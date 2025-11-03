Vyrovnává rekord Navrátilové: Siniaková ukončí popáté rok jako deblová jednička
Tenistka Kateřina Siniaková zakončí popáté kalendářní rok jako světová jednička ve čtyřhře a vyrovná tím rekord Martiny Navrátilové. Rozhodla o tom dnešní porážka Sary Erraniové a Jasmine Paoliniové, které na Turnaji mistryň v Rijádu podlehly dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 3:6, 4:6. Italky tak přišly o teoretickou šanci českou hráčku předstihnout.
Devětadvacetiletá Siniaková ukončí rok v čele žebříčku podruhé za sebou, předtím se jí to povedlo také v letech 2018, 2021 a 2022. Do turnaje vstupovala s náskokem 480 bodů před americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou a o 1260 bodů před Erraniovou a Paoliniovou.
Italky mohly Siniakovou sesadit jen za předpokladu, že by v Rijádu triumfovaly bez porážky a česká tenistka nezískala alespoň dvě výhry. Siniaková s Townsendovou však v neděli porazily dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová a italské hráčky dnes druhý úspěch na závěrečném turnaji sezony nepřidaly.
Siniaková se v historickém žebříčku odpoutá od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové. S Townsendovou letos triumfovala na Australian Open, česko-americká dvojice se dostala také do finále US Open.
Rodačka z Hradce Králové usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci vyhrála před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.
Vloni ve finále prohrála po boku Townsendové s kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabowská, Erin Routliffeová. S nimi se nasazené dvojky utkají znovu v úterý ve druhém utkání základní skupiny Liezel Huberové.