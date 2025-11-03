Trpišovský smekl: Arsenal je tým s nejlepší sportovní formou na světě. Kdo bude chytat?
Nejlepší tým Premier League přiletí v pondělí večer do Prahy. Fotbalisté Arsenalu se v úterý postaví Slavii, českému mistrovi. A ten je na špičkách. Moc dobře si uvědomuje, jaké mimořádné kvalitě bude čelit ve čtvrtém pokračování ligové fáze Ligy mistrů. „Tým s nejlepší sportovní formou na světě,“ řekl o Arsenalu na odpolední tiskové konferenci Jindřich Trpišovský. Dost lidí z oboru by tuto větu bez přemýšlení podepsalo. Gunners jsou v luxusní pohodě. Vyhráli devět zápasů v řadě, momentálně drží šňůru 686 minut bez obdržené branky.
Jak jste na tom zdravotně po víkendovém utkání s Baníkem?
„V sobotu večer jsme odehráli běžecky náročné utkání. Ohledně intenzity určitě nejnáročnější v sezoně. Čili uvidíme až po tréninku, jak na tom kluci budou. Protože u některých se sečte rytmus středa – neděle – úterý. Hlavně u těch, co hráli celá utkání. Ale věříme, že se dáme dohromady. Zdravotně to bude hodně podobné jako proti Baníku. Od pátku s námi trénuje David Douděra. On bude jediným, který přibude.“
Arsenal vede Premier League, nedostává góly, směrem dopředu je extrémně nebezpečný. Co s tím uděláte?
„Kdybych měl říkat, kdo je z Arsenalu nejnebezpečnější, nestihneme za dvě hodiny trénink. Zkusím to tedy zobecnit. Je to vyspělý tým, který kontroluje zápasy, má velkou technickou kvalitu, hráči jsou velcí, silní, rychlí. Teď jsou navíc ve špičkové formě, soupeře nepouštějí do zakončení. Mají nejlepšího exekutora standardních situací Ricea, dovedou si tedy pomoct i takto. Jestliže jsem o Interu říkal, že je silný ze standardek, tak v případě Arsenalu si ještě přidejte iks procent navíc. Z mého pohledu je to nejlepší tým s nejlepší sportovní formou na světě. Momentálně také nejvyváženější, nejkomplexnější. O jakékoliv jejich stránce hry se můžeme bavit v superlativech. Základ týmu mají postavený a každý rok ho doplňují, kde potřebují. Jako v létě do útočné formace. Zjednodušeně mě fascinuje absolutní technická kvalita, kontrola zápasu plus kvalita náběhů do křídelních prostorů.“
Vzhledem k nezměrné síle standardních situací Arsenalu, vsadíte na vysoké hráče?
„Tím, že nám chybí dost hráčů, člověk nemá tolik možností hrát si se sestavou. Kdyby byl Igoh Ogbu, nejdominantnější hráč ve vzduchu, bylo by to třeba jiné. Arsenal má standardky úplně ustřelené. Nikdy jsem nic takového neviděl. Snoubí se v nich síla, výška, timing, hra hlavou, ale hlavně exekuce Declana, to je prostě fantazie. Navíc oni umějí i zareagovat na to, kde stojí nejlepší hlavičkáři soupeře, a změnit prostor. Z deseti míčů posadí deset do správného území. Když se Fulham cítil celkem dobře v zápase, pomohl si Arsenal standardkou. Bude to prověrka pro naše hráče zejména z hlediska nejoptimálnějšího postavení. Musí nám také pomoci gólman. Je potřeba listovat v knížce, jít stránku po stránce a všude se do toho trefit. Důležitá bude taky aktivita směrem nahoru. Tu chceme vidět. Pak se uvidí realita na hřišti.“
Rozhovor pokračuje pod grafikouZmínil jste brankáře. Máte jasno, kdo bude chytat?
„Ano, plán byl daný už před Ostravou, a toho se budeme držet.“
Je Arsenal nejtěžší soupeř, kterému budete za osm let ve Slavii čelit?
„Čelili jsme velkým týmům, ale co se týče sportovní formy, tak oni jsou v absolutní pohodě. Vedou Premier League, nejlepší ligu na světě. Je to na nich vidět. Ale těžko se to porovnává. Hráli jsme s Barcelonou, měla v útoku Messiho, Suaréze a Griezmanna. Proto nechci z respektu k ostatním týmům říkat, že v úterý jdeme na nejtěžšího soupeře. Pravdou je, že jsme vždycky vysledovali nějakou slabší stránku, kde bychom mohli rivala unavit. Arsenal je ale vážně komplexní. Když jim vypadnou dva hráči, nepodepíše se to na nich, kvalita zůstane stejná.“
Arsenal drží neprůstřelnost 686 minut. Jak velkou motivací bude úžasnou sérii zrušit?
„Je odměnou pro lidi, jako tomu bylo s AC Milán, kdy jsme v deseti vstřelili takovému gigantovi gól. Bóřa (Bořil) furt mluví o tom, jak dal branku Barceloně. V podstatě dvě, protože jedna neplatila. Na jeho příkladu je vidět, co to pro kluky znamená do další kariéry. Čili se o to budeme snažit.“
Zubimendi vypadl pro tři žluté karty. Je to aspoň malá úleva?
„Trochu ano. Ve výstavbě je skvělý, technické dovednosti má neuvěřitelné. Jde o distributora chytrých klíčových přihrávek. Ale zase se dostáváme k šířce kádru. Na playstationu jsem FIFU nehrál snad patnáct let, ale tehdy tam byla kategorie All Stars. Hned pod ní byla Top Class. A to je přesně tento případ. Moc si nevyberete. Arsenal se v tomto poučil. O trofeje přicházel, protože neměl náhradu za klíčové hráče. Teď ji má.“
Máte zkušenosti s Arsenalem před čtyřmi lety. Jak se změnil jeho herní styl? Jestli vůbec?
„Trenér je podobný, někteří hráči stejní, ale styl je posunutý o level výš kvalitou hráčů. Některé věci upravili. Dřív se hrálo na hodně krátkých přihrávek, teď si jsou schopni pomoct dlouhými míči. Třeba už brankář hraje dlouhé míče do devítky nahoru. Ještě víc hrají míče za obranu na křídelníky. Charakteristika i struktura hry zůstala stejná, ale je vyšlechtěná o dovednosti jednotlivých hráčů. Z mého pohledu je to víc přímočarý tým. Dřív to bylo o driblinkách, teď je to víc o přímočarých balonech za obranu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off