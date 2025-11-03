Douděra: Hráče Arsenalu nakupuju ve FIFĚ. Nesmíme se bát. Atmosféra v Edenu nás nabíjí
Z posledních sedmi zápasů sedm výher a ani jeden inkasovaný gól. Prolomit defenzivu aktuálního lídra Premier League bude pro Slavii extrémně těžký úkol. Vždyť v poslední době na ní ztroskotala už řada věhlasnějších celků. „Něco podobného si můžou říkat i oni o nás. My jsme taky neinkasovali už pět zápasů v řadě,“ smál se na tiskové konferenci před náročným duelem Ligy mistrů obránce „sešívaných“ David Douděra, který se po měsíční pauze vynucené svalovým zraněním vrátil o víkendu zpět na hřiště.
Už jste připravený na celé utkání?
„Zápasová kondice chybí a na 90 minut se ještě úplně necítím. Dneska ale máme ještě trénink, takže uvidím, jak se budu cítit. Je to poprvé, co jsem ve Slavii chyběl takhle dlouhou dobu a kondici teprve pomalu sbírám.“
Máte k Arsenalu nějaký osobní vztah?
„Je tam jedno velké jméno vedle druhého. Mám je nakoukané hlavně z FIFY a jejich hráče si často nakupuju do týmu, protože jsou prostě neskuteční. V Anglii mám jiné oblíbené týmy, ale když se někomu dlouho nedaří a pak si za tím cílem jde, tak mu to vždycky přeju, nehledě na to, komu fandím. Dlouho nezískali titul v Premier League, teď si za tím ale jdou a patří mezi největší favority. Já bych jim to přál.“
Jak říkáte, jde o jeden z nejlepších týmů v Anglii. Jak náročné to bude?
„Je to nesmírně těžký úkol. V tomhle týmu se slabiny hledají opravdu těžko. Hrajou ve velké pohodě, takže to bude opravdu náročné. Pokud budete chtít zaútočit, oni toho okamžitě využijí, ale nesmíme se bát.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Arsenal navíc nedostal gól už 686 minut, máte o to vyšší motivaci, chtít se prosadit?
„Něco podobného si můžou říkat i oni o nás. My jsme taky neinkasovali už pět zápasů v řadě. Teď se hodně řešilo, že se nám nedaří dopředu, ale na druhou stranu se mohlo vyzdvihovat, že jsme pevní v obraně.“
Jak vám může pomoct atmosféra a podpora fanoušků?
„Atmosféra v Edenu nás všechny vždycky nabíjí a pomáhá to extrémně. Když za vámi stojí celý stadion, tak se cítíte lehčí a je to úplně jiný zápas, než když hrajeme venku. Tohle je velká podpora, která nám určitě může pomoct.“
