Mám nohy jak konve… Strýcová se s notýskem chystá na roli kapitánky
PŘÍMO Z VARAŽDÍNU | Po sedmi letech zase oblékla českou teplákovou soupravu a stala se součástí tenisové reprezentace. Máma dvou dětí Barbora Strýcová (39) se baráže BJK Cupu ve Varaždínu účastní coby nastupující kapitánka, příští rok vystřídá končícího Petra Pálu. A přeje si, aby se nyní odvrátil sestup a začínalo se ve Světové skupině, odkud silná generace kolem Muchové, Vondroušové či Krejčíkové může i v sezoně 2026 útočit na titul. Vždyť ten poslední je starý už sedm let, finálovým bodem v Praze proti USA k němu při vlastní rozlučce přispěla právě Strýcová.
Členové českého týmu jí v žertu nabízeli, zda by v baráži nechtěla zaskočit i coby posila do deblu. Nejde to, Barbora Strýcová již dávno vypadla z antidopingového programu. Herně a fyzicky by na to nejspíš měla, vždyť na severu Chorvatska chodí po ránu běhat třeba i dvacet kilometrů a její tempo nestíhají ani mladší trenéři. Jedna ze strůjkyň zlaté fedcupové éry, kdy se vyhrálo šest titulů za osm let, už však dobře ví, že její místo je na druhé straně.
Jak se cítíte po sedmi letech znovu coby členka týmu?
„Zažívám spoustu deja vu. Vybavují se mi momenty z mých zápasů, co jsem v týmu odehrála. Je to krásný pocit být zpátky v jiné roli.“
Hodně se řeší věkový průměr současného českého výběru, který je 19,5 roku. Vy sama jste ale debutovala v šestnácti. Vzpomínáte?
„Jasně, byl to pro mě zásadní moment. Hrála jsem proti Kanaďance Drakeové v Přerově a sfoukla jsem ji z kurtu nevídaně. Byly jsme v týmu s Dájou Bedáňovou, vybavuju si toho spoustu - kapitána Kukala a různé historky.“
Do Chorvatska jste vyrazila, abyste se zaučila před tím, než příští rok vystřídáte Petra Pálu, nejúspěšnějšího kapitána v dějinách soutěže. Jak to zatím jde?
„Pozoruju spoustu věcí a koukám, jak to Petr dělá. Asi to budu dělat jinak, protože každý jsme jiný. Na druhou stranu vím, jak je těžké vzít roli po někom jako je Petr, protože on dělá všechno strašně dobře a má to propracované.“
Byla jste zvyklá, že se o vás pečovalo, nyní vy musíte naladit své nástupkyně na zápasy. Jak zvládáte šichty, když na kurtu prostojíte dlouhé hodiny?
„Byla jsem zvyklá trénovat i čtyři hodiny denně, ale tohle je jiný. Stojíte, což je pro moje záda něco. Už se mě ptala, co se děje. A nohy mám jak konve. Ale tohle všechno jsem věděla, takže v pohodě.“ (smích)
Hodně se Petra ptám, zapisuju si do notýsku
Snažíte se už do tréninků i zasahovat?
„Občas se snažím něco říct. Neudržím se, když jsem na kurtu a vidím nějakou chybu. Ale že bych furt kecala, to vůbec ne. Sem tam, když je potřeba, něco řeknu třeba k taktice.“
Zaskočilo vás něco v chodu týmu?
„Vůbec nic. Přeci jen jsem těch Fed Cupů zažila tolik, že mě nic nepřekvapilo. Všechno je pořád při starém. Ale hodně se ptám Petra, zapisuju si i do notýsku otázky, které na něj mám. Jsou to spíš ale provozní věci, jako kdo mi řekne program tréninků.“
Už půl roku se ví, že tým od sezony 2026 převezmete. Snažíte se být sama v kontaktu s hráčkami?
„Rozhodně. Když hrají turnaj, napíšeme si, sem tam si s někým zavoláme.“
A v televizi sledujete zápasy?
„To teda hodně. Když jsou turnaje, které dávají v televizi, máme je puštěné od rána do večera. Ani ten přísný časový posun v Asii mi teď nevadil, jelikož mám dvě malé děti a vstáváme dost brzy.“
Už v dubnu při kvalifikační skupině o Final 8 se z reprezentace omluvila řada českých hvězd, nyní se situace opakuje. Na vině jsou především zranění, ale působí to i tak, že současné tenistky nemají tak silný vztah k BJK Cupu jako měla vaše generace. Budete se to snažit změnit, nahecovat je?
„Vyhecovat se je snažil i Petr, ale holky jsou zraněné, s tím nic nenaděláme. Samozřejmě se budu snažit, abychom měli příští rok co nejsilnější tým, protože myslím, že máme na to znovu získat trofej. Když složíme dobrý tým, šance tam je. Budu se snažit je namotivovat, abychom to společně zkusily dotáhnout do vítězného konce.“
Změny vzaly soutěži veškerou atmosféru
Máte pocit, že všechny chtějí stále BJK Cup hrát?
„Jo, mám. Neslyšela jsem od žádné holky: já už hrát nechci. Teď se to jenom nešťastně sešlo, že jsou všechny zraněné. Navíc termín baráže je prostě špatný, ale s tím nic nenaděláme. Když se nám tady ale zadaří, příští rok už by se hrálo v dubnu jen jeden tým proti druhému. A po US Open Final 8, což je taky termínově lepší.“
Netajíte se tím, že nejste příznivkyní změn, kterými soutěž prošla, že?
„Absolutně s nimi nesouhlasím, vzaly atmosféru celé soutěži. Vrátila bych to hned zpátky, jak to bylo dřív. A možná by pak i holky chtěly víc hrát, protože by nastoupily doma, měly větší zážitek. Získaly by k té soutěži větší vztah. Tenhle systém prostě moc nepomáhá.“
Pokud by se ve Varaždínu sestoupilo, začínala byste kapitánskou dráhu jen v regionální skupině. Brala byste to jako průšvih?
„Vůbec ne. Když to tak dopadne, tak to bude prostě takhle. Začít nějak musím, a jestli začnu ve Světové skupině nebo níž, o tom nepřemýšlím. Holkám přeju, ať se jim to tady podaří a dají to. Ale že bych jim říkala: Prosím vás, hlavně ať nezačínáme někde od nuly, to zase vůbec ne!“
Budete při zápasech nervózní?
„Jasně. A to je správný, protože když vám na něčem záleží, musíte být nervózní.“
Barbora Strýcová v BJK Cupu
- šampionka: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018
- premiéra: 2002
- nominace do týmu: 20x
- bilance zápasů celkem: 22:11
- singl: 11:7
- debl: 11:4