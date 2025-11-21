Obhajoba zlata nevyjde. Perušič se Schweinerem končí na MS ve čtvrtfinále
Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide na Němce Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera a po prohře dvakrát 18:21 obsadili dělené páté místo. Na australském písku dosáhli na druhý nejlepší výsledek na světovém šampionátu po předloňském zlatu.
Dlouho vyrovnaný úvodní set rozhodli Němci třemi body v řadě od stavu 16:16. Ve druhém Ehlers s Wicklerem brzy odskočili až na čtyřbodový rozdíl. Češi dokázali srovnat na 14:14, ale koncovka vyšla znovu lépe stříbrným medailistům z loňských olympijských her v Paříži.
Perušič se Schweinerem v zápase netradičně udělali více nevynucených chyb než soupeř, Němcům se navíc lépe dařilo v obraně. Jednatřicetiletí šampioni z roku 2023 z Mexika v Adelaide po předchozích pěti vítězstvích poprvé prohráli. Ehlersovi s Wicklerem podlehli potřetí za sebou, ve vzájemné bilanci vedou 5-3.
Páté místo je čtvrtým nejlepším českým výsledkem v historii MS. Eva Celbová se Soňou Dosoudilovou vybojovaly v roce 2001 bronz, o deset let později skončily Lenka Háječková s Hanou Klapalovou čtvrté.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie):
Muži - čtvrtfinále:
Ehlers, Wickler (14-Něm.) - Perušič, Schweiner (8-ČR) 2:0 (18, 18).