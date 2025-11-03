Předplatné

Vyrovnává rekord Navrátilové: Siniaková ukončí popáté rok jako deblová jednička

Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina SiniakováZdroj: Instagram
Kateřinu Siniakovou naštval novinový titulek.
Česká tenistka Kateřina Siniaková s Australankou Storm Hunterovou ovládly turnaj ve Wu-chanu
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
České tenistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková po více než roce spolu ve čtyřhře ovládly turnaj v Soulu
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Tenistka Kateřina Siniaková zakončí popáté kalendářní rok jako světová jednička ve čtyřhře a vyrovná tím rekord Martiny Navrátilové. Rozhodla o tom dnešní porážka Sary Erraniové a Jasmine Paoliniové, které na Turnaji mistryň v Rijádu podlehly dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 3:6, 4:6. Italky tak přišly o teoretickou šanci českou hráčku předstihnout.

Devětadvacetiletá Siniaková ukončí rok v čele žebříčku podruhé za sebou, předtím se jí to povedlo také v letech 2018, 2021 a 2022. Do turnaje vstupovala s náskokem 480 bodů před americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou a o 1260 bodů před Erraniovou a Paoliniovou.

Italky mohly Siniakovou sesadit jen za předpokladu, že by v Rijádu triumfovaly bez porážky a česká tenistka nezískala alespoň dvě výhry. Siniaková s Townsendovou však v neděli porazily dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová a italské hráčky dnes druhý úspěch na závěrečném turnaji sezony nepřidaly.

Siniaková se v historickém žebříčku odpoutá od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové. S Townsendovou letos triumfovala na Australian Open, česko-americká dvojice se dostala také do finále US Open.

Rodačka z Hradce Králové usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci vyhrála před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.

Vloni ve finále prohrála po boku Townsendové s kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabowská, Erin Routliffeová. S nimi se nasazené dvojky utkají znovu v úterý ve druhém utkání základní skupiny Liezel Huberové.

