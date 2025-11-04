Neprostupná drtička jménem Arsenal se zase těší na Slavii: Titáni jsou v Praze! Silnější než posledně
Drtička a nejlepší tým světa, tak slávistický trenér Jindřich Trpišovský popisoval Arsenal, dnešního soka v Lize mistrů (18:45, Nova Sport 3). Posádku anglických titánů do Čech symbolicky dopravila společnost Titan Airways. A s jasným cílem – vyhrát podesáté v řadě!
Když Arsenal naposledy v dubnu 2021 zavítal do Prahy, jako zesměšňovaný 10. tým Premier League dal Slavii ve čtvrtfinále Evropské ligy čtyřku a vyřadil ji. Čtyři a půl roku nato je zpět jako suverénní lídr anglické ligy. „Kdybych měl mluvit o tom, v čem jsou nebezpeční, byl bych tady dvě hodiny a nestihl trénink,“ vtipkoval Trpišovský.
Gól nám nedáte!
Že se Slavia chlubí pěti čistými konty v řadě? S tím na Arsenal nechoďte, gól nedostal už sedm zápasů! Jako první anglický tým udržel v jednom měsíci šest nul, celkově za 15 zápasů sezony inkasoval jen tři »fíky«. „Teď nám soupeři góly nedávají, ale musíme makat dál,“ ví stoper Gabriel, šéf obrany a klíčový článek největší ofenzivní zbraně »Kanonýrů«.
Tou jsou rohové kopy, ze kterých Arsenal za první deset kol ligy udeřil osmkrát, což je další anglický rekord! Ne nadarmo mu celý fotbalový svět závidí experta na tuto disciplínu Nicolase Jovera. „Ve standardkách jsou úplně ustřelení, něco takového jsem ještě neviděl,“ mluvil s respektem Trpišovský. Ten se během dnešního velkolepého zápasu může mimo jiné inspirovat, právě neproduktivitu ze standardních situací jeho týmu fanoušci dost vyčítají.
Dominance Arsenalu v číslech
- Vyhrál 13 z 15 zápasů sezony a inkasoval jen 3 góly.
- Poslední 3 ligová kola vyslali soupeři dohromady jen 1 střelu na bránu.
- V 10 ligových zápasech dal 8 gólů z rohů, plus další 4 z jiných standardek.