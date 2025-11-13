Rodina kouče Erikssona (†76) přišla o barák: Straší je dluhy

Rodina kouče Erikssona (†76) přišla o barák
Sven-Göran Eriksson podlehl rakovině slinivky břišní
Sven-Göran Eriksson zemřel doma ve Švédsku v Sunne
Švéd špatně investoval
Dům prodali pod cenou.
Bývalý trenér anglické fotbalové reprezentace Sven-Göran Eriksson zemřel ve věku 76 let

Během doby, kdy trénoval, patřil mezi špičku. Sven-Goran Eriksson (†76) byl považován za taktického odborníka na fotbalové lavičce. S financemi mu to ale nešlo. A po jeho smrti vyplulo na povrch, že po sobě zanechal pozůstalým obří dluhy.

Bývalý trenér anglického nároďáku Sven-Goran Eriksson nasekal dluhy ve výši 220 milionů Kč. A tak po jeho smrti na rakovinu slinivky byla rodina nucena prodat luxusní nemovitost pod cenou.

Sedmipokojový dům ve švédském Torsby u břehu  jezera Fryken s tržní hodnotou 55 milionů korun, který Eriksson v době své největší slávy nevýhodně pořídil za 124 »míčů«, byl teď prodán za pouhých 36 milionů. Což znamená, že jeho famílie přišla o rodinné sídlo a splatila jen šestinu dluhu.

 

