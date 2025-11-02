Předplatné

SESTŘIHY: Slavia využila ztrát Sparty a Jablonce. Plzeň se dotáhla, slaví Liberec

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček s Chytilem • Zdroj: iSport.cz
Radost Nelsona Okekeho z branky do sítě Hradce Králové
Hradecký Vladimír Darida stíhá Vlasije Sinjavského z Bohemians
Tomáš Petrášek v hlavičkovém souboji s Júsufem Hilálem
František Čech skluzuje před Janem Kovaříkem
Mick van Buren utíká Asgeru Sörensenovi
Daniel Vašulín slaví gól do sítě Olomouce
Martin Králik brání Daniela Vašulína
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Sparty ve 14. kole Chance Ligy padli překvapivě v Karviné 1:2. Z elitních celků tabulky prohrál i Jablonec, který nestačil na Zlín 1:3. Blízko zaváhání byla i Plzeň, která nakonec rozhodla o výhře 2:1 nad Teplicemi v nastavení. Na první místo se tak probojovala Slavia díky vítězství 2:0 nad Baníkem. Vysokým výsledkem vyhrál Liberec a Olomouc, slaví i Hradec Králové. Pardubice remizovaly s Duklou. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Karviná - Sparta 2:1

Sparta nezvládla ve zápas v Karviné, Slezané se radují z vítězství 2:1. Pražané utrpěli teprve druhou porážku v sezoně nejvyšší soutěže a promarnili možnost vrátit se do čela tabulky před Slavii. Obhájce titulu z Edenu figuruje na vedoucí příčce díky lepšímu skóre. Letenští v lize podlehli Karviné sérii 10 výher. 

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná – Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning • isportTV

Slavia - Baník 2:0

Slavia zdolala doma Ostravu 2:0. Obhájce titulu rozhodl po změně stran, kdy se krátce po sobě prosadili Tomáš Vlček a Mojmír Chytil. Pražané v lize vyhráli po sérii tří remíz, zůstali jediným neporaženým celkem soutěže a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. V případě bodového zisku v Karviné je může znovu sesadit Sparta.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček s Chytilem • iSport.cz

Teplice - Plzeň 1:2

Martin Hyský byl blízko první bodové ztráty v plzeňském angažmá. Viktoria ale otočila zápas v Teplicích a vyhrála 2:1. Využila tak proher Sparty a Jablonce k dotažení na špičku. Za domácí otevřel skóre dorážkou John Auta. Ve druhém poločase srovnal další Afričan Prince Adu. V divokém nastavení mohl být nejprve vyloučen hostující kapitán Lukáš Červ, ale VAR červenou zrušil kvůli předchozímu ofsajdu. Na druhé straně se pak trefil Václav Jemelka.  

Jablonec - Zlín 1:3

Jablonečtí utrpěli druhou porážku v soutěži. Nováček ze Zlína rozhodl již v prvním poločase, kdy dvakrát skóroval Stanley Kanu a jednou Lukáš Bartošák. Za domácí až v závěru snížil střídající David Puškáč. Zlín zvítězil v lize v Jablonci po 11 zápasech a poprvé od dubna 2008. V nejvyšší soutěži zdolal Severočechy dokonce po 23 utkáních. „Ševci“ bodovali v pátém kole po sobě, v minulých třech ale remizovali. 

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Zlín 1:3. Překvapivá ztráta domácích, Ševci rozhodli hned v první půli • iSport.cz

Bohemians – Hradec Králové 1:2

Hradec Králové otočil zápas v Ďolíčku a udržel se na devátém místě před svým nedělním soupeřem. Domácí šli do vedení díky hrubce brankáře Adama Zadražila, kterému trestuhodně propadla střela Nelsona Okekeho. Ve druhém poločase ale Východočechy zachránily trefy zkušených opor Adama Vlkanovy a Vladimíra Daridy. „Klokani“ mohli uzmout v nastavení alespoň bod, ale Eric Ramirez neproměnil penaltu. Ztraceným utkáním se série Pražanů bez výhry protáhla na šest zápasů.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians – Hradec Králové 1:2. Klokani nedali v nastavení penaltu, obrat hostů dokončil Darida • isportTV

Mladá Boleslav - Olomouc 1:4

Trápení Mladé Boleslavi pokračuje. Středočechy znovu zradila obrana, už posedmé v lize obdrželi tři a více branek. Za Sigmu se prosadili Jáchym Šíp, dvakrát Daniel Vašulín a Štěpán Langer. Domácím udělal radost jen osmnáctiletý Josef Kolářík, který se trefil poprvé v lize. Tým Aleše Majera nevyhrál už sedmkrát v řadě a patří mu předposlední místo. Olomouc přeskočila Zlín a je průběžně čtvrtá.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Olomouc 1:4. Sigma se vrátila do skupiny o titul, dvakrát se prosadil Vašulín • isportTV

Slovácko - Liberec 0:3

Slovácko po domácí porážce s Libercem zůstalo s jedinou výhrou poslední. Slovan poslal do vedení v 15. minutě Raimonds Krollis, druhý gól Severočechů přidal v 69. minutě Ermin Mahmic a výhru zpečetil o osm minut později střídající Lukáš Letenay. Slovan vyhrál po třech kolech a v neúplné tabulce poskočil na šesté místo. Naopak tým z Uherského Hradiště čeká na ligové vítězství už devět kol, v nejvyšší soutěži nedal gól čtyři utkání v řadě.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Liberec 0:3. Domácí nedali gól už čtyři utkání v řadě a zůstávají poslední • iSport.cz

Pardubice - Dukla 1:1

Hráči Pardubic bodovali i ve třetím utkání pod novým trenérem Janem Trousilem. Skóre otevřel ve 34. minutě Ladislav Krobot, hosté srovnali po hodině hry zásluhou Jakuba Kadáka. Domácí dohrávali závěr nastavení bez vyloučeného Michala Surzyna. Pražané zůstali v neúplné tabulce jedenáctí o skóre před dnešním soupeřem. Východočeši neporazili Duklu ani ve čtvrtém duelu v nejvyšší soutěži, poprvé s ní ale bodovali. V lize neprohráli čtyřikrát po sobě. Pražané třikrát, v úterý však podlehli v osmifinále domácího poháru 1:2 Jablonci.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Dukla 1:1. Smír sousedů v tabulce, hostům pomohla šťastná teč • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

