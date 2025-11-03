SESTŘIHY: Souček na hrotu pečetil výhru nad Newcastlem. Další prohra Krejčího a spol.
Fotbalisté Arsenalu v 10. kole anglické ligy zdolali nováčka Burnley na jeho hřišti 2:0. Vyhráli devátý soutěžní zápas v řadě a před úterním utkáním Ligy mistrů se Slavií v Edenu se ideálně naladili. Obhájce titulu Liverpool v zápase s Aston Villou přerušil šňůru čtyř porážek a po výhře 2:0 se posunul na třetí místo. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím v sestavě prohrál ve Fulhamu 0:3. West Ham slaví po otočce tři body proti Newcastlu, Tomáš Souček se dostal na hřiště v 61. minutě a v nastaveném čase se trefil na konečných 3:1.
Favorizovaný Newcastle šel v Londýně do vedení už ve čtvrté minutě, kdy Murphy umístěnou střelou zpoza vápna překvapil brankáře Areolu. Domácí ale ještě do poločasu otočili skóre. Nejprve se v 35. minutě prosadil Brazilec Paquetá a v nastavení si Wan-Bissakův přízemní centr srazil do vlastní sítě obránce Botman.
Souček v 61. minutě nahradil Calluma Wilsona a nezvykle se místo něj postavil na post hrotového útočníka. Hned osm minut po příchodu kapitán českého národního týmu důrazem ve vápně získal míč pro spoluhráče Pottse, jenž jeho práci zužitkoval a skóroval. Videorozhodčí ale při kontrole odhalil velice těsný Součkův ofsajd a gól odvolal.
Odchovanec pražské Slavie si na svou chvíli počkal až do osmé minuty závěrečného nastavení, kdy ve skluzu dorazil do sítě vyraženou střelu Bowena. Souček si připsal 37. branku v Premier League a k vyrovnání českého rekordu Patrika Bergera mu schází jediný gól.
Fodenův rekord
Haaland po samostatných únicích poslal City v prvním poločase dvakrát do vedení. Jeho trefy rozdělila vyrovnávací branka záložníka Adamse. Bournemouth vstoupil do druhého poločasu aktivněji, ale šance Kroupiho pokaždé skončily na brankáři Donnarummovi. A tak místo vyrovnání šli „Cityzens“ do dvoubrankového vedení, protože v 60. minutě zužitkoval Fodenovu přihrávku O'Reilly. Bournemouth přišel o osmizápasovou sérii bez ligové porážky.
Záložník Manchesteru City Phil Foden se ve věku 25 let a 158 dní stal nejmladším hráčem, jenž dosáhl na metu 200 startů v Premier League. Překonal rekord bývalého spoluhráče Raheema Sterlinga, kterému při dosažení milníku bylo 26 let a 284 dní.
Burnley nastupovalo po dvou výhrách po sobě, ale na rozjetý Arsenal nestačilo. Švéd Gyökeres po rohovém kopu hlavičkoval do sítě a Rice také hlavou ještě do přestávky tři body pojistil. Nejlepší obrana v Premier League opět neinkasovala, od startu soutěže kapitulovala jen třikrát.
Španělský trenér Mikel Arteta vybral tuto sestavu: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori (72. Hincapié) - Eze (72. Nwaneri), Zubimendi (77. Nörgaard), Rice - Saka, Gyökeres (46. Merino), Trossard (90. Lewis-Skelly). Chybí mu zraněný brazilský útočník Martinelli a norský záložník Ödegaard.
Liverpoolu hrozilo, že prohraje pět zápasů v řadě, což se mu stalo naposledy v roce 1953. V úvodu ho při střelách Aston Villy dvakrát zachránila jen branková konstrukce. Jako první dopravil míč do sítě Francouz Ekitiké ve službách mistra, ale kontrola u videa potvrdila ofsajd.
Egypťan Salah v nastavení prvního dějství se už trefil regulérně a číslem 275 vyrovnal rekord Waynea Rooneyho v součtu branek a asistencí za jeden klub. Neuvěřitelnou chybou v rozehrávce mu pomohl argentinský brankář hostí Martínez. A když za jeho zády skončila i tečovaná střela Nizozemce Gravenbercha, musela se Aston Villa po čtyřech vítězstvích smířit s porážkou.
Wolverhampton měl opět k prvnímu vítězství v soutěži hodně daleko, přestože zavítal na půdu Fulhamu, který čtyři poslední zápasy prohrál. Hosté hráli téměř hodinu v deseti, červenou kartu za podražení dostal Agbadou z Pobřeží slonoviny, a jejich zmar dovršil vlastní gól Kolumbijce Mosquery na 0:3.
V londýnském derby zvítězila Chelsea na hřišti do té doby třetího Tottenhamu 1:0 a bodově se na něj dotáhla. Městského rivala pokořila popáté v řadě, tentokrát to zařídil Brazilec Pedro. Hosté byli po celý zápas mnohem nebezpečnější, na střely na branku vyhráli 9:1.
Nottingham čtyřikrát po sobě prohrál, aniž by vstřelil gól, ale nový trenér Sean Dyche ho v duelu s Manchesterem United málem dovedl k výhře, přestože pro něj zápas nezačal dobře. Hosté mají v poslední době střelecky nejproduktivnější tým v soutěži a Brazilec Casemiro to potvrdil. Jenže na čtvrtou výhru v řadě svěřenci trenéra Amorima nedosáhli. Hned po změně stran Gibbs-White a Ital Savona skóre otočili a hosté byli rádi, že jim Diallo z Pobřeží slonoviny zachránil alespoň bod.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20:8
|19
|3
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4
Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17:14
|18
|5
Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|6
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|7
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|8
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|14
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|15
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
West Ham
|10
|2
|1
|7
|10:21
|7
|19
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup