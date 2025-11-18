Stavitel Prague Playoffs: Praha má speciální arénu. Překážky stavím s respektem ke koni
Na první pohled vypadá jako dobromyslný strýček, Uliano Vezzani ale umí nejlepším parkurovým jezdcům i koním nachystat zrádné pastičky. Stavitel kurzu při Prague Playoffs, které začíná ve čtvrtek, se těší z návratu do O2 areny. „Dva roky byla dlouhá pauza,“ uvedl osmašedesátiletý Ital.
I letos našel na kolbišti místo pro novinku, kterou je 160 centimetrů vysoká překážka s dvěma novými maskoty Prague Playoffs – Leem a Theem. Vezzaniho vize dává finále elitní série Global Champions Tour koření.
Jak se těšíte na návrat do Prahy, kde se finále konalo naposledy v roce 2023?
„Pražské playoff je pro náš sport velmi důležitou událostí. Dva roky pauzy jsou dlouhé, ale konečně nastal ten okamžik a já se cítím velmi šťastný a poctěn, že tam mohu být. Je to akce na špičkové úrovni, která vždy vyžaduje maximální nasazení od všech.“
Prague Playoffs je čtyřdenní akce. Jak jste naplánoval obtížnost překážek pro jednotlivé dny?
„Pokrok v průběhu jednotlivých dnů je nezbytný, aby se koně dostali k finále tím nejlepším možným způsobem, s odměnou za jejich kvality a přípravu zajišťovanou jejich jezdci. Praha má speciální arénu, která dokáže ovlivnit výkon koně a jezdci.“
Čím je pražská hala specifická?
„Aréna je poměrně kompaktní a musím zohlednit technické aspekty a snažit se co nejlíp zvládnout prostor mezi překážkami. Bude důležité vytvořit zatáčky, které koni umožní chytit dech.“
Co berete v úvahu při stavbě dráhy?
„Je důležité si uvědomit, že musím stavět pro všechny, jsou tam malí i velcí koně s různými vlastnostmi. Je zajímavé poslouchat dojmy jednotlivých jezdců ponořit se hlouběji do tématu. Co je takzvaně obtížné, záleží na interpretaci. Před soutěží můžeme diskutovat a porovnávat názory. Po soutěži hodnocení někdy závisí na výsledku jezdce. Překážky ale vždycky stavím s respektem ke koni.“
Kdy jste po soutěži nejspokojenější?
„Největším uspokojením po soutěži je vidět, že všichni koně skákali dobře, dokonce i ti, kteří udělali chybu. To znamená, že kurz byl pečlivě sestaven, znamená to, že se mi můj úkol podařilo splnit. Často s jezdci mluvím před soutěží i po ní. Je velmi důležité získat jejich názor před začátkem, během inspekce kurzu, protože hodnocení nám všem pomáhá se zlepšovat.“
Co si v Praze nejvíc užíváte?
„Bylo by jednodušší vyjmenovat, co se mi na Praze nelíbí. Krásné město! Pokud jde o organizační výbor, používám pro něj termín mimořádný. Prokázali svou profesionalitu, zkušenosti, touhu se zlepšovat v každém ročníku, ale především vášeň. Kdybych někoho jmenoval, riskoval bych, že na někoho zapomenu. Jsou to všichni výjimeční lidé a všichni si zaslouží potlesk. Děkujeme, že nám umožnili zažít tenhle skvělý sportovní moment.“
Program Prague Playoffs:
Čtvrtek 20. listopadu 20.00 Čtvrtfinále Super Cupu
Pátek 21. listopadu 20.00 Semifinále Super Cupu
Sobota 22. listopadu 20.00 Super Grand Prix jednotlivců (1. kolo)
22.05 Super Grand Prix jednotlivců (2. kolo)
Neděle 23. listopadu 15.30 Finále Super Cupu (1. kolo)
17.30 Finále Super Cápu (2. kolo)