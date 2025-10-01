Šéf sudích? Už se mluví o tom, kdo by mohl nahradit Kovaříka. Vliv může mít i Damková
Je to špatně střežené tajemství českého fotbalu. Komise rozhodčích Libora Kovaříka žije navzdory ujištěním o důvěře pod těžkým tlakem, a to především ze strany plzeňského šéfa Adolfa Šádka. Už se objevují jména těch, kdo by mohli předsedu na jeho strahovské židli vystřídat, a vliv na celý příběh může mít i Dagmar Damková.
Téma Libor Kovařík, v blíže neujasněné podobě, mělo být předmětem jednání už zkraje září na jednání výkonného výboru FAČR, který má budoucnost komise rozhodčích dle stanov ve svých rukou. Na poslední chvíli z něj ovšem sešlo a po zasedání předseda fotbalu David Trunda znovu prohlásil, že vedení asociace komisi nadále věří. „Komise rozhodčích má i po velkém počtu protestů ze strany ligových klubů nadále důvěru,“ prohlásil ovšem s tím, že četnost protestů je velká.
Přes deklarovanou důvěru se v zákulisí opakovaně mluví o rozkývané židli a vzájemně pošramocených vztazích na trase komise–výkonný výbor.
Spekulace, že může dojít ke změně, čerstvě podpořil bývalý asistent a delegát Tomáš Kovařík v podcastu Livesport Daily. „Slyšel jsem, že v zákulisí probíhají debaty a že se připravuje nějaká nová komise rozhodčích nebo nějaká záložní varianta, kdyby Libor Kovařík skončil. S tím, že by nová komise měla být přátelštější k Dagmar Damkové,“ prohlásil. „Pár jmen se nabízí,“ dodal.
Jakou roli v příběhu může hrát Damková, manželka Romana Berbra a členka komisí UEFA a FIFA, si řekneme později.
Favoritem Julínek?
O kom se podle informací Sportu v případě konce Libora Kovaříka uvažuje? Zní především tři jména, všechno bývalí elitní sudí. Pavel Julínek, Pavel Královec, Karel Hrubeš.
„Já bych se k tomu teď nerad vyjadřoval. Teď je tam jiná komise, která pracuje dobře,“ řekl krátce Pavel Julínek, prý největší favorit. Snad i proto, že je údajně zadobře s Martinem Chřestýšem Svobodou. Julínek s pískáním skončil 24. října 2021, tedy krátce po nástupu Radka Příhody do čela komise.
Pavel Královec, s 274 zápasy rekordman mezi arbitry, odmítl, že by ho někdo oslovil. „Se mnou nikdo nemluvil, nikdo mě nekontaktoval. Je to pro mě nová informace,“ pověděl. „Distancoval jsem se od profi fotbalu. Není to téma dne,“ říká bývalý sudí, který působí jako delegát v nižších soutěžích v Čechách. A kdyby nabídka přišla? „Záleželo by na podmínkách. Ale nic iniciovat nebudu.“ Královec odložil prvoligovou píšťalku 29. listopadu 2020, tedy nedlouho po Berbrově pádu, ještě před nástupem Příhody.
Karel Hrubeš, jenž s pískáním skončil na den stejně jako Julínek, tvrdí, že žádná nabídka nedorazila a že by ji odmítl. „I bývalí kolegové se mě ptali, zda jsem nabídku dostal. Vážil bych si toho, ale ne. Dokážu si představit, ale ani to mi nikdo nenabídl, výpomoc se vzděláváním mladých rozhodčích. Jinak nechci zažívat tlaky a nepříjemné chvíle, které by s tím byly spojené,“ prohlásil i v souvislosti se svým překonaným onkologickým problémem.
Plzeň nereagovala
A teď vysvětlení možné role Dagmar Damkové. Tomáš Kovařík v podcastu Livesportu prohlásil, co deník Sport rovněž v zákulisí zaslechl. „Ona má velkou animozitu k současné komisi. Libor Kovařík spustil celou tehdejší kauzu (LK v roce 2015 skončil jako sudí a popsal svět českých sudích pod vládou Romana Berbra). Slyšel jsem, že ona má vliv na to, že čeští sudí nepískají evropské poháry, na druhou stranu je potřeba říct, že když se podíváte na současnou listinu, tak kromě jednoho jména jsou všichni rozhodčí velmi mladí a mají potenciál dalšího růstu. Nechce, aby se jim dařilo, protože by to mohlo být vnímáno jako úspěch české komise,“ vysvětlil Tomáš Kovařík. Podle něj zásadní posun k lepšímu za Damkové nenastane. „Leda by se změnila česká komise. Damková by pak (české sudí v Evropě) teoreticky mohla prezentovat jako úspěch nové komise.“
Dagmar Damková na dotaz týkající se jejího možného počínání na UEFA nereagovala.
Tomáš Kovařík – více ve výrocích níže – označil za hlavního tahouna snah o výměnu Adolfa Šádka. Také jemu dal deník Sport možnost se k výrokům a tématu vyjádřit, klubový mluvčí poděkoval s tím, že nabídku v Plzni nevyužijí. Reakci se dosud nepodařilo získat ani od Davida Trundy, vyjádřit se nechtěl ani Libor Kovařík.
