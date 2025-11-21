Koho sledovat mezi biatlonisty: Kráter za bratry z Norska? Nástupce chce víc a mladé pušky
Malorážku na záda, hůlky do rukou a už vyhlížet první metry na běžkách. Nová sezona biatlonistů se nezadržitelně blíží. V sobotu 29. listopadu v Östersundu dojde na první hvězdné války v sezoně. Bude to však v něčem jiné. Mezi muži už ve výsledkové listině nebude svítit přijmení Bö. Johannes i Tarjei ukončili kariéru. Úspěšní sourozenci tak vytvoří v norské reprezentaci kráter. Copak kvalita mezi potomky Vikingů je nadále obrovská, ale předpověď je taková, že letos by mohla být výsledková listina možná národnostně o něco rozmanitější. Tohle je pět favoritů pro olympijský rok.
Sturla Holm Laegreid
- Norsko
- 28 let
Po odchodu Johannese Bö i jeho bratra Tarjeie do důchodu by právě on měl být nejvíce nablýskaný ve výkladní skříni norského biatlonu. Byť ještě v minulé sezoně měl konkurenci ve svém slavnějším krajanovi a mladším z obou sourozenců, se ziskem 1291 bodů Laegreid přesto opanoval celkovou klasifikaci SP.
Je tedy fakt, že na MS v Lenzerheide nezískal ani jedno individuální zlato, což jistě bylo zklamáním, ale opanovat celkovou klasifikaci dlouhodobé soutěže je velká věc. Taky se mu to povedlo poté, co ve třech sezonách po sobě končil druhý. Od okamžiku, co vlétl mezi světovou elitu v ročníku 2019/20, je považován za skvělého střelce. Však si taky v minulé mistrovské sezoně hýčkal úspěšnost 93 procent. Nikdo z jeho konkurentů se mu v tomto ohledu nemohl rovnat. A tím, že Laegreid obecně zlepšil i běžeckou část, přibyly důležité body, aby do olympijské sezony vplouval jako obhájce velkého křišťálového glóbu.
V jeho přípravě nechyběl vysokohorský tréninkový kemp s norskou reprezentací. Sám se netají tím, že v minulosti někdy trpěl ve stínu Johannese i Tarjeie. Jediná cesta? Vyhrávat dál, co se dá. Pak se Laegreid pro Nory může sám stát legendou. Zdá se, že je na tuto výzvu připraven. „Už se nemůžu dočkat, až to začne. Pojďme rozjet tuhle party,“ nechal se slyšet na sociálních sítích.
Éric Perrot
- Francie
- 24 let
Martin Fourcade je minulostí, Émilien Jacquelin je příliš nestabilní ve svých výkonech. Velmi překotně tak galský kohout našel svou hlavní hvězdu v mládenci ze Savojska.
Je mu teprve 24 let, ale v minulé sezoně byl nejlepším Francouzem, v celkové klasifikaci SP skončil třetí hned za norským duem Laegreid a Johannes Bö. Povedlo se mu nadmíru MS v Lenzerheide. Celkem bral čtyři medaile. Z toho dvě zlaté. Stal se mistrem světa v individuálu na 20 kilometrů.
A nyní jdou z Francie zajímavé zvěsti. Perrot bude ještě lepší! Ostatně dokládají to i mnohé výsledky v přípravě. Na kolečkových bruslích létal po Německu, v generálce na začátek SP se představil ve výborném světle v norském Geilu. Byl třetí ve sprintu a vyhrál závod s hromadným startem, když z 20 ran neminul ani jednou.
Právě on byl nejbližším pronásledovatelem Laegreida s nejlepší muškou v minulé sezoně. Zastavil se na 90 procentech. Vlastně nemá zásadní chybu. Je to přesný a spolehlivý střelec s nadstandardním během. Pokud vše ještě přes léto vyšperkoval, může být klidně ještě úspěšnější než dosud. Malé cíle si rozhodně neklade.
„Mám v hledáčku olympiádu i první místo ve SP. Chci pod pěti kruhy vyhrát. Je to můj sen, neskrývám to. Jsem docela mladý, můj pokrok je velmi dobrý. Biatlon nám nabízí více šancí na zisk medailí. Máme více příležitostí. Pokud jsme v dobré formě, můžeme vyhrát několik závodů za sebou. Hromadný start je nejjednodušší závod. Trénuju speciálně na něj,“ nechal se slyšet právě po zvládnutém „masáku“ v Geilu. V Itálii to pro něj bude první olympiáda. Před čtyřmi lety v Pekingu byl jen francouzským náhradníkem.
Sebastian Samuelsson
- Švédsko
- 28 let
O jeho kvalitách není sporu. Stejně tak umí být pořádně vášnivý v médiích. O jeho nevraživosti s Nory se ví. Nebere si servítky. Po konci kariéry Johannese Bö to znovu ukázal. „Je zřejmé, že nástupci obou bratrů teď budou pod obrovským tlakem. Bude to pro ně asi složitý ročník. Těším se na tuto zimu bez norských vítězství,“ rýpla si švédská jednička.
