Další zmar proti trpaslíkovi. Köstl: Čeká nás hodně videa a meetingů. Co je s Chorým?
Trenér Ivan Hašek, ačkoli českým reprezentantům nepochybně přeje, si musel říct, že změna k lepšímu fakt nepůjde jen tak snadno. Jeho nástupce Jaroslav Köstl s podobným materiálem po měsíci od ostudy na Faerských ostrovech neudělal s národním týmem zázrak. Ani progres. A to ani proti San Marinu, které naposledy padlo s Rakouskem 0:10. Souček a spol. se protrápili k nejtěsnější výhře. „Očekával jsem od nás větší kvalitu, nebyly tam ani emoce,“ mrzelo Köstla.
Když byl malý capart, brával ho táta, někdejší velký talent pražské Sparty, jemuž posun do Uhrinova áčka a lepší kariéru uťal přetržený přední zkřížený vaz v koleni, na fotbal všude možně. Od divize po ligu. Tehdy se formovala láska Jaroslava Köstla k tomuto sportu, ve kterém si následně vyzkoušel různé funkce. Než se stal asistentem Jindřicha Trpišovského na Žižkově, Liberci a Slavii, působil taky coby tiskový mluvčí Bohemians nebo sportovní ředitel Ružomberku.
Od čtvrtka je Köstl oficiálně třináctým (čtrnáctým, pokud budeme počítat dvojité angažmá Ivana Haška) trenérem, který vedl českou reprezentaci. V pětatřiceti letech i zdaleka nejmladším. Debut si nenechal přímo na tribuně ujít ani brácha Daniel Köstl stoper Ružomberku. I když kouč nerad mluví o sobě, pro něj i nejbližší rodinu dočasný (?) džob hodně znamená. Vždyť i ve videu FAČR, které se pouštělo do světa během nominace na tento sraz, sehrál opět hlavní hereckou roli jeho syn.
„Asi všichni vnímáme, že nálada kolem reprezentace není dobrá už několik let, nejen v posledních týdnech. Pro mě je to složité, protože nároďák je pro mě fakt nejvíc. Hráči to tak mají taky, ostatní lidé už možná ne. Fanoušci mají své kluby, tomu rozumím. Takže abychom zlepšili náladu, měli bychom předvádět lepší výkony. Negativity je poměrně dost, víme, v jaké atmosféře končili velcí trenéři jako pan Bílek a další, přitom udělali čtvrtfinále Eura. Je to nepříjemná záhada,“ filozofoval.
Köstla bylo z lavičky slyšet
Více než hodinu před zápasem Köstl vytvořil kolečko s oporami Slavie Lukášem Provodem, Tomášem Chorým, trenérem brankářů Radkem Černým a místopředsedou FAČR Tomášem Pešírem. Pak už ho během rozcvičky nebylo vidět. Od první sekundy utkání však vylezl do vymezené zóny před lavičkou a koučoval. Na poloprázdném stadionu v Karviné s necelými čtyřmi tisícovkami diváků, kde hrál národní tým vůbec poprvé, byly slyšet takřka všechny pokyny.
Mířily i na čtveřici debutantů v základu, Martina Jedličku, Patrika Hellebranda, Tomáše Ladru a Václava Sejka. Na posledně jmenovaného nejvíc, Köstl s útočníkem Heerenveenu moc spokojený nebyl. „Vendo, pojď tam tělem!“ rozčiloval se trenér několikrát a mával rukama. „Pozdě, tam musíš bejt dřív,“ křičel, když se nedostal k centru na přední tyč. „Dej to hned nahoru,“ pokračoval směrem k záložníkům.
Köstla nebylo vidět ani slyšet pouze při standardních situacích, kdy ho v akci střídal asistent Jan Rezek. Jinak byl v ráži. „Zelí, rychlejc to hraj,“ vyzýval stopera Jaroslava Zeleného k akčnější výstavbě. „Heloš, jedna-dva a hned do Jurase, kterej ti to roztáhne, jo?“ žádal to samé i po Hellebrandovi.
Tohle, na rozdíl od jiných prvků, v prvním poločase jakžtakž fungovalo. Trpaslíka nejvíc zaměstnával levý bek David Jurásek a jeho ostré centry, odražené míče šikovně sbíral a distribuoval středopolař Górniku Zabrze. Jenže nikdo jiný se k nim nepřidal. Tomáš Souček na desítce? Ne, při vší úctě ke kapitánovi se moderní fotbal na této pozici ubírá úplně jiným směrem.
Souček: S výsledkem spokojený nejsem
Vrchol křečovitého výkonu přišel po půlhodině, kdy si Adam Karabec v útočné šestnáctce brnknul jednou svou nohou o druhou a byla z toho i po přezkumu VAR hodně zvláštní penalta. Exekutor Souček však bránu vůbec netrefil. Vykoupil se až po chvíli gólovou hlavičkou po Karabcově rohu, což byla vůbec první rána na bránu San Marina, aktuálně 210. (čili posledního) celku žebříčku FIFA.
„Penalta mě mrzí, beru to i na sebe. Zvolil jsem špatnou techniku, ve West Hamu to zkouším nártem, ale tady jsem to měl vzhledem k podmínkám utáhnout placírkou,“ věděl „Suk“. „Aspoň mi ta branka pak pomohla v sebevědomí, ulevilo se mi. Na desítce se mi hrálo dobře, dal jsem gól, vytvořil nějaké šance. Trenér mě tam dal, já souhlasil a dělal maximum. Vyměnili jsme si hodně dobrých akcí. Body jsme splnili, ale počet gólů ne. S výsledkem 1:0 spokojený nejsem,“ dodal.
Upřímně, nikdo nebyl. Ano, je pravda, že příležitosti pálil Sejk i hvězdný žolík Patrik Schick. Ve slušných možnostech se objevil i Vladimír Coufal s Tomášem Ladrou. Köstl v dlouhé černé bundě kroutil hlavou a krčil rameny, nicméně tohle bylo zkrátka celkově málo. Naopak outsider si zaslouží pochvalu za to, že nezalezl do hlubokého bloku a občas i umně vyjel z presinku. „Klobouk dolů, jak nám to znepříjemňovali, honili nás nahoře. Útočník Nanni nám dělal problémy,“ uvedl kouč.
Koneckonců i občasný pískot po závěrečném hvizdu polského rozhodčího hovořil za vše. Nálada veřejnosti, o které mluvil, se před pondělním duelem v Olomouci s Gibraltarem, nespravila. Bohužel ani o píď, převládají rozpaky. Vztah k české vlajce se neupevnil.
Nedvěd s Grygerou prchli
Ani na výrazech generálního manažera Pavla Nedvěda s místopředsedou asociace Zdeňkem Grygerou nebyl znát fajn pocit, když spolu rychle proběhli improvizovanou mixzónou ve stanu před Městským stadionem a mířili pryč z areálu. Těžko říct, zda si Köstl řekl o účast v baráži o mundial.
„Nepřemýšlel jsem nad tím vůbec, chtěl jsem, abychom to dobře zvládli herně i výsledkově. Moc se to nepovedlo, to si nemusíme nalhávat,“ popisoval. „Moc času na souhru nebylo, někteří hráči vypadli ze sestavy i během srazu, ale hráči přece mají nějakou kvalitu. Proto hrají v nějakých ligách. To myslím v tom dobrém slova smyslu. Musíme být v každém aspektu hry lepší. Nepřišlo mi, že bychom gólmana dostali do permanence. Je to málo. Sestava na Gibraltar bude jiná,“ uznal.
Jistojistě v ní bude Schick, pravděpodobně i Lukáš Červ s Lukášem Provodem. Otazník visí nad Tomášem Chorým, nepříjemný šrám na patě mu znemožňuje pohyb v kopačce. V pátek mají Češi na programu regeneraci a trénink v Ostravě, v sobotu na stejném místě ještě jeden a po něm večer odjezd do Olomouce.
„Čeká nás hodně videa a meetingů s hráči,“ naznačil Köstl, co se bude dít na hotelích. „Musíme být daleko lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou.“
Nebo dokonce v létě 2026 se světem, že...