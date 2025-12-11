Andersen o zranění i těžkém začátku ve Spartě: Ani nevím, kde mám začít...
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Konzervativní cesta se - nakonec - ukázala jako slepá. Magnus Kofod Andersen, záložník Sparty, který se na začátku sezony vyhoupl mezi důležité muže kádru, bude definitivně scházet Brianovi Priskemu i na jaře.
Byla tam naděje, zdálo se, že by se mohl nevysoký střeďák v lednu v Marbelle zapojit do přípravy a být připraven na jaro. Letenský tým by ho nutně potřeboval, Magnus Kofod Andersen v létě ukázal, že ne nadarmo hrál italskou Serii A.
Jenže vše je jinak. „Po třech a půl měsících tvrdé práce v posilovně s tím nejprofesionálnějším týmem kolem sebe jsem se konečně cítil připravený znovu se dotknout míče. Hlava a tělo byly silnější než kdy dřív, ale koleno s tím bohužel nesouhlasilo,“ zmínil Andersen v příspěvku na Instagramu.
Dánský záložník nakonec musí s kolenem na operaci. „Pro zbytek sezony s ním nemůžeme počítat,“ potvrdil nedobrou zvěst trenér Brian Priske přímo v Craiově, kde Spartu čeká další duel Konferenční ligy. „Rehabilitoval a vedl si opravdu dobře, dělal pokroky a byl opravdu blízko návratu, jenže pak se objevily komplikace, po nichž jsme se rozhodli pro operaci,“ popsal kouč.
Případnou náhradu či snahu vedení získat do středu pole v zimě další jméno komentovat nechtěl. „Omlouvám se, to není otázka na dnešek,“ podotkl.
Andersen se po nevýrazném jaru (na Letnou dorazil minulou zimu z angažmá v Benátkách), během nějž řešil velké rodinné potíže, dostal do pohody, prakticky si vydobyl místo vedle Kaana Kairinena. V hierarchii středových záložníků přeskočil Santiaga Enemeho, Lukáše Sadílka, o místo se nejvíce pral s Patrikem Vydrou.
„Ani nevím, kde začít,“ začal Andersen vzkaz fanouškům, který sdílel na Instagramu. „Málokdo to ví, ale začátek mé cesty ve Spartě nebyl vůbec snadný. Zatímco jsem se snažil najít své místo v týmu, žena byla těhotná a náš syn čelil vážným zdravotním problémům. Bylo pro mě těžké přispívat týmu tak, jak jsem chtěl, a najít klid na jediném místě, kde jsem vždycky dokázal vypnout hlavu, a to na hřišti,“ líčil dánský záložník.
Nakonec úplně vynechal čtyři zápasy včetně finále domácího poháru s Olomoucí (1:3). „Náš syn přišel na svět předčasně a já jsem musel dát fotbal stranou až do konce sezony. Když jsem se konečně vrátil, byl zdravý a náš rodinný život silnější než kdy dřív, cítil jsem se opravdu připravený, abych bojoval za Spartu. Dal jsem do toho všechno, ale štěstí nestálo při mně. Zranění kolene mě znovu vyřadilo ze hry,“ pokračoval Andersen.
Zranil se na konci srpna v zápase s Duklou, v němž nejprve zapsal asistenci, ale o poločase musel být ze hry stažen. „Ano bylo to vynucené střídání,“ litoval Priske. Pro Spartu to bylo oslabení, Dán vlétl do ročníku velmi dobře.
Do konce podzimu navíc Sparta nemůže počítat s Dominikem Hollým, Eliasem Cobbautem a Emmanuelem Uchennou, jenž ve středu ráno absolvoval menší zákrok.
