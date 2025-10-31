Vladař má v NHL formu: Je to hezké, ale... Mluvit česky s asistentem? Radši ne
Hostem pořadu NHL Insider na iSport.cz byl jeden z nejžhavějších gólmanů úvodu sezony. Daniel Vladař v létě podepsal dvouletou smlouvu s Philadelphia Flyers a v novém působišti začal pěkně zostra. Famózní výkony, skvělá čísla. Superlativy se hrnuly ze všech stran. „Je to hezké, ale jsme v desetině soutěže. Nedělám žádné velké závěry. Snažím se držet nohama na zemi, aby mi neujel vlak a pořád jsem se zlepšoval. Mám toho ještě hodně před sebou,“ komentoval velkolepý nástup 28letý brankář.
V prvních pěti startech za Philly nedostal v zápase víc než dva góly. V hitparádě brankářů NHL za sebou nechával i největší esa včetně Connora Hellebuycka, držitele Vezina Trophy. Dan Vladař šel v létě na trh jako volný hráč. Nabídek se sešlo víc. Philadelphii si vybral s tím, že může dostat větší prostor, než mu dali předtím v Calgary Flames.
„Viděl jsem, že jsem svůj limit už dosáhl a zápasů bych tam tolik nedostával. Nechtěl jsem jít do týmu, kde by byl brankář typu Hellebuycka, Markströma, Vasiljevského. Někdo, kdo má neotřesitelnou pozici. Teď vím, že když se mi povede zápas, dostanu hned druhý,“ vysvětloval Vladař v pořadu NHL Insider.
Jaký má vztah se Samuelem Erssonem? Očekávalo se, že se o místo v brance podělí. V úvodu sezony však Vladař vypadal, že má blíž k postavení týmové jedničky. „Sam je taky nesmírně kvalitní brankář. Přejeme si, ale na druhou stranu oba víme, že branka je jenom jedna. Vládne zdravá rivalita, navzájem si ale přejeme,“ pokračoval rodák z Prahy.
V úvodu sezony na tom byl líp než jeho švédský parťák. Každopádně pro Flyers dosud tak problematická pozice v brankovišti se zdála být díky jeho výkonům vyřešena. Posledním gólmanem, který dovedl Philadelphii do play off, byl Carter Hart, jehož soud nedávno zprostil obvinění ze sexuálního násilí. Může se vrátit do NHL, jednu dobu se spekulovalo o jeho comebacku u Flyers. „Tohle nemůžu ovlivnit. Pokud by se rozhodli ho přivést zpátky, sklopil bych uši a pracoval ještě víc, abych ho přechytal,“ probíral Vladař další téma pro NHL Insider.
I fanoušci jsou docela ostří
V Calgary i předtím v Bostonu se potkal s českými krajany a se Slováky. V kempu Philadelphie byl jako hráč sám. „Je tady mladý (Oliver) Bonk. Rozumí česky, ale víceméně je Kanaďan,“ připomněl syna útočníka Radka Bonka, jenž hraje v obraně. Ve Philadelphii se však „Vlady“ potkal s asistentem trenéra Jaroslavem Svejkovským, který je v týmu taky nový. „Říkal, že před klukama spolu česky radši mluvit nebudeme, aby si někdo nemyslel, že třeba někoho pomlouváme,“ prozradil Vladař. Rady mu dával do začátku taky nejzkušenější hráč Flyers Sean Couturier.
Hráči Flyers nosí na rameni v této sezoně nášivku s číslem 1, na památku nedávno zesnulého brankáře Bernieho Parenta, který zářil v 70. letech a dvakrát vychytal Flyers triumf ve Stanley Cupu. V nejslavnější éře byli hodně drsným týmem, který to řezal. Nikdo proti nim nechtěl hrát. Současný kouč Rick Tocchet za Philly válel o něco později, kdy tým rovněž patřil ke špičce NHL. Ikonou je i proto, že jako útočník ztělesňoval styl, který ke klubu patří.
„I fanoušci jsou docela ostří. Když někdo dá druhému bodyček nebo se popere, jsou lidi nadšení. Šarvátky a pošťuchovačky zbožňují víc než vymíchání do prázdné brány. Je to součást místní kultury. Trenér nikomu neřekne, aby se šel rvát, ale má rád, kdy se kluci zapojí do hry trošku víc fyzicky. Někdy je na něm vidět, že by na led nejraději skočil taky,“ usmíval se Dan Vladař.
Kdo by řekl, že se do desítky nejlepších gólmanů NHL podle obdržených branek vtěsnají tři Češi. Daniel Vladař byl po víkendu třetí s průměrem 1,84. Do TOP 10 se vešli ještě Vítek Vaněček coby dvojka Utahu a Jakub Dobeš, který roste v Montrealu. „Určitě je super, že dokáže chytat v týmu, kde je takový tlak. Přeju všem klukům, ať jim to co nejdéle vydrží,“ zmínil český gólman Philadelphie.
V Utahu chytá jako jednička Karel Vejmelka. Místo na olympiádě má jisté Lukáš Dostál, nahlášený v první šestici hráčů. Je zřejmé, že tlačenice na zbývající dvě místa pro Milán může být hodně zajímavá. „Tím líp pro nás. Vždycky se líp vybírá z dobrého než ze špatného. Každý chce jet, já taky nebudu lhát. Je to jeden z mých dalších snů se tam podívat. Ale tak daleko se teď nekoukám,“ přiznal Vladař.
Zmínil se taky o české restauraci, kterou objevila jeho manželka. Vaří tam svíčkovou, španělské ptáčky, guláš. Někde o něm napsali, že zvládne i dvě porce. „Ne, ne! Dám si dva knedlíky. A jen půlku štrúdlu,“ upozornil host pořadu NHL Insider.