Desítka, kterých ubývá: Mahmič je drzoun, díky němuž má Liberec TOP přechod do útoku

„Pamatujete si, jak jsme v minulé sezoně řešili, že Baník má díky Šínovi a Rigovi nejlepší přechod do útoku v lize, což pak potvrdil i Jindřich Trpišovský?“ ptá se v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Tak letos je to podle mě Liberec. A z velké části je to díky Erminu Mahmičovi,“ tvrdí. Rakouský šikula je klasickou desítkou, kterých je stále méně - v něčem připomíná Bořka Dočkala. „Je rychlejší s míčem, než bez něj,“ všímá si Kvasnicův kolega Pavel Šťastný. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>

  • Vydá se i mladá hvězdička Slovanu cestou Matěje Šína?
  • Má Mahmič u trenéra Radoslava Kováče nějaké „odpustky“?
  • A jaké jsou jeho nejsilnější stránky, díky nimž zaujal nedávno třeba olomouckou Sigmu?

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

