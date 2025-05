Poražený Fousek: Úspěchy nám nikdo nevezme. Zákulisí je někdy složité

Ze 198 hlasů delegátů na valné hromadě obdržel Petr Fousek dvanáct z české komory, z moravské 30. Stávajícímu předsedovi FAČR to nestačilo na postup do druhého kola, funkci převezme vítězný David Trunda, kandidát s podporou velkých hráčů Adolfa Šádka a Jaroslava Tvrdíka. „Bez ohledu na výsledky jsem přesvědčený, že se za poslední čtyři roky udělal kus práce,“ prohlásil končící první muž českého fotbalu. Valná hromada FAČR ONLINE>>>

Jaká je vaše první reakce na výsledky voleb?

„Gratuluji nově zvolenému předsedovi Davidovi Trundovi a dalším členům výkonného výboru. Aspoň teď, kteří jsou doteď zvoleni. Věřím, že český fotbal bude pokračovat v rozvoji. Děkuji spolupracovníkům v uplynulém období, nejen členům výkonného výboru, ale i členům komisí, generálnímu sekretáři, sekretariátu. Bez ohledu na výsledky voleb jsem přesvědčený o tom, že se český fotbal za ty čtyři roky posunul, uděl se velký kus práce. Úspěchy jsou neoddiskutovatelné, ty nám nikdo nevezme. Nechť na nich staví naši následovníci. Byla to pro mě další profesní i lidská etapa. Teď se soustředím sám na sebe. Dvakrát jsem z asociace odešel, teď je to potřetí. Budu několik měsíců odpočívat. Měl jsem nějaké nabídky z fotbalu i mimo fotbal. Rozhodně se nebudu vrhat někam po hlavě a uvidíme, co za výzvy mi život přinese dál.“

Už jste si stihl zanalyzovat výsledky voleb? Mandát neobhájil ani první místopředseda Jiří Šidliák.

„Analýza není tak podstatná, podstatné jsou konečné výsledky. Své informace mám, fotbalové zákulisí je někdy složité. Ale to je pryč a je třeba se dívat dopředu.“

Podle průběhu voleb – máte pocit, že se vrací časy před rok 2021 a vaše předchozí zvolení předsedou?

„To bych nechal asi na dalším vývoji. Nechci soudit výkonný výbor, ještě nic neudělal. To ukáže čas.“

Ukázala se zákulisní síla klubových bossů Adolfa Šádka z Plzně a slávisty Jaroslava Tvrdíka, kteří podpořili vašeho protikandidáta?

„Už před volbami jsem říkal, že se cítím jako kandidát všech, na tom nic neměním. Nechci to vůbec personifikovat, jestli ten, nebo onen, kdo koho podporoval. Jsou tady nějaké výsledky a pokračujeme dál.“

Spoléhal jste na to, že v prvním kole projdete Moravou a ve druhém se tábory zbylých kandidátů pobijou?

„Na nic jsem nespoléhal. U vás ve Sportu na debatě jsem říkal, že delegátů s rozhodujícím hlasem je 200, v éteru jich přitom létá nějakých 500. To je folklór voleb, obzvlášť v Česku. Rozhodující je vždycky výsledek.“

Co teď s vaší pozicí ve výkonném výboru UEFA?

„Můj mandát běží ještě dva roky, tedy do roku 2027. V sobotu se normálně účastním v dresu UEFA finále Ligy mistrů v Mnichově. Mandát nemůžu obhajovat, protože jsem se nestal předsedou svazu. To není nic proti Davidu Trundovi, ale pro nové vedení bude velice těžké. Kdokoliv může kandidovat, ale za tím jsou skryté roky práce. Nebude to jednoduché.“