Stávajícímu předsedovi Liboru Kovaříkovi končí smlouva na konci sezony. Při jednání s novým vedením asociace si přál dvouletou, a prý ji měl původně přislíbenou, ovšem dostal jen roční. Změnu však akceptoval.
Nyní jsou ve hře logicky tři možnosti. Kovařík vydrží do konce ročníku, nebo kvůli tlaku odstoupí, nebo ho výkonný výbor odvolá.
Co řekl Tomáš Kovařík v podcastu Livesport Daily
Bývalý asistent rozhodčího a do valné hromady delegát Tomáš Kovařík v podcastu Livesport Daily hovořil o současné situaci rozhodčích v českém fotbale. Tady jsou jeho výroky.
- „Nelíbí se mi ten stav, který je nejen od začátku této sezony, a sice vyvíjení tlaku na komisi rozhodčích. Z mého pohledu se těch deset kol obešlo bez jakéhokoli zásadního excesu, přesto je tady rekordní počet stížností, což je z mého pohledu naprosto neadekvátní.“
- „Rozhodčí vnímají tlak na komisi, vnímají, co se děje v zákulisí, že může dojít ke změně, která půjde úplně jiným směrem, a mají strach se vůči tomu vymezit nebo vyjádřit. Kdyby se kormidlo zásadním směrem otočilo, mohlo by se to otočit proti nim.“
- „Kdo vytváří tlak? Můžeme se podívat na kluby, které dávaly protesty. Plzeň dávala tři protesty za devět kol. A z mého pohledu – můžeme se bavit o drobnostech – všechny zásadní momenty byly vyřešeny správně. Přesto byly tři naprosto neopodstatněné protesty. Plzeň je jednoznačně tahounem ve vytváření tlaku na komisi rozhodčích. Potvrzuje se, co jsem očekával, proto jsem skončil na pozici delegáta.“
- „Před fotbalovými volbami se děly velmi nekalé praktiky, se kterými nechci mít nic společného. Proces byl hodně za hranou. Vnímám, že se staré pořádky vrací. Možná se hnutí ještě neočistilo úplně. Je v něm spousta lidí, kteří prošli bývalým systémem.“
- „Není moc rozhodčích, kteří by si přáli změnu. Je tam spousta mladých kluků, kteří dostali šanci pískat profesionální soutěže. Nota bene mají čistou hlavu, protože komise po nich nechce nic jiného než kvalitní výkony.“
- „Protesty jsou způsob, jak vytvářet tlak na rozhodčí. Žádný jiný důvod tam nevidím. Je naprostá animozita ze strany pana Šádka Liboru Kovaříkovi, která je veřejně známá. Přestože jsou stížnosti neoprávněné, pan Trunda si je bere jako argument pro to, aby požádal UEFA o nějakého garanta nebo pro to, že má věc řešit z pozice gestora.“
- „Libor Kovařík se panu Šádkovi postavil na ligovém výboru (září 2024), postavil se mu veřejně a veřejně ho kritizoval. Teď se řeší návštěva pana Priskeho po zápase v kabině rozhodčích a pan Trunda ji kritizuje, ale že tam chodil nebo chodí pan Šádek, panu Trundovi evidentně nevadí. Když se panu Šádkovi nelíbí nějaké rozhodnutí, tak to okamžitě dává najevo v průběhu na tribuně nebo dřív v tunelu, kam chodil. Jeho návštěvy rozhodčích byly typicky před zápasem. Já jsem to měl zažít ten den, kdy proběhla ona konfrontace mezi ním a Liborem Kovaříkem, takže ten den pan Šádek do kabiny nedorazil. Já jsem v Plzni tolik těch zápasů neměl. Nevím, jak je to teď.“
- „Daniel Křetínský vstoupil do místnosti pro videorozhodčí v poločase. To je to samozřejmě špatně. To je červená linie, která by se neměla překračovat. Ale ten jeho prohřešek byl zaznamenán do zápisu o utkání a řešil se, šel před disciplinární komisi a dostal pokutu. Tak je to v pořádku. U pana Šádka si nejsem vědom žádné disciplinární praxe.“
- „Dagmar Damková má velkou animozitu k současné komisi rozhodčích. Libor Kovařík spustil celou tehdejší kauzu. Slyšel jsem, že ona má vliv na to, že čeští sudí nepískají evropské poháry. Nechce, aby se jim dařilo, protože by to mohlo být vnímáno jako úspěch české komise, na druhou stranu je potřeba říct, že když se podíváte na současnou lisitnu, tak kromě jednoho jména jsou všichni rozhodčí velmi mladí a mají potenciál dalšího růstu. Zásadní posun k lepšímu za Dagmar Damkové nenastane. Leda by se změnila česká komise. Slyšel jsem, že v zákulisí probíhají debaty a že se připravuje nějaká nová komise rozhodčích nebo nějaká záložní varianta, kdyby Libor Kovařík skončil. S tím, že by nová komise měla být přátelštější k Damkové. Ta by to (české sudí v Evropě) pak teoreticky mohla prezentovat jako úspěch nové komise. Pár jmen se nabízí.“
- „Jestli to Libor Kovařík ustojí? Má smlouvu do konce sezony. Buď nebude prodloužena, nebo se bude tlak stupňovat, že to položí sám. Doufám, že vydrží co nejdéle.“
