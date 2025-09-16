Legendární tenistka Navrátilová zase se Stanley Cupem: Láska na první pohled
Tenisových trofejí má jako máku. Možná proto se teď legenda bílého sportu Martina Navrátilová (68) nemůže nabažit hokejového grálu.
Byla to láska na první pohled! Rodačka z Československa, kterou z vlastní země vyhnal komunistický režim, vzala loni při příležitosti 52. narozenin svou choť Julii Lemigovou na večeři – a tam spatřila blyštivý Stanley Cup!
Hokejisté Floridy ji nechali ze stříbrného poháru napít. „Pivo nikdy nebylo sladší než při tomhle doušku,“ olizovala se Navrátilová až za ušima.
Pozvánka na večírek
Letos Panteři i s pomocí brankáře Vítka Vaněčka (29) a útočníka Tomáše Noska (33) triumf v NHL obhájili a tentokrát neponechali nic náhodě. Majitelka 59 trofejí z grandslamových turnajů byla mezi pozvanými hosty na večírek.
Martina evidentně přišla oslavám se »Džbánkem Lorda Stanleyho« na chuť, protože se s ním znovu zvěčnila v jedné z plážových restaurací, kde si mohou hosté objednat třeba humra za 1345 kaček. Garde Navrátilové s manželkou dělal Fin Anton Lundell (23). „Do toho, Panteři!“ hnala Julia Floridu na cestu za »hattrickem« na důkaz, že na jednu z nejlepších tenistek všech dob nežárlí.