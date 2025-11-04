Neprostupná drtička jménem Arsenal se zase těší na Slavii: Titáni jsou v Praze! Silnější než posledně

Bukayo Saka na letišti v Praze
Autobus s fotbalisty Arenalu v Praze
Hráči Arsenalu jsou ubytovaní v hotelu Fairmont Golden Prague
Hráči Arsenalu po příletu v Praze
Trenér Arsenalu Mikel Arteta po příletu do Prahy
Mikel Merino rozdává podpisy po příletu do Prahy
Riccardo Calafiori po příletu do Prahy
Španělský gólman David Raya rozdává podpisy
Hráči Arsenalu po příletu do Prahy
Trenér Mikel Arteta na tiskové konferenci Arsenalu
Trenér Mikel Arteta na tiskové konferenci Arsenalu
Leandro Trossard na tiskové konferenci Arsenalu
Drtivý presink Arsenalu v praxi. Gólman je ihned po rozehrávce pod tlakem a musí volit nákop, který většinou posbírají silní stopeři.
Hned pětice útočníků Arsenalu stojí před zahráním přímého kopu v ofsajdovém postavení.
Arsenal po ztrátě balonu – stopeři Saliba i Gabriel zavírají střední pruh, rychlostně vybavený hráč nabíhá do kraje do šance.
Fotbalisté Arsenalu slaví s fanoušky gól proti Crystal Palace
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na tiskové konferenc před úterním zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu.
Fotbalisté Arsenalu během tréninku před úterním zápasem Ligy mistrů v Edenu
Zleva obránce Slavie David Douděra a trenér Jindřich Trpišovský před úterním zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu
Fotbalisté Arsenalu během tréninku před úterním zápasem Ligy mistrů v Edenu
Trenér Arsenalu Mikel Arteta na tréninku před úterním zápasem Ligy mistrů v Edenu proti Slavii
Obránce Slavie David Douděra na tiskové konferenci před úterním zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu.
Radost hráčů Arsenalu
Arsenal si poradil s Burnley
Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley nadále vede s náskokem anglickou ligu
Fotbalisté Arsenalu zavítali na hřiště nováčka z Burnley

Drtička a nejlepší tým světa, tak slávistický trenér Jindřich Trpišovský popisoval Arsenal, dnešního soka v Lize mistrů (18:45, Nova Sport 3). Posádku anglických titánů do Čech symbolicky dopravila společnost Titan Airways. A s jasným cílem – vyhrát podesáté v řadě!

Když Arsenal naposledy v dubnu 2021 zavítal do Prahy, jako zesměšňovaný 10. tým Premier League dal Slavii ve čtvrtfinále Evropské ligy čtyřku a vyřadil ji. Čtyři a půl roku nato je zpět jako suverénní lídr anglické ligy. „Kdybych měl mluvit o tom, v čem jsou nebezpeční, byl bych tady dvě hodiny a nestihl trénink,“ vtipkoval Trpišovský.

Gól nám nedáte!

Že se Slavia chlubí pěti čistými konty v řadě? S tím na Arsenal nechoďte, gól nedostal už sedm zápasů! Jako první anglický tým udržel v jednom měsíci šest nul, celkově za 15 zápasů sezony inkasoval jen tři »fíky«. „Teď nám soupeři góly nedávají, ale musíme makat dál,“ ví stoper Gabriel, šéf obrany a klíčový článek největší ofenzivní zbraně »Kanonýrů«.

Tou jsou rohové kopy, ze kterých Arsenal za první deset kol ligy udeřil osmkrát, což je další anglický rekord! Ne nadarmo mu celý fotbalový svět závidí experta na tuto disciplínu Nicolase Jovera. „Ve standardkách jsou úplně ustřelení, něco takového jsem ještě neviděl,“ mluvil s respektem Trpišovský. Ten se během dnešního velkolepého zápasu může mimo jiné inspirovat, právě neproduktivitu ze standardních situací jeho týmu fanoušci dost vyčítají.

Dominance Arsenalu v číslech

  • Vyhrál 13 z 15 zápasů sezony a inkasoval jen 3 góly.
  • Poslední 3 ligová kola vyslali soupeři dohromady jen 1 střelu na bránu.
  • V 10 ligových zápasech dal 8 gólů z rohů, plus další 4 z jiných standardek.

 

Témata:  blesksportČeskoPremier LeaguePrahaJindřich TrpišovskýArsenal FCNova SportTitan Airways

