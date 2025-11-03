Na Arsenal v Edenu do sektoru hostí. Štěstí, říká pokladník fanklubu. Jak lístky sehnal?
Do Edenu přijede tým té nejtěžší váhy – londýnský Arsenal, lídr Premier League. Pro fanoušky možná událost roku. Ale nejen pro slávistické. Kanonýři se totiž v tuzemsku těší velké popularitě a jejich utkání v Praze prožívají i členové oficiálního československého fanklubu. Byť ani oni se k lístkům nedostali. „Tajně jsme doufali, že to může vyjít,“ říká pokladník Daniel Mucek, který ale v sektoru hostí zaplněném Angličany nakonec shodou náhod bude.
Fandit Arsenalu v Česku? Celkem běžné. Tým, který na přelomu tisíciletí a v jeho začátcích ohromil mnohé fanoušky atraktivním fotbalem a následně si je získal i díky angažmá Tomáše Rosického, má v tuzemsku relativně silnou základnu. „Nejoblíbenější asi není, velké základny tu má Real Madrid, Barcelona a z Premier League Manchester United i Liverpool,“ říká Daniel Mucek, který aktivně podporuje severolondýnský klub už 27 let.
Jeho láska ke londýnskému gigantovi dostala brzy punc oficiality. „V roce 2001 se utvořila malá skupinka, která měla to štěstí být na zápase Arsenalu na Spartě. Chtěli jsme se posunout dál, tak jsme začali komunikovat rovnou s Arsenalem. V září 2005 nám přišla zpráva, že můžeme být oficiálním fanklubem na půdě Československa. Museli jsme mít alespoň 30 lidí, takže jsme to museli doplnit rodinnými příslušníky, ale postupně se to začalo nafukovat,“ vypráví.
Nyní má oficiální československý fanklub Czech & Slovak Arsenal FC Supporters Club kolem 500 lidí, v rámci Evropy je středně velký a Mucek je jeho pokladníkem. Byť za roční členství vybírá malou částku 200 Kč, na rozdíl od mnohých dalších klubů nemusí platit klubu nic. Musí jen dodržovat různá pravidla – posílat na klub účetnictví, nepoužívat na svém webu reklamy a podobně.
Benefit? Tím největším jsou samozřejmě lístky. Oficiální fankluby mají rezervované vstupenky na domácí zápasy, pro československé supporters to vychází zhruba na čtyři na utkání. S venkovními zápasy je to ale složitější. A to se týká i „výjezdu“ do Prahy.
„Poté, co Slavii vylosovali Arsenal, jsem se samozřejmě začal hrozně těšit. Druhá strana ale je ten ohromný zájem, do hodiny mi vyskočilo asi padesát emailů od lidí, kteří se ptali, co mají udělat pro lístky na Slavii. Bohužel se pro fanklub změnily podmínky. Na venkovní zápasy dostávají přednost členové, kteří mají zaplacenou „away kartu“. Když nějaký lístek náhodou zbude, dostane je domácí fanklub, v tomto případě my. Tajně jsme doufali, že to vyjde, ale venkovní sektor v Edenu je zkrátka malý a pro Angličany není přiletět do Prahy problém,“ povzdechne si fanoušek.
V jednodušších dobách přitom s Arsenalem Mucek po Evropě dost zažil. Například do Dortmundu zařizoval výjezd pro stovku Čechoslováků, podobný počet vyrazil i na San Siro.
V úterý ale s červenou šálou kolem krku v sektoru hostí stát bude. Kamarád ze Slovenska se přes známé v Anglii ke třem lístkům dostal a šanci zažít Arsenal v Praze mu poskytl. „Měl jsem štěstí,“ poznamenává Mucek. Po zmíněném zápase Sparty a remíze se Slavií na Strahově („Zima, 0:0, jedna střela na bránu,“ vzpomíná s úsměvem) tak uvidí i třetí možný výjezd Londýňanů do české metropole. Utkání v Edenu z roku 2021 se kvůli covidovým opatřením hrálo před prázdnými tribunami.
Byť českým týmům v evropských pohárech vždy přeje, v úterý bude pokladník fanklubu bez ostychu fandit svým miláčkům. V lize favorita nemá, občas se zajde podívat na Baník či na Karvinou.
„Celkově je někdy Arsenalu fandit těžké,“ směje se. „Už jsem s ním zažil za ty roky tolik zklamání… Naštěstí jsem velmi pesimisticky založený, takže i když vedeme v 90. minutě 2:0, pořád nevěřím, že vyhrajeme.“
Z této logiky bude nervózní i během mače v Edenu, tímto výsledkem totiž tipuje, že tým Mikela Artety utkání na půdě „sešívaných“ zvládne. „Trefí se Gyökeres a Merino,“ vystřelí. „Máme nyní nejlepší tým za mnoho let. Především defenzivně, gólů dostáváme strašně málo. Pomáháme si standardními situacemi, ale byl bych rád, kdybychom dávali i nějaké góly ze hry. S takovou produktivitou ze hry se někdy budou špatně otáčet zápasy,“ najde Mucek malou výtku k týmu, který momentálně v Anglii nemá konkurenci.
Najde ji na hřišti českého outsidera?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off