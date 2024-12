Sportovní nebe 2024: Hokej plakal nad hvězdou NHL, zemřel i „císař Franz“

Sportovní nebe 2024... • FOTO: Koláž iSport.cz Ani rok 2024 se neobešel bez celé řady bolavých ztrát. Už zkraje ledna odešel legendární „císař“ Franz Beckenbauer, jeden z nejlepších fotbalistů 20. století. O měsíc později se světová atletika musela vyrovnat s nečekanou ztrátou keňského vytrvalce a světového rekordmana v maratonu Kelvina Kiptuma. Na konci léta pak kvůli podobně pochmurným okolnostem zahynul jeden z největších šikulů NHL Johnny Gaudreau. O které další významné osobnosti světový i český sport přišel?

Virtuóz s hokejkou a pukem Koncem srpna zasáhla sportovní svět obrovská rána. Ve věku 31 let tragicky zahynul jeden z nejlepších hokejistů posledních let Johnny Gaudreau. Někdejšímu útočníkovi Calgary a Columbusu se stala osudnou srážka s opilým řidičem automobilu ve chvíli, kdy společně se svým bratrem Matthewem jel na kole. Sourozenci Gaudreauovi zemřeli přímo na místě. Celá událost byla o to smutnější, že bratři se v rodném Salemu chystali na svatbu své sestry Katie. Muž s všeříkající přezdívkou „Johnny Hockey“ odehrál v NHL více než 800 zápasů, v nichž nasbíral 776 kanadských bodů. Poslední utkání v životě zapsal na květnovém MS v Praze proti Česku. Ostatně vyprodaná O2 arena Gaudreauovu památku uctila při exhibičním duelu mezi týmy Davida Pastrňáka a Jakuba Voráčka. „Je to jedna z největších tragédií v historii hokeje. Nejdřív tomu nechcete ani věřit,“ naříkal Voráček, Johnnyho někdejší spoluhráč. Srdečný vzkaz do nebe poslal americkému reprezentantovi i Jaromír Jágr, jemuž právě Gaudreau v listopadu 2017 přihrál na poslední gól v NHL. „Díky Johnny, že jsi tady byl a svými neuvěřitelnými výkony dal naději všem klukům, že i když nejsou největší a nejtěžší, mohou uspět na světové úrovni v NHL, tak jako jsi to dokázal ty. Upřímnou soustrast celé rodině,“ vyťukala na Instagram hvězdná osmašedesátka.

Elegán Der Kaiser Franz Zkraje roku 2024 vydechl naposledy legendární fotbalový obránce Franz Beckenbauer. „Císař Franz“, jak mu ostatní s oblibou přezdívali, vynikal umem i vůdcovstvím. V letech 1972 a 1976 získal Zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu. Na domácím mundialu v roce 1974 se dočkal vytouženého titulu, na dalších světových šampionátech sesbíral stříbro i bronz. Fotbalový velikán a mistr elegance nastupoval dvanáct let za Bayern Mnichov, v závěru kariéry působil v Hamburku i New York Cosmos. „Vzpomínám na něj jen v tom nejlepším světle. Byl to hráč a člověk, který vynikal. I přízvisko 'císař' souhlasí v tom, že to byl neskutečně slušný a poctivý fotbalista nejenom na hřišti, ale i v životě. Byl to takový rytíř fotbalu,“ vzpomínal Antonín Panenka. Beckenbauer zemřel ve věku 78 let, v závěru života však trpěl. V roce 2015 jeho syn Stephan (†46) prohrál boj s rakovinou, sám „der Kaiser Franz“ dlouho odolával zdravotním potížím. Přežil dvě operace srdce, prodělal oční mrtvici a nakonec se u něj projevila i Parkinsonova choroba provázená demencí. V neděli 7. ledna svět opustil.

Atletická superstar z Keni Patřil mezi největší hvězdy světové atletiky. Keňský běžec Kelvin Kiptum 11. února tragicky zahynul v západní Keni při automobilové nehodě po boku svého trenéra Gervaise Hakizimany. Smutnou událost agentuře AP později potvrdila keňská atletka Milcah Chemosová. „Nemám slov, abych vysvětlila ztrátu Kelvina,“ řekla. Kondoloval i šéf světové atletiky Sebastian Coe: „Jsme šokováni a hluboce zarmouceni zprávou o zničující ztrátě Kelvina Kiptuma a jeho trenéra Gervaise Hakizimany.“ Podle svědků automobil se třemi oběťmi sjel z cesty, narazil do stromu a následně se začal otáčet. V říjnu 2023 vytvořil Kiptum při maratonu v Chicagu světový rekord v čase, který jen o 35 sekund nepřekonal dvouhodinovou hranici. Už v té době držel tři ze sedmi nejrychlejších maratonských časů atletických dějin. Další parádní výkony však nepřidá. Zemřel totiž příliš brzy, ve věku 24 let.

Kouč Beckhama, Lamparda či Rooneyho Trenérská kariéra Sven-Görana Erikssona byla napumpována celou řadou známých adres. Rodák ze švédského Sunne hráčskou kariérou příliš neprorazil, proto krátce před třicátými narozeninami přešel na dráhu kouče. Po pěti letech v domácí soutěži se pro něj první větší štací stala portugalská Benfica, odkud zamířil do AS Řím a později Fiorentiny, v Itálii pak trénoval i Sampdoriu a Lazio. V roce 2001 se mu ozvala anglická asociace, jež k nároďáku hledala novou tvář. Na třech velkých akcích pod Erikssonovou taktovkou Angličané pokaždé vypadli ve čtvrtfinále. Prošedivělý stratég později velel lavičkám Manchesteru City, Leicesteru a národních mužstev Mexika, Pobřeží Slonoviny a Filipín. Čtyři léta také působil v Číně. Před rokem Eriksson oznámil, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu slinivky. Závěr života si ale užíval, v charitativním utkání legend vedl i svůj milovaný Liverpool. V pondělí 26. srpna v obklopení nejbližších zemřel, bylo mu 76 let.

Dukla nad mrakodrapy Když v roce 1961 pražská Dukla válela na Americkém poháru v New Yorku, slavný prozaik, žurnalista a sportovní reportér Ota Pavel vzal tužku a z velkolepé akce uchovával každičkou vzpomínku. Z nich poté vznikly jedny z nejúspěšnějších reportážních celků tuzemské literatury s názvem „Dukla mezi mrakodrapy“. Slavnou éru pražského klubu zažili i Josef Jelínek s Rudolfem Kučerou, kteří v průběhu roku 2024 zemřeli. Kučera musel s fotbalovou kariérou skončit brzy kvůli těžkému otřesu mozku. Jeho bývalý spoluhráč a později novinář Ivo Urban, jenž letos také odešel do nebe, o něm kdysi napsal: „Talent od pánaboha. Technicky dokonalý, před brankou klidný, často až drzý. Kdyby mu bylo dvacet v současné době, určitě by se o něj zajímaly Barcelona, Milán i Manchester.“ Ještě větší stopu v Dukle zanechal Jelínek. Obávaný útočník, který k pěti československým titulům přidal i stříbro z chilského MS 1962, odešel jen pár měsíců po Kučerovi a Urbanovi. „Je to smutná zpráva pro celý český fotbal. Byl to vynikající útočník, který navždy zůstane v našich vzpomínkách nejenom díky historickému druhému místu na mistrovství světa,“ vzpomínal rodáka z Prahy šéf českého fotbalu Petr Fousek. Josef “Joe” Jelínek • Foto Profimedia Rudolf Kučera • Foto Profimedia.cz

Basketbalistka století Smutné zprávy se nevyhnuly ani českému basketbalu. Na začátku podzimu zesnula bývalá československá rozehrávačka Milena Jindrová, která byla v roce 2001 vyhlášena nejlepší českou basketbalistkou 20. století. Za národní tým nastupovala mezi lety 1963 až 1976, během kterých odehrála rekordních 250 zápasů. Výrazně se tak podílela na nejúspěšnější éře československého basketbalu, z mistrovství světa si přivezla dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Před sedmnácti lety byla uvedena do Síně slávy České basketbalové federace. Reprezentační kariéru ukončila v roce 1976, kdy se nevešla do nominace na olympijský turnaj. „Tenkrát jsem to hrozně obrečela. Je to snem každého sportovce, zvlášť po dlouhé kariéře, ukončit to nebo se zúčastnit olympijských her. To je vždycky takový bonbónek,“ uvedla před časem pro server Basketmag. Zemřela 20. září ve věku 80 let, o jejím úmrtí informoval basketbalový klub Sokol Pražský, který Jindrová založila.

