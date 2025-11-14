Předplatné

Sparta je v zisku 2,5 milionu. Velká ztráta na přestupech i rekordní vstupné

Fotbalová Sparta zaznamenala v sezoně 2024/25, v níž si zahrála Ligu mistrů po devatenácti letech, zisk 2,5 milionu korun. I když skončila v kladných číslech podruhé za sebou, oproti soutěžnímu ročníku 2023/24 jde o propad, na kterém se podepsala především ztráta na přestupech. Letenští o tom informovali na svém webu.

Od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004 byla Sparta v zisku pouze čtyřikrát, a to v sezonách 2004/05 (31,8 milionu), 2016/17 (22,6 milionu), 2018/19 (311,6 milionu) a 2023/24 (46,2 milionu). Třeba v sezoně 2022/23 vykázala rekordní ztrátu 254,6 milionu.

Tentokrát se dostala těsně nad nulu. „Hospodářský výsledek ovlivnilo několik faktorů. Pozitivní přínos tvořily příjmy z UEFA a růst komerčních výnosů na jedné straně,“ uvedl František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Sparty. „Na straně druhé jsme vykázali negativní přestupové saldo a vyšší provozní náklady spojené s účastí A-týmu v Lize mistrů,“ pokračoval.

Začneme negativními položkami. Letenští ztratili na přestupech 150,8 milionu korun, přičemž před rokem dosáhli na kladnou hodnotu 307,7 milionu korun. Meziroční srovnání je o 450 milionů horší. „Výsledek ovlivnilo zejména načasování klíčových transferů ven z klubu,“ vysvětlila Sparta s tím, že odchod Ladislava Krejčího do Girony byl zapsaný v předchozím období a v případě prodeje Martina Vitíka do Boloni se tak stane až v tom následujícím.

Mezi příchody, které zasáhly do účetního období, jsou Albion Rrahmani a Ermal Krasniqi z Rapidu Bukurešť, Emmanuel Uchenna z Baníku, Elias Cobbaut z Parmy, Imanol García z Athlétika Bilbao nebo Magnus Kofod Andersen z Benátek. Významným odchodem byl podle Sparty přestup útočníka Jana Kuchty do Midtjyllandu. Ten se po půl roce vrátil na Letnou na hostování s opcí, která byla následně uplatněna.

Klubové výdaje činily dohromady víc než miliardu. Největší náklady byly na hráče a realizační týmy ve výši 545,9 milionu korun (oproti minulému ročníku nárůst o 90,6 milionu). „To zahrnuje všechny týmové složky klubu, případy hostování, na nichž se klub mzdově podílel, i bonusy vyplácené v návaznosti na účast v evropských pohárech,“ poznamenal letenský klub.

Zajištění provozu, kam patří organizace domácích i mezinárodních utkání, soustředění, spotřeba energií, služby pro partnery, materiál a pojištění či pořadatelské a cestovní náklady spojené s Ligou mistrů, přišlo na částku 470,8 milionu. Provoz stadionu klub vyčíslil na 49,8 milionu korun.

„Dlouhodobým cílem managementu i akcionářů je hospodařit v kladných číslech, zároveň případně zisky investovat zpět do klubu, například do sportovní infrastruktury, zázemí tréninkových center i stadionu, servisu pro profesionální i mládežnické týmy, do péče o fanoušky, do posílení kádrů,“ zmínil Čupr.

V celkových příjmech se klub dostal na částku přes 1,3 miliardy. Konkrétně od UEFA to bylo díky účasti v Lize mistrů 710,8 milionu. Obchodní zisk činil 593,5 milionu, což je o 117 milionů víc než v předchozí sezoně. Výsledné příjmy za reklamu a sponzoring dosáhly na 209,5 milionu korun.

Stamiliony na vstupném

„Stabilní obchodní příjmy jsou pro klub klíčové, protože pomáhají vyrovnávat případné výkyvy přestupového salda i příjmů z UEFA. Daří se nám navazovat dlouhodobá partnerství, průběžně je prodlužovat a rozšiřovat,“ řekl generální ředitel klubu Tomáš Křivda.

Sparta zaznamenala rekordní tržby ze vstupného, které dosáhly 233,9 milionu korun. Oproti minulé sezoně jde o nárůst o sedmadvacet procent. Klub navýšil kapacitu permanentních vstupenek z devíti na deset tisíc, většina držitelů si místa obnovila a zbývající nabídka se rychle vyprodala. Na tzv. čekacím listu bylo k červnu 2025 víc než 27 tisíc fanoušků.

Průměrná domácí návštěvnost v ligové sezoně byla 15 865 (86 % využití kapacity), na sedm utkání Ligy mistrů včetně kvalifikace jich dorazilo celkem 124 576. „Kombinace stabilní poptávky po ligových zápasech a atraktivity evropského programu přispěla k rekordnímu výsledku ticketingu,“ informoval klub. Letenští zároveň prodali nejvíc dresů za jednu sezonu ve své historii: v ročníku 2023/24 to bylo 31 800, což je o 7 700 víc než před tím.

„Poděkování patří právě našim fanouškům za jejich vytrvalou podporu v průběhu celé sezony i přes nepříznivé výsledky,“ narazil Křivda na sportovní krizi, na jejímž konci bylo čtvrté místo v ligové tabulce nebo prohrané finále MOL Cupu s Olomoucí (1:3).

„Dohromady všechny domácí zápasy Sparty včetně přípravy, ligy, poháru a Ligy mistrů navštívilo přes 456 tisíc diváků, což je rekord v celkové návštěvnosti v novodobé historii klubu. Naším cílem je, aby komerční výnosy přirozeně rostly a tvořily stále větší podíl na příjmech klubu a umožnili tak jeho další rozvoj,“ dodal Křivda k finanční zprávě, kterou Sparta zveřejňuje pravidelně jako jediný z českých klubů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