Samuelsson už mnohých úspěchů dosáhl. Vždyť je mistr světa i olympijský vítěz. Jestli ho však něco vždycky sráželo oproti konkurenci z Norska či Francie, byla to nevyrovnanost výkonů. Byl schopen ve čtvrtek vyhrát a v neděli dojet třicátý. Přesto skončil v celkové klasifikaci čtvrtý a vyčnívá jeho vyloupení Osla. Norskou Mekku pokořil výhrou v závodě s hromadným startem.
Pokud chce pomýšlet na útok na příčku nejvyšší v dlouhodobé soutěži, musí bezpodmínečně zlepšit střelbu. Tu měl loni na 84 procentech, a to je v porovnání s borci před ním v našem výčtu prostě chabé. Možná někdy působí, že se hašteřením s Nory nechává až příliš rozptylovat. Na MS v Lenzerheide nezískal ani jednu medaili. Jeho motivace roste směrem k olympiádě.
Tommaso Giacomel
- Itálie
- 25 let
Všímáte si? Ta různorodost je výjimečná. Nejde jen o plejádu Norů. Čtvrtým do party zamýšlených favoritů sezony je Ital Giacomel. V 25 letech má podobně jako Perrot mnoho let před sebou. A až stabilizuje hlavně výkonnost na střelnici, může tenhle chlapík klidně pobláznit Apeninský poloostrov. Nezapomínejme, že olympiáda se bude konat na italském sněhu. Jeden by tak předpovídal zvýšenou Tommasovu motivaci v letní přípravě.
Zrovna Giacomel je znám tím, že biatlon bere i z technologického a vědeckého hlediska. Zajímá se o vybavení, snaží se posouvat v detailech. „Myslím, že jsem se zlepšil ve všem. Ve střelbě, fyzické zdatnosti a hlavně v psychickém zdraví. V posledních letech jsem udělal obrovský skok vpřed. Výsledný klid mi dal příležitost vyzkoušet si v tréninku nové věci, díky čemuž je můj režim méně monotónní,“ liboval si v říjnu v rozhovoru pro italský tisk.
Jestli ho ale vystihuje nějaké slovo, pak nečitelnost. Giacomel dokáže na střelnici nasekat při sprintu chyb jako máku, ale pak jde do náročného klání na dvacet střeleckých položek a je bezchybný. Vyhrál takhle závod s hromadným startem v Ruhpoldingu a na MS v Lenzerheide skončil stříbrný. V minulé sezoně SP byl celkově šestý a očekává se od něj posun vpřed už jen kvůli italské olympiádě, která bude logicky pro italské sportovce možná vrcholem celé kariéry.
Quentin Fillon Maillet
- Francie
- 33 let
Nejstarší z našeho výčtu. Kdekdo už ho odepisoval, ale v minulé sezoně se zase vrátil mezi nejlepší celkovým 5. místem ve SP. Velký křišťálový glóbus už přitom získal za sezonu 2021/22. Z MS v Lenzerheide si odvezl čtyři medaile. Z individuálního hlediska to byl jeho druhý nejpodařenější šampionát.
Ještě víc se mu dařilo v roce 2020 v italské Anterselvě, což bude právě olympijské středisko biatlonistů ve vysoké nadmořské výšce. Svými zkušenostmi tak může čeřit vody. Ačkoliv se může jevit obhajoba zlatých olympijských kovů z Pekingu spíše méně pravděpodobná. „Jak se sezona blíží, cítím se víc a víc připraven,“ vyhlásil směle.
To, jakým symbolem je pro Francii, značí i fakt, že Fillon Maillet patří mezi kandidáty na roli vlajkonoše pro zahajovací ceremoniál ZOH 2026. Mohl by tak napodobit Martina Fourcada, který měl tu čest v Pchjongčchangu 2018.
„Byla by pro mě opravdová čest být vlajkonošem. To se nedostává všem sportovcům. V historii olympijských her bylo vlajkonošem jen velmi málo lidí a na zimních hrách ještě méně,“ řekl Fillon Maillet. Zároveň ale také připustil jednu těžkost. Vadí mu, že dva dny po zahajovacím ceremoniálu dojde na první závod. Chce vše podřídit úspěchu, v celkové klasifikaci SP i na olympiádě, která bude vzhledem k jeho věku pravděpodobně poslední v roli aktivního závodníka.
Kdo dál?
V našem výčtu top 5 favoritů by se jistě neztratili ani další Norové. Endre Strömsheim nebo Johannes Dale teď budou šilhat po větším uplatnění. Na šanci budou číhat i mladší ročníky jako Vebjörn Sörum, Martin Uldal nebo megatalent a vládce IBU Cupu v minulé sezoně Isak Frey.
Uvidíme, jestli další progres potká Američana Campbella Wrighta. Francouz Émilien Jacquelin bude asi vždy v pozici, že se s ním musí počítat, ale proti je jeho křehká psychika. Mezi favority naopak chybí Němci. Jejich vyklízení pozic pokračuje. V minulé sezoně byl nejlepším z nich až čtrnáctý celkově Philipp Nawrath. Dá se očekávat, že si znovu během sezony budou vyjíždět dobré dílčí výsledky, ale celkově by na Nory či Francouze stačit neměli.