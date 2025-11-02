Bayern - Leverkusen 3:0. Mnichov ve šlágru kola přejel Schicka a spol. Coufal asistoval
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho pětizápasovou vítěznou šňůru. Robin Hranáč a Vladimír Coufal přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól hostů.
Wolfsburg otevřel skóre ve 14. minutě zásluhou Alžířana Amúry. Hosté po půlhodině hry srovnali premiérovým bundesligovým gólem Nizozemce Burgera, jenž zužitkoval Coufalův milimetrový přízemní centr. Trenér Hoffenheimu Christian Ilzer do druhého poločasu poslal místo nejlepšího střelce Asllaniho hrající legendu TSG Kramariče a čtyřiatřicetiletý Chorvat jeho důvěru splatil hned po pěti minutách. Centrem našel hlavu Prömela, jenž dokonal obrat.
Za šest minut se opět prosadil Amúra, ale záhy se podruhé mezi střelce zapsal i Burger. Wolfsburg se vrátil na neúspěšnou vlnu, z posledních osmi kol vyhrál jen jednou a získal pět bodů, na domácím hřišti nezvítězil už skoro deset měsíců. Navíc v úterý vypadl z Německého poháru po porážce 0:1 s druholigovým Kielem a německá média spekulují o konci trenéra Paula Simonise. Hoffenheim naopak zvítězil potřetí v řadě a posunul se na šestou příčku.
Kolín, který se stále drží o jediný bod za TSG, poslal ve 25. minutě do vedení útočník Ache, krátce po startu druhého dějství na něj navázal Kainz. Hosté zásluhou Dompeho po hodině hry snížili, ale v 79. minutě dostal druhou žlutou kartu Pherai a o čtyři minuty jej do šaten předčasně následoval Vieira. Kolínský celek využil převahu dvou mužů v poli až v nastavení, kdy si ke gólům vzájemně pomohli El Mala a Kamiňski.
Nečekaně jednoznačná záležitost Bayernu
Zápas dvou posledních bundesligových mistrů byl v Mnichově nečekaně jednoznačnou záležitostí a rozhodnutí padlo už v prvním poločase. Patrik Schick se před týdnem vrátil po svalovém zranění na trávník aspoň na pár minut, v sobotu se poprvé po pěti týdnech objevil v základní sestavě Leverkusenu a vydržel tam 56 minut.
Hosté šli do utkání po čtyřech výhrách v řadě, ale tentokrát byli bez šance, přestože nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane začal jen na lavičce domácích. Kanonádu v Allianz Areně, kde dal Bayern v pěti zápasech 20 branek, odstartoval Gnabry, když po úniku za obranu poslal míč do sítě mezi nohama vybíhajícího Flekkena.
Poprvé se mezi střelce zapsal Senegalec Jackson, který je v Mnichově na hostování z Chelsea. A ještě do přestávky jakékoli naděje na zvrat pohřbil vlastní gól, jehož nešťastným autorem byl francouzský obránce Badé. Mnichovský obhájce titulu nastřílel v devíti kolech 33 branek, což je bundesligový rekord, a rázně ukončil impozantní sérii Leverkusenu 37 ligových zápasů bez porážky na hřištích soupeřů, která trvala od května 2023.
Lipsko prohrálo jen v úvodním kole na hřišti Bayernu, od té doby ztratilo body pouze při remíze v Dortmundu. Hlavní postavou utkání se Stuttgartem byl osmnáctiletý Diomande. Nejprve si jeho střelu srazil do vlastní branky Chabot, druhý gól dal útočník z Pobřeží slonoviny sám. Střídající Portugalec Tomás sice hostům vykřesal naději, ale v nastavení ji uhasil třetím gólem Brazilec Cardoso.
Mönchengladbach na výhru čekal celkem 15 zápasů, nejdéle ze všech klubů v pěti elitních evropských ligách. O první tříbodový zisk v sezoně se nejvíc zasloužil bosenský útočník Tabakovič, autor úvodních dvou branek. V závěru náskok ještě zdvojnásobili Japonec Mačino a Dán Fraulo, pro oba to byl první gól po letním příchodu do klubu. St. Pauli prohrálo šestý ligový zápas v řadě.
Heidenheim je poslední
Na dno tabulky klesl Heidenheim po domácí remíze s Eintrachtem Frankfurt 1:1. Hosté v minulém ročníku vyhráli oba vzájemné zápasy při skóre 7:0, letos mají ale hodně děravou obranu. Nachytal ji gruzínský útočník Zivzivadze a byl to jeho první gól v sezoně. Dán Kristensen po přestávce alespoň odvrátil prohru favorita.
Příznivci Mohuče doma zatím moc radosti neužili, jejich tým na svém stadionu prohrál všechny čtyři zápasy. V duelu s Werderem Brémy už sahal po vítězství, gól dal Švýcar Widmer, ale čtyři minuty před koncem vyrovnal Dán Stage. Mohuč je sice v Konferenční lize zatím stoprocentní, v domácí soutěži ale už spadla na předposlední příčku.
Union Berlín hrál s Freiburgem 0:0, vstřelil sice gól, ale videorozhodčí ho zrušil kvůli ofsajdu. Alex Král nastoupil za domácí na posledních deset minut. Hosté, kteří budou jedním ze soupeřů Plzně v Evropské lize.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|9
|9
|0
|0
|33:4
|27
|2
Lipsko
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3
Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15:6
|20
|4
Stuttgart
|9
|6
|0
|3
|14:10
|18
|5
Leverkusen
|9
|5
|2
|2
|18:14
|17
|6
Hoffenheim
|9
|5
|1
|3
|18:15
|16
|7
Köln
|9
|4
|2
|3
|16:12
|14
|8
Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22:19
|14
|9
Werder
|9
|3
|3
|3
|13:17
|12
|10
Union Berlin
|9
|3
|2
|4
|11:15
|11
|11
Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11:13
|10
|12
Wolfsburg
|9
|2
|2
|5
|11:16
|8
|13
Hamburger
|9
|2
|2
|5
|8:15
|8
|14
Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12:21
|7
|15
St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8:18
|7
|16
Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10:18
|6
|17
Mainz
|9
|1
|2
|6
|10:17
|5
|18
Heidenheim
|9
|1
|2
|6
|8:17
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup