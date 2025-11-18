Předplatné

Stupidní válka reprezentanti vs. fanoušci: Souček bez pásky a Nedvědovi se krátí čas

Stupidní válka repre proti fanouškům: Souček bez pásky? Nedvědovi se krátí čas • Zdroj: iSport.cz
Češi po zápase s Gibraltarem nešli na děkovačku ke kotli, zamířili jen k ostatním tribunám
Choreo skalních českých fanoušků při utkání s Gibraltarem připomínající 17. listopad
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Vladimír Coufal se raduje z trefy proti Gibraltaru
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Kryštof Daněk naskočil ve druhém poločase
Česká jedenáctka pro zápas s Gibraltarem
19
Koho to proboha vlastně napadlo? Jak k tomu mohlo dojít? A jak to, že nikdo z lídrů nezakročil? Nepochopitelné gesto fotbalové reprezentace, která po pondělní povinné výhře nad Gibraltarem (6:0) v Olomouci odmítla jít poděkovat fanouškům z kotle za podporu, vévodí novému dílu Ligy naruby. „Jsem si jistý, že tohle je to poslední, co by si na FAČR z hlediska image přáli,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Ondřej Škvor. „Tomáš Souček by měl přijít o kapitánskou pásku,“ dodává nekompromisně jeho kolega Radek Špryňar.

Jak Pavel Nedvěd naloží s časem, který zbývá do březnové baráže: a kdo v ní vlastně nároďák povede? Köstl, Koubek, zahraniční kouč, a nebo nakonec přece jen Jindřich Trpišovský?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

Anketa
Kdo by měl být dál kapitánem fotbalové reprezentace?
Tomáš Souček
Ladislav Krejčí
Vladimír Coufal
Patrik Schick
Celkově 1725 hlasů

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko871026:422
2Česko851218:816
3Faerské ostrovy840411:912
4Černá Hora83058:179
5Gibraltar80083:280

