo neměl žádný nápad? Pozorným fanoušků při pohledu na společnou fotku jistě neušlo, že forvard Andrej Nestrašil (34) slavil Halloween v »civilu«. Nestrašil prostě nestrašil!
Slavilo se v NHL i Evropě
Ruttova rodina Addamsovi se služebnictvem, tedy frankensteinovským hromotlukem a uťatou rukou zvanou Věc, vyšli z módy. Teď je tu dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, zlatý hoch z loňského šampionátu a nyní bek švýcarské Ženevy Jan Rutta (35) s manželkou Denisou i ročním synkem Nikem.
Utržená Lavina
Její láska Martin Nečas (26) v dresu Lavin z Colorada kouzlí v kanadsko-americké lize a ona, někdejší hvězda dívčí pěvecké kapely 5Angles Nikola Metrlová (27), se ve vymýšlení halloweenských obleků utrhla jako lavina! Jako víla své zvětšené poprsí narvala do růžových šatiček a s kouzelnou hůlkou přivolala čaroděje »Nečiho«. Ten z toho zezelenal...
Pozor, recidivista!
Jakub Vrána (29) z NHL odletěl i kvůli problémům se závislostí na návykových látkách. Po »odvykačce« v Detroitu už se nikde neprosadil, a tak dal za vděk návratu do Linköpingu. I ze Švédska šly zvěsti o dalších malérech, které však Vrána popřel. Na Halloween si ze sebe udělal srandu v kostýmu trestance a jeho milá Adéla dělala policistku.
