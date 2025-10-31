Vezme Bolová rekord Kratochvílové? Budu se dívat a asi bych jí fandila, říká legenda
Že už by byl čas? Světový rekord na 800 metrů Jarmily Kratochvílové jako nejstarší historický atletický výkon pod širým nebem ve zdraví drží 42 let. Nedávno však ohlásila přechod na půlku fenomenální Nizozemka Femke Bolová, dosavadní šampionka disciplíny 400 metrů překážek. A nejlepší čas dějin 1:53,28 minuty má v merku. „Budu dál sedět u televize, když poběží. Budu se na to dívat,“ usmívá se Kratochvílová.
Je pravda, že Femke Bolová vypadala trochu zaskočeně, když v červnu dostala otázku na možný přechod na osmistovku. Položil ji autor těchto řádek jako reportér deníku Sport a webu iSport na Zlaté tretře.
„Teď se budu soustředit na překážky. Nevím, proč to měnit,“ odvětila Bolová stručně.
Realita za kulisami však zřejmě byla jiná. Otázka v ostravském hotelu Clarion mířila přesně, vize nizozemské víly s velkým motorem v nohách na kruté trati 800 metrů atletické fajnšmekry fascinuje. A nedávno Bolová oznámila, že po zisku druhého titulu mistryně světa na dlouhých překážkách v Tokiu skutečně přestupuje na půlku.
„Tehdy o tom nechtěla mluvit. Ale její trenér Laurent Meuwly v jiných debatách přiznával, že to měli v hlavě,“ líčí atletický insider Alfonz Juck a sportovní manažer Zlaté tretry. „Jen chtěli dotáhnout cestu na překážkách, aby se kruh uzavřel tím, že vyhrála světový šampionát. Mysleli na to.“
Bolová je jednou z tváří současné světové atletiky. Při 184 centimetrech výšky váží jen 64 kilogramů a s působivou lehkostí ovládla drsnou disciplínu na 400 metrů. S překážkami dvakrát vyhrála mistrovství světa a jako druhá v dějinách po světové rekordmance Sydney McLaughlinové-Levroneové se dostala pod 51 sekund. Na hladké čtvrtce v roce 2023 překonala halový světový rekord Jarmily Kratochvílové, který držel 42 let, a následně svůj čas ještě dvakrát vylepšila.
Osobní rekordy
Disciplína
Jarmila Kratochvílová
Femke Bolová
100 metrů
11,09
11,47
200 metrů
21,97
22,64
400 metrů
47,99
49,44
400 metrů v hale
49,59
49,17 (světový rekord)
„Závodění na čtyři sta metrů překážek mi přineslo sny, o kterých jsem se ani neodvážila snít. Zformovalo mě to jako člověka i sportovce, jimiž dnes jsem. Ale stále mám velké cíle. Ten příští nebude snadný. Není jisté, že uspěju. Přinese nové překážky, ačkoli nebudou na trati. Jsem připravena do toho dát všechno,“ slibuje Bolová.