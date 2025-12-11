Desítka, kterých ubývá: Mahmič je drzoun, díky němuž má Liberec TOP přechod do útoku
„Pamatujete si, jak jsme v minulé sezoně řešili, že Baník má díky Šínovi a Rigovi nejlepší přechod do útoku v lize, což pak potvrdil i Jindřich Trpišovský?“ ptá se v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Tak letos je to podle mě Liberec. A z velké části je to díky Erminu Mahmičovi,“ tvrdí. Rakouský šikula je klasickou desítkou, kterých je stále méně - v něčem připomíná Bořka Dočkala. „Je rychlejší s míčem, než bez něj,“ všímá si Kvasnicův kolega Pavel Šťastný. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>
- Vydá se i mladá hvězdička Slovanu cestou Matěje Šína?
- Má Mahmič u trenéra Radoslava Kováče nějaké „odpustky“?
- A jaké jsou jeho nejsilnější stránky, díky nimž zaujal nedávno třeba olomouckou Sigmu?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu