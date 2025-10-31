Halloween hokejistů a jejich lásek (nejen) v extralize: Oceláři už zase děsí!

Autor: mib
  • Halloweenská party

    Pěti tituly v řadě naháněli soupeřům v české nejvyšší soutěži hrůzu. Minulou sezonu hokejoví Oceláři přenechali trůn Brnu, ale teď už se jich zase ostatní mančafty bojí. A to i mimo led!

  • Zlatá familia

    »Zlatá familia«, jak si mužstvo Třince přezdívá kvůli soudružnosti a rodinné atmosféře, se opět sešla na Halloween. Původně keltský lidový svátek, který ctí 31. října (tedy v předvečer křesťanského svátku Všech svatých) hlavně anglosaské země, si i v našich končinách získává své příznivce. A tak se to i pod Beskydami hemžilo dýněmi, duchy a jinými děsuplnými převleky či sladkostmi pro koledující děti.

    Paní Kundrátková zaujala i v rudých šatech, kde jí to až pekelně slušelo!

  • Znovu nahání strach

    Oceláři vládnou extralize se »strašidelným« náskokem 11 bodů, přičemž rozdíl mezi druhou Plzní a jedenáctými Karlovými Vary činí jen 4 body! „Je to pěkné, ale pořád musíme táhnout za jeden provaz,“ kochal se pohledem na tabulku třinecký útočník Libor Hudáček (35). Jestli to takhle půjde na Dušičky i pak dál, tak v soupeřích bude v bojích o Masarykův pohár zase malá dušička!

    Jestli to takhle půjde na Dušičky i pak dál, tak v soupeřích bude v bojích o Masarykův pohár zase malá dušička!

     

  • Smutek a úzkost

    Kostýmy kostlivců se můžou jít zahrabat! Oštěpařka Nikola Ogrodníková (35), která žije s jedním z lídrů Ocelářů Petrem Vránou (40), se oblékla za postavičku Smutek z animovaného filmu V hlavě. Její milý zase ztělesňoval Úzkost. Jenže tahle rodinka vypadá spíš jako reklama na Radost: Bronzová medailistka z loňské olympiády v Paříži přijala za svého Vránova syna Lea (10), jehož máma Lindsey (†35) tragicky zahynula, a ještě v květnu porodila Jáchyma.

    Kostýmy kostlivců se můžou jít zahrabat! Oštěpařka Nikola Ogrodníková (35), která žije s jedním z lídrů Ocelářů Petrem Vránou (40), se oblékla za postavičku Smutek z animovaného filmu V hlavě.

     

  • To jsou dýně!

    Musilovi si na tři roky odskočili do Pardubic, ale jako doma se cítí hlavně v Třinci. A možná proto, že partnerka obránce Davida (32) a maminka dvou dětí Kristýna (28) byla v roce 2021 hvězdou kulinářské soutěže MasterChef Česko, šli na halloweenskou párty převlečení za dýně.

    Musilovi šli na halloweenskou párty převlečení za dýně.

     

  • Pekelná krása

    Taky mistr světa z Prahy 2024 Tomáš Kundrátek (35) i přes pauzu v dresu Komety patří srdcem pod vrchol Javorový. Jeho kanadská manželka Alannah (35) si rovněž Česko zamilovala a jelikož není žádná čarodějnice, tak má mnoho fanoušků. Paní Kundrátková zaujala i v rudých šatech, kde jí to až pekelně slušelo!

     

    Paní Kundrátková zaujala i v rudých šatech, kde jí to až pekelně slušelo!

  • Nestrašil nestrašil

    Přišel pozdě? Nebo neměl žádný nápad? Pozorným fanoušků při pohledu na společnou fotku jistě neušlo, že forvard Andrej Nestrašil (34) slavil Halloween v »civilu«. Nestrašil prostě nestrašil!

     

    Nestrašil prostě nestrašil!

     

  • Slavilo se v NHL i Evropě

    Ruttova rodina Addamsovi se služebnictvem, tedy frankensteinovským hromotlukem a uťatou rukou zvanou Věc, vyšli z módy. Teď je tu dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, zlatý hoch z loňského šampionátu a nyní bek švýcarské Ženevy Jan Rutta (35) s manželkou Denisou i ročním synkem Nikem.

     

    Ruttova rodina Addamsovi se služebnictvem

  • Utržená Lavina

    Její láska Martin Nečas (26) v dresu Lavin z Colorada kouzlí v kanadsko-americké lize a ona, někdejší hvězda dívčí pěvecké kapely 5Angles Nikola Metrlová (27), se ve vymýšlení halloweenských obleků utrhla jako lavina! Jako víla své zvětšené poprsí narvala do růžových šatiček a s kouzelnou hůlkou přivolala čaroděje »Nečiho«. Ten z toho zezelenal...

    Nikola Metrlová (27) jako víla své zvětšené poprsí narvala do růžových šatiček a s kouzelnou hůlkou přivolala čaroděje »Nečiho«. Ten z toho zezelenal...

     

  • Pozor, recidivista!

    Jakub Vrána (29) z NHL odletěl i kvůli problémům se závislostí na návykových látkách. Po »odvykačce« v Detroitu už se nikde neprosadil, a tak dal za vděk návratu do Linköpingu. I ze Švédska šly zvěsti o dalších malérech, které však Vrána popřel. Na Halloween si ze sebe udělal srandu v kostýmu trestance a jeho milá Adéla dělala policistku.

    Na Halloween si ze sebe udělal Jakub Vrána srandu v kostýmu trestance a jeho milá Adéla dělala policistku.

  • Galerie

    Nikola Metrlová (27) jako víla své zvětšené poprsí narvala do růžových šatiček a s kouzelnou hůlkou přivolala čaroděje »Nečiho«. Ten z toho zezelenal...
    Nikola Metrlová (27) jako víla své zvětšené poprsí narvala do růžových šatiček a s kouzelnou hůlkou přivolala čaroděje »Nečiho«. Ten z toho zezelenal...

Témata:  blesksportBrnoJakub VránaTřinecláskaHalloweenLetní olympijské hry 2024National Hockey LeaguedýněDušičkysvátek Všech svatých

Související články

Články odjinud