Vlk i profesor fotbalu Jen dva dny před Franzem Beckenbauerem zemřel ve věku požehnaných 92 let brazilský fotbalista a trenér Mário Zagallo. Obávaný útočník patřil v letech 1958 a 1962 ke klíčovým postavám mužstva, které dvakrát za sebou vystoupalo na světový trůn. Ačkoliv v té době hlavní pozornost mířila k bájnému Pelému, v Zagallovi měla kabina „Kanárků“ ohromného lídra. Na hřišti si vysloužil přezdívku „Vlk“, během dlouhé trenérské kariéry se mu říkalo „Profesor“. Brali ho za muže, který fotbal cítí a rozumí mu jako nikdo jiný na světě. Jihoamerická velmoc dosud ovládla pět mundialů. Pod všechny z nich se menším či větším písmem podepsal právě Zagallo. Dvakrát slavil v roli hráče, jednou jako trenér a u zbylých dvou měl místo asistenta a poradce. Zlatý tým z roku 1970 převzal narychlo v době, kdy mu bylo jen devětatřicet let. Soubor hvězd ukočíroval, ve finálovém zápase proti Itálii slavil výhru 4:1. Brazilce dovedl i k vítězství v Konfederačním poháru a Copa América.

Hráč amerického fotbalu v „soudním sporu století“ Padouch, nebo hrdina? Spíše to první. Orenthal James Simpson známý jako O. J. Simpson patřil mezi nejlepší hráče amerického fotbalu. Později se dal na televizní komentování a herectví, kde jej proslavila role detektiva Nordberga v komediální sérii Bláznivá střela. Nechvalně však na sebe člen Pro Football Hall of Fame upozornil v roce 1994, kdy byl obviněn z vraždy dvou lidí, své manželky Nicole Brownové Simpsonové a jejího přítele, číšníka Ronalda Goldmana. Mimořádně sledovaný případ americkou společnost pohltil. Objevovaly se i takové názory, že za odsouzením rodáka ze San Francisca stojí rasistický motiv. Událost dostala přezdívku „soudní spor století“. Simpson byl osvobozen, jelikož jeho obhájci se podařilo přesvědčit porotu, že za zatčením stojí zmanipulovaná rasistická policie. Následný civilně právní proces ale rozhodl o udělení náhrady škody pozůstalým ve výši 33 milionů dolarů. Simpsonův život kriminalita provázela i nadále, před sedmnácti lety byl odsouzen za dvanáct různých zločinů. Ve vězení si měl odpykat 33 let, avšak po devíti letech byl propuštěn. Po boji s rakovinou zemřel 10. dubna.

Leden 5. brazilský fotbalista a úspěšný trenér Mário Zagallo (92)

7. legendární německý fotbalista a dvojnásobný držitel Zlatého míče Franz Beckenbauer (78)

9. hokejista Plzně, Brna a italského Bolzana Jaroslav Pavlů (87)

15. motocyklový závodník Carles Falcón (45)

17. kanadský atlet a mistr světa ve skoku o tyči Shawn Barber (29)

22. italský fotbalový útočník a sportovní manažer Luigi Riva (79)

30. československý veslař a majitel dvou olympijských medailí Zdeněk Pecka (69)

30. nizozemský jezdec rallye Jan de Rooy (80)

31. německý fotbalista Heinz Simmet (79)

Únor 1. francouzský atlet Michel Jazy (87)

4. polský žokej Dominik Pastuszka (35)

11. keňský vytrvalec a světový rekordman v maratonském běhu Kelvin Kiptum (24)

17. gruzínský zápasník a dvojnásobný olympijský vítěz Levan Tediašvili (75)

20. trenér českých hokejistek Rudolf Valla (60)

20. německý fotbalový trenér a obránce Andreas Brehme (63)

22. sedminásobný vítěz NHL Jean-Guy Talbot (91)

23. brazilský automobilový jezdec a starší bratr Emersona Fittipaldiho Wilson Fittipaldi (80)

25. hokejista a juniorský reprezentant Jiří Suchý (36)

26. člen trenérského týmu české baseballové reprezentace David Winkler (43)

27. fotbalista Dukly a Bohemians František Růžička (85)

Březen 4. nizozemský fotbalista a trenér Kees Rijvers (97)

18. kanadský hokejový útočník Chris Simon (52)

18. běloruský hokejista Konstantin Kolcov (42)

18. předseda Českého svazu tělesné výchovy Vladimír Srb (79)

31. veslař a dvojnásobný olympijský medailista Pavel Svojanovský (80)

Duben 1. argentinský fotbalista Alejandro Semenewicz (74)

3. italský žokej Stefano Cherchi (23)

6. zápasník sumó Akebono Taró (54)

10. hráč amerického fotbalu, herec a komentátor O. J. Simpson (76)

