Stupidní válka reprezentanti vs. fanoušci: Souček bez pásky a Nedvědovi se krátí čas
Koho to proboha vlastně napadlo? Jak k tomu mohlo dojít? A jak to, že nikdo z lídrů nezakročil? Nepochopitelné gesto fotbalové reprezentace, která po pondělní povinné výhře nad Gibraltarem (6:0) v Olomouci odmítla jít poděkovat fanouškům z kotle za podporu, vévodí novému dílu Ligy naruby. „Jsem si jistý, že tohle je to poslední, co by si na FAČR z hlediska image přáli,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Ondřej Škvor. „Tomáš Souček by měl přijít o kapitánskou pásku,“ dodává nekompromisně jeho kolega Radek Špryňar.
Jak Pavel Nedvěd naloží s časem, který zbývá do březnové baráže: a kdo v ní vlastně nároďák povede? Köstl, Koubek, zahraniční kouč, a nebo nakonec přece jen Jindřich Trpišovský?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2
Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5
Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0