11. hokejový útočník a trenér Václav Mařík (77)

12. americká diskařka českého původu Olga Fikotová-Connollyová (91)

15. německý mistr světa ve fotbale z roku 1974 Bernd Hölzenbein (78)

21. navigátorka rallye Alena Krejčíková (41)

23. japonský skokan na lyžích a olympijský vítěz Jukio Kasaja (80)

Květen 5. norský hokejista a v sezoně 2017/18 hráč pražské Sparty Alexander Reichenberg (31)

5. argentinský fotbalista a trenér César Luis Menotti (85)

5. ukrajinský vzpěrač a dvojnásobný mistr Evropy Olexandr Pelešenko (30)

10. vítěz Velké pardubické z roku 1985 Petr Vozáb (68)

11. hokejový útočník Toronta a vítěz Stanley Cupu z roku 1967 Ron Ellis (79)

11. fotbalový reprezentant a hráč Dukly Praha Rudolf Kučera (84)

18. československý fotbalista Ivan Mráz (82)

20. německý fotbalista a dvojnásobný medailista z MS Karl-Heinz Schnellinger (85)

22. tenisový trenér a funkcionář Petr Huťka (76)

Červen 1. slovenská házenkářka a mistryně světa Anna Čápová (89)

15. černohorský fotbalový reprezentant Matija Šarkič (26)

18. jugoslávský fotbalista Franjo Vladić (73)

18. americký baseballista Willie Mays (93)

22. fotbalový reprezentant Československa a sportovní novinář Ivo Urban (93)

23. chilský fotbalista Hugo Villanueva (85)

Červenec 4. vysokoškolský pedagog, metodik a člen Síně slávy českého hokeje Josef Dovalil (80)

6. norský cyklista André Drege (25)

19. velšský snookerový hráč Ray Reardon (91)

29. polský trojskokan a dvojnásobný olympijský vítěz Józef Szmidt (89)

Srpen 1. československý fotbalový reprezentant a legenda Bohemians Zdeněk Prokeš (71)

3. hokejový útočník a trenér Josef Beránek (82)

14. motocyklový závodník Milan Špinka (73)

16. venezuelská dráhová cyklistka Daniela Larreal Chirinosová (50)

22. švédský tenista a trenér Peter Lundgren (59)

23. norská běžkyně na lyžích Trude Dybendahlová (58)

24. hokejový útočník a trenér Karek Skopal (84)

24. německý fotbalista a trenér Christoph Daum (70)

26. švédský fotbalový trenér Sven-Göran Eriksson (76)

29. jedna z největších hvězd NHL a americký reprezentant Johnny Gaudreau (31)

29. hokejový útočník a mladší bratr Johnnyho Gaudreaua Matthew Gaudreau (29)

Září 2. běloruský zápasník a trojnásobný olympijský vítěz Alexandr Medveď (86)

5. ugandská vytrvalostní běžkyně Rebecca Cheptegeiová (33)

9. hokejový útočník Ivo Winkler (84)

14. americký sprinter a dvojnásobný olympijský vítěz Otis Davis (92)

18. italský fotbalový útočník a nejlepší střelec MS 1990 Salvatore Schillaci (59)

20. basketbalistka století Milena Jindrová (80)

22. volejbalistka a mistryně Evropy Běla Paclíková (96)

27. švýcarská horská cyklistka Muriel Furrerová (18)

30. československá sportovní gymnastka Věra Černá (61)

30. konžsko-americký basketbalista Dikembe Mutombo (58)

30. americký baseballista a manažer Pete Rose (83)

Říjen 1. házenkář a trenér Rastislav Trtík (63)

6. nizozemský fotbalista a držitel dvou stříbrných medailí z MS Johan Neesken (73)

6. československý reprezentant v hodu diskem Gejza Valent (71)

9. řecký fotbalový reprezentant George Baldock (31)

13. finský hokejista Janne Puhakka (29)

20. československá krasobruslařská reprezentantka Jindra Kramperová (84)

27. prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek (60)

30. český fotbalový brankář František Čaloun (86)

Listopad 5. český jezdec a chovatel koní Jiří Složil (67)

8. belgický cyklista Miel Dekien (18)

12. německý dráhový cyklista Michael Hübner (65)

15. německý fotbalista Frank Schäffer (72)

23. hokejový útočník a předseda extraligové disciplinární komise Karel Holý (68)

29. československý fotbalový reprezentant a stříbrný medailista z MS 1962 Josef Jelínek (83)

30. mistr světa v severské kombinaci Ladislav Rygl (77)